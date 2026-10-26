Întorsătură neașteptată în divorțul dintre Ilie Năstase și soția sa, Ioana: ”Vreau să închei capitolul ăsta”

ADVERTISEMENT

Divorțul dintre Ilie Năstase și soția sa, Ioana, a luat o întorsătură neașteptată. Cei doi s-au prezentat la Tribunal, la înfățișarea care fusese programată pentru data de 15 octombrie, însă procesul a suferit o amânare.

Mai divorțează sau nu Ilie Năstase și partenera sa, Ioana?

Fostul jucător de tenis, Ilie Năstase (80 ani), este tot . Ioana a depus pentru a treia oară actele de divorț la o Judecătorie de pe raza județului Constanța, ultima înfățișare având loc de curând. Frumoasa brunetă ar fi luat o decizie surprinzătoare, în ciuda scandalurilor în care a fost implicată.

ADVERTISEMENT

Se pare că afacerista ar fi hotărât să-i mai dea o șansă fostului sportiv, însă vedeta nu a confirmat și nici nu a infirmat această schimbare. Acest lucru a ieșit la iveală datorită faptului că cei doi parteneri urmează să se prezinte, din nou, în fața magistraților. Următorul termen va avea loc în ziua de 30 octombrie.

Pronunțarea deciziei a fost amânată până când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cu această ocazie, a ieșit la suprafață faptul că actele au fost depuse în urmă cu un an. Divorțul nu a fost încheiat pentru că fostul jucător a tărăgânat destul de mult lucrurile în această privință.

ADVERTISEMENT

„Foarte mult țin la ea și ea la mine la fel. Dacă situația este așa în momentul de față, nu înseamnă că sentimentele pe care le avem trebuie să le și spunem în presă, nu?! Cum să n-ai sentimente pentru o persoană cu care ai stat opt ani? Ea este un om bun, n-am ce să-i reproșez. Că ne-am certat, astea sunt problemele noastre. În fiecare cuplu cred că există treburi din astea. Eu nu știu un cuplu perfect, n-am auzit. Eu mă enervez când nu e adevărat, dacă e adevărat, tac și înghit, dacă este adevărat sar și eu puțin”, explicat Ilie Năstase, pentru .

ADVERTISEMENT

Al cincilea mariaj pentru Ilie Năstase

„Acum vreau să închei capitolul ăsta și mergem mai departe. Dacă e să ne împăcăm, ne împăcăm. Dacă e să divorțăm, divorțăm. Și mergem mai departe, nu?”, a mai spus Ilie Năstase, mai arată sursa menționată anterior. Primul lider din clasamentul ATP și actuala parteneră de viață au trecut de-a lungul anilor prin numeroase . De fiecare dată au ales să mai dea o șansă poveștii de dragoste și este de așteptat ca și acum să se ajungă la aceeași concluzie. În schimb, Ioana a spus mereu că nu acceptă lipsa de respect, jignirile și violența, care nu ar fi doar verbală din partea fostului sportiv.

ADVERTISEMENT

Fostul tenismen a negat că ar fi fost violent cu frumoasa brunetă, care este a cincea soție. Anterior, a mai fost căsătorit cu modelul belgian Dominique Grazia. Nunta a avut loc în anul 1972 când românul avea doar 26 de ani. Ei au o fiică, Nathalie. Al doilea mariaj a fost alături de Alexandra King, cu care s-a însurat în 1984.

În a doua căsnicie Ilie Năstase a adoptat doi copii: Nicholas și Charlotte. Ulterior, în 2004 a ajuns la altar cu Amalia Teodorescu. Cei doi sunt părinții a două fete: Alessia și Emma. Au divorţat în 2010. Trei ani mai târziu fostul jucător de tenis s-a căsătorit cu Brigitte Sfăt. Au format o familie vreme de aproximativ 5 ani. Din 2019 este însurat cu Ioana Simion.