„Într-o zi cred că voi antrena și Dinamo”. Adi Mutu a vorbit despre obiectivele sale de viitor. „Să vedeți când va fi gata stadionul”. Ce spune despre Nicolescu

Liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, survenită în primăvară în urma eșecului usturător din Cupă cu Corvinul Hunedoara, Adrian Mutu așteaptă liniștit să o ia din nou de la capăt la o altă echipă. A refuzat deja câteva oferte din SuperLiga, fiindcă nu e momentul oportun să preia un club în acest moment, dar în pauza de iarnă e dispus să treacă la treabă.

Adrian Mutu e categoric: „Într-o zi cred că voi antrena și Dinamo”

Dorit în SuperLiga de echipe ca Sepsi, Poli Iași sau Hermannstadt, aflate în suferință la un moment dat, dar și de nu se grăbește încă să ia o decizie în ceea ce privește cariera sa de antrenor. E dispus să aștepte până în iarnă pentru a reveni în iarbă, iar până atunci calculează atent fiecare ofertă.

Pe viitor, formația sa de suflet din cariera de jucător, dar se vede și în postura de antrenor al lui Dinamo, echipa cu care a reușit să devină campion al României, dar să câștige și Cupa.

„Dacă ți se va propune cândva să antrenezi Dinamo, te-ar interesa?”, l-a întrebat direct moderatorul Horia Ivanovici pe Adrian Mutu la emisiunea DON MUTU, pe care o puteți urmări LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare joi, de la ora 10:30.

„Dinamo… Nu am ce să-ți spun de Dinamo… Îmi place că începe să-și revină, și nu neapărat fotbalistic, pentru că practică un joc frumos cu acest antrenor Kopic, îmi place că-și revine și din punct de vedere financiar, începe să fie stabilitate.

Dar mi-aș dori foarte mult, mi-ar plăcea ca într-o zi să antrenz și Dinamo. Pentru că acolo am avut succes ca jucător, poate cel mai mare succes în România, câștigând Cupa și campionatul cu ei, într-un an de zile cât am jucat acolo. Normal că mi-aș dori.

Și mi-ar plăcea foarte mult ca în sfârșit să se termine telenovela asta cu stadionul și să-i dea drumul la construcție. Pentru că atunci când va avea propriul stadion, galeria lui Dinamo va fi una dintre cele mai frumoase din România.

Când va avea stadion, Dinamo își va reveni cu adevărat și se va bate la titlu. Sută la sută! Dar ce voiam să mai spun… Probabil că acești băieți care sunt acolo fac o treabă foarte bună, s-au chinuit foarte mult și merită felicitați pentru ceea ce fac și mai puțin criticați. De multe ori sunt criticați, trași la răspundere pentru poziția lui Dinamo… Dar ei practic încearcă să restabilizeze acest club. Sincer, nu-l cunosc pe Andrei Nicolescu, dar din ce văd la televizor îmi place de el…

Dinamo e un brand în fotbal și, pentru că am fost jucător la Dinamo sau antrenor la Rapid, spun că fotbalul românesc are nevoie de Dinamo București. Pentru că nu poți să joci numai Rapid – FCSB sau Rapid – Universitatea Craiova. Ori FCSB – Universitatea Craiova, mai vine apoi și CFR Cluj pe partea cealaltă.

Îți trebuie și Dinamo printre ele. Dar un Dinamo la nivel mare, pentru a anima și mai mult și a da valoare fotbalului românesc”, a spus Adrian Mutu în exclusivitate la emisiunea DON MUTU, pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare joi, d ela ora 17:30.

“AI PRELUA DINAMO?” Adrian Mutu, RASPUNS FERM!