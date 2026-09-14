Sport

Alexandru Bourceanu vrea să fie antrenor la FCSB: „O să ajung să lucrez acolo”

Alexandru Bourceanu este din ce în ce mai aproape de obținerea licenței Pro, chestiune care i-ar oferi dreptul de a antrena în SuperLiga: „O să ajung să lucrez la FCSB”
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.09.2026 | 18:30
Alexandru Bourceanu vrea sa fie antrenor la FCSB O sa ajung sa lucrez acolo
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Alexandru Bourceanu, încă un pas spre a deveni antrenor în SuperLiga. Foto: Sport Pictures
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Alexandru Bourceanu (41 de ani) antrenează în prezent în Liga 3, la Unirea Dej, iar acum și-a finalizat studiile în vederea obținerii licenței A de tehnician. Acest lucru înseamnă că de acum fostul căpitan al FCSB poate face următorul pas și se poate pregăti pentru obținerea licenței Pro.

Alexandru Bourceanu a obținut licența A de antrenor

Astfel, este de așteptat în principiu ca în decurs de câțiva ani fostul internațional român să își încheie perioada de pregătire profesională din această perspectivă și în consecință să poată antrena inclusiv la nivel de SuperLiga. Întrebat în legătură cu această chestiune, fostul mijlocaș defensiv a transmis că pentru moment nu se simte pregătit în totalitate pentru a face un astfel de pas.

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Alexandru Bourceanu se pregătește pentru licența Pro, pentru a putea antrena inclusiv în SuperLiga

Așadar, își dorește să se concentreze temeinic pe fiecare etapă în parte în această încercare a sa de a deveni antrenor la cel mai înalt nivel, întrucât, după cum a admis chiar el acum, încă mai are destul de multe lucruri de învățat. „Acum sunt pe linie. Puțin târziu după ce m-am lăsat, după 7 ani, dar am Licența A și în momentul ăsta, dacă apare oportunitatea de Licență Pro, pot să intru.

Licența A îmi permite să antrenez și în Liga 2, iar momentan cred că nu sunt la un nivel mai mare de Liga 2. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le învăț și vreau să le învăț repede.  Câteodată vreau prea mult, prea repede, iar asta e în detrimentul meu.

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Nu pot să zic că m-aș arunca cu capul înainte. În ultimii ani am studiat destul de mult pentru a fi pus la punct la nivel teoretic. Dacă aș avea o oportunitate, cu siguranță că în momentul ăsta aș lua-o”, a spus Alexandru Bourceanu la Voyo Sport Live. 

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Ce a spus Alexandru Bourceanu despre posibilitatea de a ajunge antrenor la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, întrebat în mod special în legătură cu acest subiect, fostul fotbalist important al roș-albaștrilor, deși a admis că este destul de dificil să lucrezi acolo ca antrenor, a apreciat că totuși există șanse ca el să ajungă într-o astfel de poziție la un moment dat, bineînțeles având în vedere trecutul său ca jucător.

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„E o poziție foarte dificilă și tu, ca antrenor, nu poți să ai un plan, pentru că nu controlezi primul 11, cine intră de pe bancă și care sunt motivele pentru care cineva intră sau nu intră. (n.r. Ai putea să lucrezi într-un astfel de sistem? La FCSB?) Cred că într-un final am să ajung să lucrez (n.r. râde). Asta e una. Depinde și de ce spun! Da, nu știu, vom vedea ce va fi.

Nu te gândi că ceea ce se întâmplă la FCSB nu se întâmplă și la alte echipe! Sunt situații în care patronii încearcă să introducă jucători, iar în acele situații cel puțin patronii vin cu banii lor și dau banii la fotbal. Dar sunt situații în care oameni care nu dau bani impun aceste lucruri. Și e foarte dificil să gestionezi aceste situații ca antrenor. Cred că mulți antrenori sunt puși în această situație, poate nu doar în România, dar la noi cu siguranță”, a mai spus Bourceanu, citat de sport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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