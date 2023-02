Într-un viitor deloc „SF”, roboții ne vor înlocui la serviciu. Predicțiile lui Alexandru Mironov: „Nu vom rezista în fața emancipării inteligenței artificiale!”

Cum rezistăm în situația în care inteligența artificială, un subiect extrem de actual, ar putea face ca unele locuri de muncă să dispară? Se vorbește în primul rând despre stagiari, avocați aflați în pericolul de a-și pierde serviciul, dar și despre viitorul care va presupune locuri de muncă neplătite. Practic, unde ne poate și unde nu ne poate înlocui inteligența artificială este o întrebare care trebuie să ne preocupe și care nu face parte dintr-un scenariu „SF”. Scriitorul și jurnalistul Alexandru Mironov consideră că „societatea noastră nu va rezista în fața fluxului pe care noi l-am creat”.

Scriitorul Alexandru Mironov: „Așa cum este construită societatea noastră, nu va rezista în fața pătrunderii inteligenței artificiale!”

Alexandru Mironov nu este, de regulă, un scriitor dornic să șocheze, dar dezvăluirile sale, de la aventurile rachetelor Artemis la sunt pline de detalii, pe de o parte veridice, pe de alta, spumoase. Așa stau lucrurile și în privința emancipării inteligenței artificiale….

și, în curând, va fi capabil să producă rapoarte, experții au atras atenția că unele locuri de muncă ar putea deveni depășite, într-un viitor apropiat. Stagiarii, avocații, profesorii și chiar lucrătorii din domeniul publicității ar putea avea de suferit, din pricina acestui fenomen. Inteligența artificială, creată de oameni, vine puternic din urmă iar valul schimbărilor este inevitabil.

„Nu vom rezista, în fața acestui fenomen! Așa cum este construită societatea noastră, nu va rezista în fața pătrunderii inteligenței artificiale! Încă din luna noiembrie a anului trecut, o companie foarte interesantă, specializată în crearea softurilor, a programelor-expert, a eliberat pe internet o mașinărie care învață singură. Spre exemplu, dacă vorbim despre jurnalism, respectiva entitate stă de vorbă cu tine, scrie un text, iar dacă îi spui că a greșit, își cere scuze, se informează și adaugă alte elemente. În final, răspunsul pe care îl oferă, fraza, paragraful sau articolul pe care îl scrie sunt perfect îmbunătățite”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Mironov.

Viitorul android, de la minerul de pe Lună, la contabilul Terrei

Scriitorul este de părere că „ne aflăm în fața unui caz clasic de rezolvare prin învățare a inteligenței artificiale. Aici nu discutăm despre tranzistori și despre alte chestiuni care țin de zona hardware, ci despre softuri, de aceste inefabile care circulă prin circuite și rezolvă lucrurile. Dar, se pare că inginerii care vor dezvolta mineritul pe Lună au fost foarte interesați să atragă așa numitul „chatbot” în aventurile care se vor petrece în cadrul ”, a explicat interlocutorul nostru.

Autorul de science-fiction a precizat că „respectivul chatbot, un fel de robot vorbăreț, va învăța geologie, pentru ca, ajutat de senzorii care se vor afla la bordul navelor din viitor, să deosebească rocile de care vor avea nevoie minerii acelor vremuri. Speranța mea este ca această inteligență artificială să devină contabilul planetei”.

Ceea ce a urmat pare, la prima vedere, o călătorie în lumea visului, însă visul pare real: „Imaginați-vă că toate circuitele prin care merg banii planetei, în jur de 3000 de miliarde de dolari, se mișcă în fiecare zi prin bănci, iar acest contabil, care știe și înțelege totul, găsește absolut orice șmecherie sau greșeală. Dintr-o dată, ne vom trezi că, un biet bancher hoț și tâlhar nu va avea încotro și va trebui să spună adevărul!”

Alexandru Mironov a adus în sprijinul celor afirmate și o experiență personală, căpătată în perioada în care lucra ca profesor de matematică și locuia în Maroc, în casa unui negustor care fusese în pelerinaj la Mecca: „Acest om mi-a mărturisit că nu poate respecta cerințele credinței musulmane: „Ei spun să nu mint. Dar eu sunt negustor. Cum pot eu să nu mint?”, a zis el. Prin urmare, dacă apare contabilul și nu te mai poți ascunde, va fi foarte greu…”

„Clona” lui Cicero poate trimite avocații în șomaj

Și pentru că am enumerat doar câteva profesii în care oamenii ar putea fi înlocuiți de posesorii inteligenței artificiale, Alexandru Mironov a intrat în jocul propus: „Să ajungem și la avocați. Există o sută de milioane de procese care pot fi accesate pe internet, în cazul cărora creierul de învățăcel caută, încă de la Codul lui Hammurabi, la Codul lui Napoleon și până în zilele noastre. Într-o asemenea situație, de ce ne mai trebuie un avocat, dacă rezolvarea pentru fiecare ipotetic caz este disponibilă online?”…

„Poate că inteligența artificială va învăța inclusiv retorica, luând exemplu de la Cicero. Ar putea fi vorba despre un Cicero pe care acest sistem îl va inventa, pentru a-l pune față în față. Să ne gândim că ar putea fi inventate absolut toate personajele din istorie și că vor putea fi setate să acționeze conform datelor pe care le deținem despre ele. Aristotel a lăsat o operă în urma sa, astfel că am putea să-l reconstruim”, a argumentat interlocutorul nostru, care a adăugat:

„Așa cum spun cei mai buni scriitori din zona SF, putem construi un Bakunin, care să ne ajute să plasăm bombe informatice”.

Reamintim cititorilor noștri că Mihail Alexandrovici Bakunin a fost un celebru revoluționar rus, considerat drept părintele mișcării anarhiste, din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Cu toate acestea, intervievatul nostru se situează departe de zona alarmistă și ține să ne tempereze: „Inteligența artificială este menită să ne ajute. Un contabil care cotrobăie în toate scorburile în care se ascund toți banii tâlhăriți de bogați, reprezintă o adevărată minune”.

„Când astronauții de pe Artemis 3 vor ajunge pe Lună, chinezii îi vor întâmpina cu ceai”

Și totuși, apare, inevitabil, problema oamenilor care ar putea rămâne fără locuri de muncă, în situația în care fluxul inteligenței artificiale ar ajunge la cote mult mai înalte. Alexandru Mironov a comentat și acest aspect:

„Îmi amintesc că, în anii ’80, am realizat un interviu pentru Televiziunea Română, cu regretatul inginer și profesor universitar Dolphi Drimer. Am discutat despre roboți și despre inteligențele viitorului și l-am întrebat același lucru și anume cum se vor descurca oamenii într-o asemenea situație, iar el mi-a oferit un răzpuns solomonic: „În secolul XXI, omul va fi foarte ocupat să gândească”. Altfel spus, noi am stimulat inteligența artificială”.

Practic, dezvoltarea acestui tip de inteligență și mai ales de acumulare de informații face și obiectul aventurilor spațiale, fapt subliniat și de partenerul nostru de dialog:

„Din alt punct de vedere, să nu uităm că Luna se află la doi pași de noi. Acum, ne găsim aici, însă nepoții noștri ar putea lucra la programe pe Lună. Nava Artemis 2 va pleca anul viitor, cu patru cetățeni la bord. Va înconjura satelitul natural al Pământului, doar pentru a ni-l arăta la televizor și va reveni. Pentru proiectul Artemis 3, se estimează că vor urca la bord oameni care ar urma să pună picioarele pe Lună și vor începe să construiască”.

„Când acești astronauți vor atinge solul lunar, chinezii îi vor întâmpina cu ceai. China nu povestește ce face, dar noi aflăm ulterior rezultatele sale. China dispune de o stație orbitală, cu trei oameni la bord. Aceștia au un rol foarte important. Cu toții sunt profesori și susțin cursuri în fața a câte un milion de studenți. Faceți un exercițiu de imaginație. Nava se învârtește în jurul Pământului, soarele răsare și apune, iar ei țin cursuri din diferite domenii, în primul rând legate de astronautică, aeronautică și energiile cosmosului, iar studenții ascultă…”, a avertizat scriitorul, glumind… serios.

Predicția scriitorului: În anul 2035, pereții sălilor de curs vor dispărea!

Și pentru că, vrând – nevrând, discutăm despre știință dar, în oarecare măsură, și despre fantezie, intervievatul FANATIK a dorit să facă publică o predicție interesantă:

„Îmi voi permite o prognoză. În anul 2035, pereții sălilor de curs vor dispărea! În curând, va apărea o literatură detectivistică, pentru că, în condițiile în care lucrurile au intrat pe respectivul făgaș, nu vor mai putea fi oprite. Acest robot la care mă refeream la început, care este alcătuit doar din biți și nu are altă consistență, a pornit la drum, umblă prin toate bibliotecile lumii, colindă toate laboratoarele oamenilor deștepți și devine tot mai inteligent. Nu știm ce va dori să facă mâine…”

Scriitorul ne-a dezvăluit că, în Emiratele Arabe Unite, există un Minister al Viitorului, care deține o Fundație a Viitorului. În acel spațiu există un capitol întreg dedicat cercetării pentru roboți.

„Cei de acolo susțin că, în anul 2030, fiecare om va deține propriul său robot. Scriitoarea de science fiction Ana Maria Negrilă, deținătoarea unui doctorat în literatură veche, are acasă doi roboți, care se ceartă între ei. Este vorba despre doi roboți rotunzi, care se înghesuie la priza de la care se alimentează cu energie electrică. Iar ea trebuie să-i împace…”, a povestit, amuzat, partenerul nostru de discuție.

„Aceste fenomene i se întâmplă unui filolog… De asemenea, fiica mea este posesoarea unui robot cu care se ceartă ocazional, pentru că se ascunde sub pat”, a continuat acesta.

În concluzie, Alexandru Mironov consideră că „roboții ne pot înlocui în foarte multe domenii. Vreau să atrag atenția că nu mergem la serviciu cu căruța și nici călare. Ne urcăm în tramvai, în metrou sau în automobil. Nu ne sperie acest lucru? De ce oare nu mergem pe jos, de la București, la Ploiești?…”