Intră în cartea de istorie a echipei naționale, peste Dobrin, Balaci, Iordănescu, Dinu sau Lucescu

ADVERTISEMENT

România joacă marți (18 noiembrie – ora 21.45) cu San Marino, ultimul meci din preliminariile CM 2026. Un joc fără miză, ținând cont că tricolorii nu mai pot prinde primele două poziții în clasament, dar sunt siguri de prezența la baraj, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Răzvan Marin va intra în Top 20 all-time al selecționaților

Meciul de la Ploiești îi va prilejui unuia dintre tricolori realizarea unui mic record personal. Mic, dar important în istoria naționalei. Dacă va intra pe teren, fie și un minut, Răzvan Marin va intra în Top 20 all-time al celor mai selecționați fotbaliști români.

ADVERTISEMENT

Momentan, el împarte poziția 21 cu Ciprian Marica, ambii având 71 de meciuri la națională. Răzvan Marin (29 ani) a depășit deja fotbaliști celebri pe care i-a avut România, precum Dobrin (48 selecții), Balaci (65), Cornel Dinu (67) sau Iordănescu (57).

De asemenea, cu meciurile din 2025, el a trecut și peste selecționerul Mircea Lucescu. Il Luce a jucat de 64 de ori pentru naționala României, fiind căpitanul echipei care a participat la CM din 1970.

ADVERTISEMENT

A debutat pentru România cu Daum

Răzvan Marin ar fi fost deja în Top 20 dacă nu ar fi avut un diferend chiar cu Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Acum la AEK Atena, Răzvan Marin a debutat la națională în 2016, sub comanda regretatului Christoph Daum. El a fost aruncat în luptă la 20 de ani, într-o partidă cu Muntenegru, pe atunci evoluând la Viitorul Constanța.

Răazvan Marin nu este cel mai selecționat fotbalist român aflat în activitate, dar are șanse să devină. Vlad Chiricheș (36 ani) are 77 de meciuri, iar Nicolae Stanciu (32 de ani) a jucat de 84 de ori pentru echipa națională.

ADVERTISEMENT

România așteaptă adversara de la baraj

Ultimul nu a mai fost convocat de Mircea Lucescu, deoarece nu joacă la echipa de club. În cazul în care își va rezolva probleme de la Genoa, Stanciu poate reveni la națională. El este pe locul 10 în topul all-time al selecțiilor la prima reprezentativă.

După meciul cu San Marino, pentru care s-au vândut toate cele 11.700 de bilete, naționala României va aștepta să-și afle adversara de la baraj . Tragerea la sorți este programată pe 20 noiembrie, la sediul FIFA din Zurich. Barajul este în luna martie.