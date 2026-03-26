Intră în Top 20 all-time! Meci important pentru fotbalistul pe care Mircea Lucescu îl readuce printre titulari

Mircea Lucescu pare decis în privința formulei de start, așa cum Fanatik a anunțat în exclusivitate, prin intermediul echipei speciale deplasate la Istanbul. Din primul unsprezece al tricolorilor nu va lipsi Răzvan Marin, mijlocașul lui AEK Atena, care are un sezon foarte bun. E lider în Grecia și va juca în sferturile de finală ale Conference League.
Pentru Răzvan Marin, meciul cu Turcia vine și cu o performanță personală. Va intra în top 20 all-time al jucătorilor cu cele mai multe selecții la națională. Are 72 de meciuri și cu partida de azi îi va egala pe Rodion Cămătaru, Ciprian Tătărușanu și Cosmin Contra. El i-a depășit deja pe Ciprian Marica (71) și Viorel Moldovan (70).
Răzvan Marin, care va împlini 30 de ani pe 29 mai, a debutat la națională în 2016. El a fost unul dintre fotbaliștii promovați de regretatul Christoph Daum, atunci când neamțul a preluat naționala, după EURO 2016. Marin juca atunci la Viitorul și a debutat la națională într-un meci cu Muntenegru. În același an, el a înscris și primul gol, contra Armeniei.
Fotbalistul a plecat un an mai târziu în Belgia, la Standard Liege, apoi a trecut pe la Ajax, Cagliari și Empoli, iar din toamnă joacă pentru AEK Atena, unde este om de bază. Are 40 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, în care a marcat 6 goluri și a dat 9 pase de gol. Răzvan este cel mai bun pasator din lotul lui AEK.
La echipa națională, Răzvan Marin a înscris 12 goluri. Fotbalistul a avut un ușor conflict cu selecționerul în preliminariile CM 2026, care a fost însă aplanat. Selecționerul a dezvăluit că a profitat de fapul că Marin a avut probleme musculare pentru a nu-l folosi la meciul cu Austria. Fotbalistul a ripostat, spunând că ar fi preferat să i se spună direct dacă mai e nevoie sau nu de el la națională.
”Vineri dimineață când m-am trezit am simțit iar o încărcătură și i-am transmis doctorului. Dar i-am zis că nu e nimic grav și că vreau să mă antrenez vineri după-amiază. El a vorbit probabil cu nea Mircea și au zis să stau liniștit să nu risc nimic și să fac RMN sâmbătă dimineață și să vedem ce spune RMN-ul.
Doar că nea Mircea între timp a făcut declarațiile pe care le făcuse la conferință. Aia a fost. Nu a fost nicio ceartă. S-a mai scris că a fost o ruptură între mine și nea Mircea. Nu am avut nicio discuție, asta a fost toată povestea. Nu a fost nici măcar o accidentare.
I-am zis că pot să mă antrenez și să joc dacă e nevoie de mine. Aș fi preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine și mai bine să stau pe bancă decât să se zică că sunt accidentat sau lovit.
Nu mai suntem copii, nu avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte, să nu fim destul de maturi să luăm lucrurile așa cum sunt. Eu așa aș fi preferat. Probabil sunt mulți jucători care preferă să li se spună lucrurile în față. E mult mai corect și normal. Așa văd lucrurile eu, poate greșesc.
Doctorul știa foarte bine că nu e nimic și sigur i-a transmis că nu e nimic grav. Sigur i-a transmis lui nea Mircea care probabil nu a vrut să riște.
Pe mine ce m-a deranjat și am rămas puțin trist și dezamăgit a fost asta cu accidentarea. M-au sunat și directorul sportiv și antrenorul să mă întrebe care e situația. S-a creat o confuzie totală pentru că după am apărut la antrenamentul oficial și am făcut normal. În presă se scriau anumite lucruri.
Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun să joc la națională să mi se spună direct. Nu să se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a declarat Răzvan Marin la vremea respectivă.
Și jucătorul și Mircea Lucescu au trecut peste acest incident, iar fotbalistul din luna octombrie iar fotbalistul a fost chemat în continuare la națională. Dar nu a mai fost titularizat, ci introdus pe final, cu Bosnia, și la pauză, cu San Marino. Dacă nu ar fi ratat meciurile cu Austria și Moldova, disputate în perioada conflictului cu Lucescu, Răzvan Marin ar fi bifat selecția cu numărul 75 și l-ar fi egalat pe Cristi Chivu.
Dorinel Munteanu 134
Gică Hagi 124
Gică Popescu 115
Răzvan Raț 113
Laszlo Boloni 102
Dan Petrescu 95
Bogdan Stelea 91
Michael Klein 89
Bogdan Lobonț 86
Nicolae Stanciu 84
Mircea Rednic, Marius Lăcătuș 83
Adrian Mutu, Vlad Chiricheș 77
Silviu Lung 76
Cristi Chivu 75
Ionuț Lupescu 74
Rodion Cămătaru, Ciprian Tătărușanu, Cosmin Contra 73
Răzvan Marin 72