Intră în Top 20 all-time! Meci important pentru fotbalistul pe care Mircea Lucescu îl readuce printre titulari

Mircea Lucescu pare decis în privința formulei de start, așa cum Fanatik a anunțat în exclusivitate, prin intermediul echipei speciale deplasate la Istanbul. Din primul unsprezece al tricolorilor nu va lipsi Răzvan Marin, mijlocașul lui AEK Atena, care are un sezon foarte bun. E lider în Grecia și va juca în sferturile de finală ale Conference League.

Răzvan Marin intră în top 20 all time al selecțiilor la națională

Va intra în top 20 all-time al jucătorilor cu cele mai multe selecții la națională. Are 72 de meciuri și cu partida de azi îi va egala pe Rodion Cămătaru, Ciprian Tătărușanu și Cosmin Contra. El i-a depășit deja pe Ciprian Marica (71) și Viorel Moldovan (70).

Răzvan Marin, care va împlini 30 de ani pe 29 mai, a debutat la națională în 2016. El a fost unul dintre fotbaliștii promovați de regretatul Christoph Daum, atunci când neamțul a preluat naționala, după EURO 2016. Marin juca atunci la Viitorul și a debutat la națională într-un meci cu Muntenegru. În același an, el a înscris și primul gol, contra Armeniei.

Românul e cel mai bun marcator de la AEK Atena

Fotbalistul a plecat un an mai târziu în Belgia, la Standard Liege, apoi a trecut pe la Ajax, Cagliari și Empoli, iar din toamnă joacă pentru AEK Atena, unde este om de bază. Are 40 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, în care a marcat 6 goluri și a dat 9 pase de gol.

La echipa națională, Răzvan Marin a înscris 12 goluri. Fotbalistul a avut un ușor conflict cu selecționerul în preliminariile CM 2026, care a fost însă aplanat. Selecționerul a dezvăluit că a profitat de fapul că Marin a avut probleme musculare pentru a nu-l folosi la meciul cu Austria. Fotbalistul a ripostat, spunând că ar fi preferat să i se spună direct dacă mai e nevoie sau nu de el la națională.

A avut un conflict cu Mircea Lucescu

”Vineri dimineață când m-am trezit am simțit iar o încărcătură și i-am transmis doctorului. Dar i-am zis că nu e nimic grav și că vreau să mă antrenez vineri după-amiază. El a vorbit probabil cu nea Mircea și au zis să stau liniștit să nu risc nimic și să fac RMN sâmbătă dimineață și să vedem ce spune RMN-ul.

Doar că nea Mircea între timp a făcut declarațiile pe care le făcuse la conferință. Aia a fost. Nu a fost nicio ceartă. S-a mai scris că a fost o ruptură între mine și nea Mircea. Nu am avut nicio discuție, asta a fost toată povestea. Nu a fost nici măcar o accidentare.

I-am zis că pot să mă antrenez și să joc dacă e nevoie de mine. Aș fi preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine și mai bine să stau pe bancă decât să se zică că sunt accidentat sau lovit.

Nu mai suntem copii, nu avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte, să nu fim destul de maturi să luăm lucrurile așa cum sunt. Eu așa aș fi preferat. Probabil sunt mulți jucători care preferă să li se spună lucrurile în față. E mult mai corect și normal. Așa văd lucrurile eu, poate greșesc.

Doctorul știa foarte bine că nu e nimic și sigur i-a transmis că nu e nimic grav. Sigur i-a transmis lui nea Mircea care probabil nu a vrut să riște.

Pe mine ce m-a deranjat și am rămas puțin trist și dezamăgit a fost asta cu accidentarea. M-au sunat și directorul sportiv și antrenorul să mă întrebe care e situația. S-a creat o confuzie totală pentru că după am apărut la antrenamentul oficial și am făcut normal. În presă se scriau anumite lucruri.

Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun să joc la națională să mi se spună direct. Nu să se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a declarat Răzvan Marin la vremea respectivă.

Selecționerul l-a trecut în rezervă

Și jucătorul și Mircea Lucescu au trecut peste acest incident, iar fotbalistul din luna octombrie iar fotbalistul a fost chemat în continuare la națională. Dar nu a mai fost titularizat, ci introdus pe final, cu Bosnia, și la pauză, cu San Marino. Dacă nu ar fi ratat meciurile cu Austria și Moldova, disputate în perioada conflictului cu Lucescu, Răzvan Marin ar fi bifat selecția cu numărul 75 și l-ar fi egalat pe Cristi Chivu.

Top selecții all-time la naționala României

Dorinel Munteanu 134

Gică Hagi 124

Gică Popescu 115

Răzvan Raț 113

Laszlo Boloni 102

Dan Petrescu 95

Bogdan Stelea 91

Michael Klein 89

Bogdan Lobonț 86

Nicolae Stanciu 84

Mircea Rednic, Marius Lăcătuș 83

Adrian Mutu, Vlad Chiricheș 77

Silviu Lung 76

Cristi Chivu 75

Ionuț Lupescu 74

Rodion Cămătaru, Ciprian Tătărușanu, Cosmin Contra 73

Răzvan Marin 72