Intră în vigoare popririle şi executările silite realizate de ANAF, înainte de pandemie

Marți, 27 octombrie, e ultima zi în care intră în vigoare popririle și executările silite care erau în curs înainte de facilitățile fiscale, conform unui anunț oficial al ANAF.

Potrivit Digi 24, unele firme au fost scutite din martie până în prezent de anumite plăți la stat, însă de marți se vor relua popririle și executările silite.

Cu toate acestea, cine nu are bani pentru a plăti datoriile poate apela la o posibilă eșalonare la plată simplificată.

Așadar, relația firmelor cu Fiscul revine la normalitate începând din această săptămână, după o perioadă lungă în care firmele nu au fost sancționate nici cu penalități, nici cu executare silită.

Popririle și executările silite vor intra în curs de marți, 27 octombrie, însă datoriile pot fi reeșalonate pentru 12 luni, conform unui anunț al ministrului Florin Cîțu.

„Ordonanţa, oricum, chiar dacă se publică după 25, am spus clar ce face, permite reeşalonarea acestor datorii acumulate în perioada de la începutul stării de urgenţă până la 25 octombrie. Ideea este simplă, companiile au până pe 15 decembrie să facă această cerere de reeşalonare pentru anul viitor. Deci, nu este neapărat, nu ne limităm la 25 octombrie pentru luni, dar este bine să o avem aprobată astăzi.

Pe lângă ce am prezentat până acum în spaţiul public, am îmbunătăţit puţin condiţiile, nu vor fi executări silite până la 25 decembrie şi tot astăzi vom introduce în ordonanţă încă o facilitate, discuţiile cu companiile la Consiliul Economic Social, am avut şi noi aceste discuţii şi, faţă de ce am propus, pentru perioada 26 octombrie – 25 decembrie nu se vor calcula nici dobânzi şi nici penalităţi pentru aceste obligaţii fiscale scadente de la intrarea în starea de urgenţă până în data de 25 decembrie. Deci, dacă există companii care au depus declaraţii şi nu pot să plătească şi vor să fie în reeşalonare, până li se aprobă reeşalonarea, există o perioadă de timp”, a explicat Cîțu.

În același timp, reprezentanții firmelor sunt sceptici că ajutorul de la Guvern este unul real. „Trăim un moment în care aşteptăm ceva să se publice în Monitorul Oficial şi altceva declară ministrul Finanţelor. În sensul că a declarat, mă repet, pe social media, că ar putea prelungi aceste facilităţi de necalculare a penalităţilor şi dobânzilor de întârziere şi de executare nesilită. Ne putem aştepta la un blocaj financiar începând cu 26-27 octombrie.

Dacă nu cumva, între timp, se prelungeşte starea de facilităţi fiscale. Urmează să intre în vigoare o eşalonare la plată simplificată pentru datoriile create, strânse de firmă către Fisc, în această perioadă de scutire”, a explicat Valentina Saygo, consultant financiar, conform Digi 24.

