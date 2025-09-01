Intrare criminală în Csikszereda – Oțelul! Ce decizie uluitoare a luat George Găman. Video

Dacă în CFR Cluj – FCSB s-a vorbit foarte mult despre prestația slabă a lui Sebastian Colțescu, acest lucru se va aplica și după Csikszereda – Oțelul. George Găman nu a văzut o intrare criminală și a luat o decizie care i-a surprins pe toți.

Intrare criminală în Csikszereda – Oțelul! Ce decizie uluitoare a luat George Găman

. Meciul a fost echilibrat, Joao Paulo marcând pentru oaspeți, pe când la gazde a reușit să puncteze Anderson Ceara. În ciuda unei desfășurări fluide a jocului, un fault din minutul 90 avea să schimbe complet analiza duelului.

Când duelul se apropia de prelungiri, Efraim-Zoltan Bodo a avut o intrare criminală, cu talpa deasupra genunchiului unui adversar. Ceea ce a intrigat a fost decizia lui George Găman, care a acordat doar cartonașul galben, asta spre surprinderea tututor.

Greșeala lui George Găman a fost corectată după intervenția VAR și astfel că a arătat cartonașul roșu, însă după acest meci centralul a rămas cu o imagine extrem de proastă și rămâne de văzut dacă va mai fi delegat și la următoarele meciuri. .

Etapa 8 din SuperLiga, plină de greșeli de arbitraj

Gafa făcută de George Găman nu este singura de un arbitru în această rundă din SuperLiga. „Capul de afiș” al etapei, CFR Cluj – FCSB, a lansat extrem de multe discuții în spațiul public, ambele tabere simțindu-se nedreptățite.

Concret, CFR Cluj a contestat faptul că Mihai Popescu nu a văzut al doilea cartonaș galben după un fault asupra lui Louis Munteanu. De cealaltă parte, . Rămâne de văzut ce decizii se vor lua în următoarea perioadă, dar un lucru e clar, anume că greșelile centralilor trebuie să apară din ce în ce mai rar.