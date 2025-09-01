Intrare criminală în Csikszereda – Oțelul! Ce decizie uluitoare a luat George Găman. Video

Dacă în CFR Cluj – FCSB s-a vorbit foarte mult despre prestația slabă a lui Sebastian Colțescu, acest lucru se va aplica și după Csikszereda – Oțelul. George Găman nu a văzut o intrare criminală și a luat o decizie care i-a surprins pe toți.
Partida Csikszereda – Oțelul este penultima din runda a 8-a din SuperLiga. Meciul a fost echilibrat, Joao Paulo marcând pentru oaspeți, pe când la gazde a reușit să puncteze Anderson Ceara. În ciuda unei desfășurări fluide a jocului, un fault din minutul 90 avea să schimbe complet analiza duelului.
Când duelul se apropia de prelungiri, Efraim-Zoltan Bodo a avut o intrare criminală, cu talpa deasupra genunchiului unui adversar. Ceea ce a intrigat a fost decizia lui George Găman, care a acordat doar cartonașul galben, asta spre surprinderea tututor.
Greșeala lui George Găman a fost corectată după intervenția VAR și astfel că a arătat cartonașul roșu, însă după acest meci centralul a rămas cu o imagine extrem de proastă și rămâne de văzut dacă va mai fi delegat și la următoarele meciuri. Vezi video aici.
Gafa făcută de George Găman nu este singura de un arbitru în această rundă din SuperLiga. „Capul de afiș” al etapei, CFR Cluj – FCSB, a lansat extrem de multe discuții în spațiul public, ambele tabere simțindu-se nedreptățite.
Concret, CFR Cluj a contestat faptul că Mihai Popescu nu a văzut al doilea cartonaș galben după un fault asupra lui Louis Munteanu. De cealaltă parte, conducerea de la FCSB susține că au fost privați de două lovituri de la 11 metri. Rămâne de văzut ce decizii se vor lua în următoarea perioadă, dar un lucru e clar, anume că greșelile centralilor trebuie să apară din ce în ce mai rar.