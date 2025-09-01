Sport

Intrare criminală în Csikszereda – Oțelul! Ce decizie uluitoare a luat George Găman. Video

Finalul meciului dintre Csikszereda - Oțelul a adus în prim-plan o intrare criminală a lui Bodo. Ce decizie uluitoare a putut lua George Găman.
Iulian Stoica
01.09.2025 | 20:19
ULTIMA ORĂ
George Găman, gafă de proporții în Csikszereda - Oțelul. Sursă foto: Colaj Fanatik

Dacă în CFR Cluj – FCSB s-a vorbit foarte mult despre prestația slabă a lui Sebastian Colțescu, acest lucru se va aplica și după Csikszereda – Oțelul. George Găman nu a văzut o intrare criminală și a luat o decizie care i-a surprins pe toți.

Intrare criminală în Csikszereda – Oțelul! Ce decizie uluitoare a luat George Găman

Partida Csikszereda – Oțelul este penultima din runda a 8-a din SuperLiga. Meciul a fost echilibrat, Joao Paulo marcând pentru oaspeți, pe când la gazde a reușit să puncteze Anderson Ceara. În ciuda unei desfășurări fluide a jocului, un fault din minutul 90 avea să schimbe complet analiza duelului.

Când duelul se apropia de prelungiri, Efraim-Zoltan Bodo a avut o intrare criminală, cu talpa deasupra genunchiului unui adversar. Ceea ce a intrigat a fost decizia lui George Găman, care a acordat doar cartonașul galben, asta spre surprinderea tututor.

Greșeala lui George Găman a fost corectată după intervenția VAR și astfel că a arătat cartonașul roșu, însă după acest meci centralul a rămas cu o imagine extrem de proastă și rămâne de văzut dacă va mai fi delegat și la următoarele meciuri. Vezi video aici.

Cum a arătat intrarea lui Bodo. Sursă foto: captură tv
Cum a arătat intrarea lui Bodo. Sursă foto: captură tv

Etapa 8 din SuperLiga, plină de greșeli de arbitraj

Gafa făcută de George Găman nu este singura de un arbitru în această rundă din SuperLiga. „Capul de afiș” al etapei, CFR Cluj – FCSB, a lansat extrem de multe discuții în spațiul public, ambele tabere simțindu-se nedreptățite.

Concret, CFR Cluj a contestat faptul că Mihai Popescu nu a văzut al doilea cartonaș galben după un fault asupra lui Louis Munteanu. De cealaltă parte, conducerea de la FCSB susține că au fost privați de două lovituri de la 11 metri. Rămâne de văzut ce decizii se vor lua în următoarea perioadă, dar un lucru e clar, anume că greșelile centralilor trebuie să apară din ce în ce mai rar.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
