Intrare criminală în Liga Campionilor. Un fotbalist român, martor la al doilea cel mai rapid cartonaș roșu din istoria competiției

Internaționalul român Vlad Dragomir a fost martor la o intrare criminal a unui coechipier de-al său, care a determinat acordarea al doilea celui mai rapid cartonaș roșu din istoria Ligii Campionilor. S-a întâmplat la meciul Kairat Almaty – Pafos 0-0.

Correia a fost eliminat în minutul 3

Joao Correia a comis un fault brutal asupra lui Luis Mata, iar arbitrul meciului nu a avut nici un moment de ezitare și l-a eliminat. Cartonașul roșu a fost arătat în minutul 03:03, după faultul comis când ceasul arăta 02:44.

Jucătorul de la Pafos a intrat în istoria Champions League, fiind al doilea cel mai rapid cartonaș roșu acordat. Recordul este deținut de Oleksandr Kucher, jucătorul de la Șahtior Donețk, care a fost eliminat în meciul cu Bayern München, din 2015, în minutul 02:37.

În ciuda faptului că echipa a jucat aproape tot meciul în inferioritate, Pafos a rezistat și a plecat cu un punct din Kazahstan. Este al doilea punct al echipei la care Vlad Dragomir a purtat banderola de căpitan.

Vlad Dragomir a avut un gol anulat

Vlad Dragomir putea fi eroul echipei sale, însă n-a fost să fie. Mingea a intrat în poartă după un șut al său și o deviere a portarului Temirlan Anarbekov, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid anterior.

Internaţionalul român a mai avut o şansă uriaşă în meciul din Kazahstan. El a rămas singur cu portarul gazdelor în minutul 34, după ce a primit o pasă în centru, chiar în careu. Din nefericire pentru acesta, nu a reuşit să îl învingă pe Anarbekov.

Chivu și Dennis Man, învingători în UCL

În Liga Campionilor, Pafos a mai remizat cu Olympiacos și a pierdut cu Bayern. Etapa viitoare, Pafos va juca pe teren propriu cu Villareal, apoi cu AS Monaco. Ulterior, pentru ciprioți vin două deplasări grele, la Juventus și Chelsea.

Ceilalți doi români care au avut meciuri în Liga Campionilor s-au descurcat de minune aseară. Italienii au maximum de puncte – 9 și nu au primit niciun gol. Doar Inter și Arsenal sunt fără gol primit până acum.

El a marcat două goluri, primele lui reușite și Liga Campionilor.

Rezultatele meciurilor de ieri din Liga Campionilor

Kairat Almaty – Pafos 0-0

Barcelona – Olympiacos 6-1 (F. Lopez 7, 39, 76, Yamal 68 pen., Rashford 74, 79 / El Kaabi 54 pen.)

Arsenal – Atletico Madrid 4-0 (Gabriel 57, Martinelli 64, Gyokeres 67, 70)

FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4 (Anton 34 aut., Dadason 90+1 / Nmecha 20, 77, Bensebaini 61 pen., Fabio Silva 87)

Bayer Leverkusen – PSG 2-7 (Aleix Garcia 38 pen., 54 / Pacho 7, Doue 41, 45+3, Kvaratskhelia 44, Nuno Mendes 50, Dembele 66, Vitinha 90)

Newcastle – Benfica 3-0 (Gordon 32, Barnes 71, 83)

PSV – Napoli 6-2 (Buongiorno 35 aut., Saibari 39, Man 54, 80, Pepi 87, Driouech 89 / McTominay 31, 86)

Royale Union SG – Inter 0-4 (Dumfries 41. L. Martinez 45+1, Calhanoglu 53 pen., Esposito 76)

Villarreal – Manchester City 0-2 (Haaland 17, Bernardo Silva 40)

Programul meciurilor de azi – 22 octombrie

Ora 19:45

Athletic Bilbao – Qarabag (Digi Sport 2 și Prima Sport 1)

Galatasaray – Bodo/Glimt (Digi Sport 1 și Prima Sport 2)

Ora 22:00

Atalanta – Slavia Praga (Prima PPV 2)

Bayern – Club Brugge (Digi Sport 4 și Prima Sport 3)

Chelsea – Ajax (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

Eintracht Frankfurt – Liverpool (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

AS Monaco – Tottenham (Prima Sport 5)

Real Madrid – Juventus (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sporting – Marseille (Prima PPV 1)