Haos în Manchester United – Chelsea. Casemiro și Sanchez au fost eliminați după două faulturi inexplicabile. Video

la un meci din Permier League. Derby-ul Manchester United – Chelsea din etapa a 5-a s-a lăsat cu un din minutul 5. Ce a făcut portarul londonezilor în momentul în care a ieșit în întâmpinarea adversarului. Nici gazdele nu au scăpat de cartonașul roșu, după imprudența lui Casemiro.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Casemiro a marcat în prima repriză și a văzut apoi cartonașul roșu

Manchester United nu a scăpat nici ea de cartonașul roșu în meciul cu Chelsea. Casemiro, cel care a marcat pentru 2-0 în minutul 37, a fost eliminat de asemenea în minutele de prelungire ale primei reprize. Astfel, echipele au rămas egale din punct de vedere al jucătorilor din teren.

I know the referee is under pressure to balance the game but Casemiro shouldn’t be getting booked for this — TOHSEEEN 𝕏 (@tohseeen14)

Portarul a văzut roșu direct în Manchester United – Chelsea

Scenă neverosimilă în meciul dintre Manchester United și Chelsea. Tensiunea a escaladat încă din primele minute, portarul oaspeților fiind eliminat direct după ce a avut o intrare extrem de dură la unul dintre adversari.

ADVERTISEMENT

Ibericul Robert Sanchez a ieșit din poartă pentru a-l bloca pe Mbeumo, care primise o pasă foarte bună de la Sesko. Atacantul lui United nici nu a apucat să își facă bine preluarea, că a fost luat imediat pe sus de portarul advers.

La doar 10 minute apoi, Chelsea a mai primit o lovitură importantă. Bruno Fernandez a deschis scorul pe Old Trafford. Antrenorul Enzo Maresca a decis să facă 3 schimbări în primele 20 de minute: Jorgensen în locul lui Estêvão (6), Adarabioyo în locul lui Neto (7) și Andrey Santos în locul lui Palmer (21).

ADVERTISEMENT

ROBERT SANCHEZ RED CARD INSIDE 5 MINUTES. 😮 — (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra_)

An early sending off at Old Trafford 😳 Robert Sanchez sees red for denying Bryan Mbeumo a goalscoring opportunity 🟥 — Premier League (@premierleague)

Ce coșmar și pentru Manchester United. Ruben Amorim, cel mai slab antrenor al „Diavolilor roșii” după Al Doilea Război Mondial

Etapa trecută, „Diavolii roșii” au fost zdrobiți pe Etihad, 0-3 cu Manchester City. Eșecul cu rivala locală a condus la atingerea unei borne negative pentru Manchester United, referitor la tehnician.

ADVERTISEMENT

Mai exact, . Deși a beneficiat de investiții masive la nivelul lotului, portughezul a reușit să înregistreze cel mai slab start de sezon al lui United din 1992/1993.