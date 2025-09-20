Sport

Haos în Manchester United – Chelsea. Casemiro și Sanchez au fost eliminați după două faulturi inexplicabile. Video

Faulturi inexplicabile în prima repriză din Manchester United - Chelsea. De ce au văzut cartonașul roșu Robert Sanchez și Casemiro.
Mihai Dragomir
20.09.2025 | 20:31
Haos in Manchester United Chelsea Casemiro si Sanchez au fost eliminati dupa doua faulturi inexplicabile Video
Eliminare directă după faultul criminal al portarului în Manchester United - Chelsea. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Intrare violentă la un meci din Permier League. Derby-ul Manchester United – Chelsea din etapa a 5-a s-a lăsat cu un cartonaș roșu direct din minutul 5. Ce a făcut portarul londonezilor în momentul în care a ieșit în întâmpinarea adversarului. Nici gazdele nu au scăpat de cartonașul roșu, după imprudența lui Casemiro.

UPDATE: Casemiro a marcat în prima repriză și a văzut apoi cartonașul roșu

Manchester United nu a scăpat nici ea de cartonașul roșu în meciul cu Chelsea. Casemiro, cel care a marcat pentru 2-0 în minutul 37, a fost eliminat de asemenea în minutele de prelungire ale primei reprize. Astfel, echipele au rămas egale din punct de vedere al jucătorilor din teren.

Portarul a văzut roșu direct în Manchester United – Chelsea

Scenă neverosimilă în meciul dintre Manchester United și Chelsea. Tensiunea a escaladat încă din primele minute, portarul oaspeților fiind eliminat direct după ce a avut o intrare extrem de dură la unul dintre adversari.

Ibericul Robert Sanchez a ieșit din poartă pentru a-l bloca pe Mbeumo, care primise o pasă foarte bună de la Sesko. Atacantul lui United nici nu a apucat să își facă bine preluarea, că a fost luat imediat pe sus de portarul advers.

La doar 10 minute apoi, Chelsea a mai primit o lovitură importantă. Bruno Fernandez a deschis scorul pe Old Trafford. Antrenorul Enzo Maresca a decis  să facă 3 schimbări în primele 20 de minute: Jorgensen în locul lui Estêvão (6), Adarabioyo în locul lui Neto (7) și Andrey Santos în locul lui Palmer (21).

Ce coșmar și pentru Manchester United. Ruben Amorim, cel mai slab antrenor al „Diavolilor roșii” după Al Doilea Război Mondial

Etapa trecută, „Diavolii roșii” au fost zdrobiți pe Etihad, 0-3 cu Manchester City. Eșecul cu rivala locală a condus la atingerea unei borne negative pentru Manchester United, referitor la tehnician.

Mai exact, Ruben Amorim este antrenorul cu cel mai slab procentaj de victorii al echipei din Premier League după Al Doilea Război Mondial. Deși a beneficiat de investiții masive la nivelul lotului, portughezul a reușit să înregistreze cel mai slab start de sezon al lui United din 1992/1993.

