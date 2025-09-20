Haos în Manchester United – Chelsea. Casemiro și Sanchez au fost eliminați după două faulturi inexplicabile. Video

Intrare violentă la un meci din Permier League. Derby-ul Manchester United – Chelsea din etapa a 5-a s-a lăsat cu un cartonaș roșu direct din minutul 5. Ce a făcut portarul londonezilor în momentul în care a ieșit în întâmpinarea adversarului. Nici gazdele nu au scăpat de cartonașul roșu, după imprudența lui Casemiro.
Manchester United nu a scăpat nici ea de cartonașul roșu în meciul cu Chelsea. Casemiro, cel care a marcat pentru 2-0 în minutul 37, a fost eliminat de asemenea în minutele de prelungire ale primei reprize. Astfel, echipele au rămas egale din punct de vedere al jucătorilor din teren.
Scenă neverosimilă în meciul dintre Manchester United și Chelsea. Tensiunea a escaladat încă din primele minute, portarul oaspeților fiind eliminat direct după ce a avut o intrare extrem de dură la unul dintre adversari.
Ibericul Robert Sanchez a ieșit din poartă pentru a-l bloca pe Mbeumo, care primise o pasă foarte bună de la Sesko. Atacantul lui United nici nu a apucat să își facă bine preluarea, că a fost luat imediat pe sus de portarul advers.
La doar 10 minute apoi, Chelsea a mai primit o lovitură importantă. Bruno Fernandez a deschis scorul pe Old Trafford. Antrenorul Enzo Maresca a decis să facă 3 schimbări în primele 20 de minute: Jorgensen în locul lui Estêvão (6), Adarabioyo în locul lui Neto (7) și Andrey Santos în locul lui Palmer (21).
Etapa trecută, „Diavolii roșii” au fost zdrobiți pe Etihad, 0-3 cu Manchester City. Eșecul cu rivala locală a condus la atingerea unei borne negative pentru Manchester United, referitor la tehnician.
Mai exact, Ruben Amorim este antrenorul cu cel mai slab procentaj de victorii al echipei din Premier League după Al Doilea Război Mondial. Deși a beneficiat de investiții masive la nivelul lotului, portughezul a reușit să înregistreze cel mai slab start de sezon al lui United din 1992/1993.