Intrarea în Marea Neagră, blocată de o navă care a plecat din Ucraina. Vasul a eşuat în Strâmtoarea Bosfor

Nava cargo MKK 1, care naviga din Ucraina către Turcia, a eșuat în Bosfor luni dimineață, iar traficul prin strâmtoare a fost oprit, dar nu au fost raportate avarii la vas, au declarat reprezentanţii agenției de transport maritim Tribeca.

Mai multe remorchere au fost trimise pentru a ajuta nava de marfă lungă de 142 de metri, au declarat autoritățile portuare din Istanbul.

Imaginile transmise de posturile de televiziune arată nava, care transporta 13.000 de tone de mazăre, eșuată pe malul din partea asiatică a Bosforului. Traficul prin strâmtoarea care face legătura între Marea Neagră şi Marea Mediterană a fost oprit temporar.

Incidentul s-a petrecut lângă Umuryeri, .

International transit traffic halted: Palau flag bulker MKK1, carrying 13000 tonnes of peas under UN’s Black Sea grain initiative en route from Pivdennyi to Mersin, drifted aground in Bosphorus.

— Yörük Işık (@YorukIsik)