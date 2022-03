Cele mai nebune intrări pe teren ale suporterilor! „Deodată am fost faimoasă în întreaga lume”

Pentru a intra pe terenul de fotbal și a întreupe un meci, mai ales când acesta este difuzat pe milioane de ecrane din întreaga lume, e nevoie de mult curaj și dorință de a ieși în evidență. Iată mai jos unele dintre cele mai neobișnuite intrări pe teren din partea suporterilor.

Și-a legat gâtul de stâlpul porții în semn de protest

Joi seară, în minutul 49 de un fan al „caramelelor”, care și-a legat gâtul de bara porții cu un cablu de plastic. Pe tricoul său era scris mesajul „Just Stop Oil”.

Îndată, meciul a fost întrerupt pentru 10 minute, timp în care oamenii de ordine au intervenit pentru a rupe cablul cu care s-a legat suporterul.

Tânărul făcea parte dintr-o asociație a activiștilor de mediu. Prin acest gest, el a protestat împotriva stațiilor de petrol din Marea Britanie care utilizează combustibil fosil.

Pentru fanii lui Everton, legatul de bara porții este o tradiție

Evenimentul de pe Goodison Park, unde un activist de mediu și-a legat gâtul de stâlpul porții, nu este singur în istoria clubului.

Un alt suporter, John Foley, a oprit jocul timp de cinci minute în februarie 2012. El și-a legat mâinile de bară cu niște cătușe. Gestul lui Foley a fost în semn de protest față de demiterea fiicei sale de la compania Ryanair

Phil Neville, căpitanul de la acea vreme al lui Everton, a încercat să-l convingă să părăsească voluntar terenul, dar cererea acestuia nu a fost luată în considerare, astfel că poliția a folosit șuruburi pentru a-i scoate cătușele.

A oprit finala Ligii Campionilor

Kinsey Wolanski a întrerupt cel mai așteptat meci al competiției Ligii Campionilor din 2019: finala dintre Liverpool și Tottenham.

Chiar dacă Liverpool a câștigat cu 2-0 marele trofeu, punctul culminant a fost intrarea pe teren a lui Wolanski, îmbrăcată cu un costum de baie, pentru a promova site-ul de pornografie al iubitului ei de la acea vreme.

Kinsey Wolanski a declarat: „Deodată am fost faimoasă în întreaga lume și am primit oferte de muncă. Nu cred că am făcut rău nimănui, a fost doar un pic distractiv”.

Și-a arătat „comoara” pentru un pariu

Sam Gorman a intrat complet dezbrăcat pe terenul de fotbal pentru a câștiga un pariul de 100 de lire sterline, întrerupând meciul dintre Aston Villa – , în 2012.

Lucrurile nu s-au terminat bine pentru bărbatul pus pe „șotii”. El a recunoscut ulterior că gestul său a fost o expunere indecentă, ceea ce a dus la introducerea lui în Registrul Infractorilor Sexuali timp de doi ani. De asemenea, a primit 18 luni de muncă în folosul comunității și o amendă 145 de lire sterline.

Noul „jucător” transferat al lui Manchester United

Karl Power a intrat pe teren înaintea confruntării dintre – Bayern Munchen, în cadrul sfertului de finală a Ligii Campionilor, în aprilie 2001. El s-a alăturat „diavolilor roșii” la fotografia dinaintea meciului, purtând echipamentul de deplasare a lui United.

Zâmbetul unui copil contează

Un copil a intrat pe teren după ce Brazilia învinsese Africa de Sud cu 5-0 la Soweto, în 2014. Oamenii de ordine au încercat să-l îndepărteze, dar Neymar a alergat spre el și l-a luat în brațe. Jucătorii Braziliei au făcut apoi fotografii cu micul suporter.

„Jimmy Jump” și Cupa Mondială

Jaume Marquet i Cot, cunoscut sub numele de „Jimmy Jump”, a primit amenzi de peste 2.000 de euro pentru încercarea de acoperi Cupa Mondială cu un fes, înaintea finalei dintre Spania și Olanda, în 2010. El a fost observat când încerca să se apropie de trofeu și a fost imediat îndepărtat de un gardian.