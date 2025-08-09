Între intoxicare și fapte. Ce spune un expert de top despre reforma Pilonului II de pensii. „Nicio țară europeană nu plătește toată suma la pensionare”

Informația cum că vineri, pe ordinea de zi a guvernului s-a aflat un proiect de lege pentru modificarea modului în care funcționează Pilonul II de pensii, a creat o adevărată isterie publică. Lumea s-a revoltat pentru că una din prevederi stipula că la ieșirea la pensie, beneficiarii nu mai pot încasa toată suma strânsă în conturile administrate de fondurile de pensii, ci doar 25%.

Ce spune un expert de top despre modificările la Pilonul II de pensii

Guvernul Bolojan a dat înapoi și a retras proiectul de pe ordinea de zi. De altfel, pentru prima oară, multe voci de dreapta au criticat deschis fie guvernul condus de Bolojan, fie Autoritatea de Supraveghere Financiară, condusă de un apropiat al PSD.

Prevederea care a iscat o enormă emoție în plan public a vizat faptul că beneficiarii, în moment ce ar fi ieșit la pensie, nu ar mai fi putut să-și retragă toată suma strânsă prin contribuțiile lunare la Pilonul II, plus profitul obținut de fondurile de pensii care administrează acești bani.

Adrian Stanciu, consultant de top în dezvoltarea organizațională în România, cu experiență extinsă în managementul culturii organizaționale, schimbare organizațională, strategie și leadership, cu o vastă experiență atât în mediul academic cât și în antreprenoriat, a subliniat că legat de acest subiect a existat mai degrabă multă intoxicare publică, dând naștere unei „cacofonii de idei toxice”.

Acesta își începe mesajul notând dar și cele din Europa, în condițiile în care pe viitor, odată cu creșterea numărului pensionarilor și scăderea numărului angajaților, aceste sisteme vor da faliment.

„Sistemul public de pensii în Europa e complet nesustenabil. El e construit pe principiul „pay-as-you-go”, (zis PAYGO), adică contribuțiile noastre de azi plătesc pensiile pensionarilor de azi, nu se acumulează nicăieri, dar ne dau nouă dreptul de a beneficia la retragere de o pensie, calculată cumva pe baza contribuțiilor, strict din considerente de echitate, deși sumele plătite de noi de-a lungul anilor au dispărut de mult.

Acest sistem a funcționat bine când demografia era favorabilă iar speranța de viață la pensionare relativ mică. Acum e pe dos. Demografia e în scădere abruptă iar speranța de viață în creștere accelerată. Sistemul e în colaps.

Acest colaps e previzibil de multe decenii, de aceea statele europene au început să introducă în sistemul de pensii un al doilea pilon, bazat pe acumulare. În acest sistem, banii plătiți de fiecare dintre noi se adună într-un fond care e administrat de o companie de pensii în niște limite legale impuse care au scopul de a genera un randament decent dar cu riscuri minime. Ăsta e preambulul. Pilonul 2 e tot o pensie publică, administrată diferit”, a scris pe Facebook.

Ce se întâmplă cu Pilonul II de pensii

Acesta explică apoi cum funcționează Pilonul II de pensii, subliniind că este vorba de sume de bani care nu sunt impozitate care revin, sub formă de pensie, beneficiarilor.

„Fiecare dintre noi plătim 25% din (unele) venituri către sistemul public de pensii. DIN ACEȘTIA o parte, pentru unii dintre noi, merge către Pilonul 2, administrat ca mai sus, restul se duce în Pilonul 1 și plătește (o parte din) pensiile pensionarilor actuali.

TOATE fondurile din CAS sunt scutite de impozit, impozitul se plătește din venitul net, după scăderea acestor cheltuieli. La maturitatea fondului (adică la atingerea vârstei de pensionare), banii revin persoanei pensionate SUB FORMĂ DE PENSIE. Asta e filozofia fondului, să asigure o alternativă la pensia PAYGO”, a mai scris acesta, subliniind că regula, peste tot în Europa, este ca la pensie oamenii să nu-și poată retrage întreaga sumă.

„Practica europeană diverge aici, dar NICIO țară europeană nu plătește toată suma la pensionare, pentru că asta contrazice scopul sistemului”, a mai precizat Adrian Stanciu.

Ce se întâmplă în alte țări europene

Panica creată în spațiul public nu este surprinzătoare, în condițiile în care proiectul de lege nu a fost supus dezbaterii publice deloc. A apărut ca un proiect promovat „pe sub masă”, pentru ca statul să aibă acces la banii din Pilonul II. Totuși, Adrian Stanciu a explicat cum se întâmplă în toate statele europene.

„NICIO țară europeană nu permite retragerea integrală a fondurilor la pensionare, apropo de cineva care menționa buna practică europeană ca motiv al creării acestei percepții că fondurile vor fi plătite integral.

Legea NU presupune că se naționalizează nimic, banii rămân tot ai noștri, dar retragerea lor e restricționată. Din perspectiva taxării, logica sistemului e să nu taxeze banii la intrare ci la ieșire, deci nu când îi depui ci când îi scoți. E o logică bună pentru că taxele potențiale sunt la rândul lor investite și se acumulează așa că ai mai mulți bani la pensie. Din perspectiva echității, e firesc ca aceste venituri să fie taxate.

Ăsta e sistemul peste tot în lume. Sunt foarte de acord că Guvernul trebuie să aibă răbdare și să comunice mult, să explice, să inițieze dezbateri publice. Dar noi, cei care comentăm, ar trebui să o facem în cunoștință de cauză. Banii din Pilonul 2 sunt ai noștri fix, dar fix în aceeași măsură ca banii din Pilonul 1 și provin fix din aceeași sursă, adică CAS”, a mai explicat acesta, demascând un alt fake news cu privire la speranța de viață în România.

„Pe o tangentă, altă idee falsă circulată ultra-frecvent e că speranța de viață e cam de 75 de ani, deci mai trăiești 10 ani după pensie. Aceea e speranța de viață LA NAȘTERE. La 65 de ani, vârsta de pensionare, speranța de viață e 82, pentru că unii oameni au murit înainte de 65 de ani”, a mai precizat acesta.