Întreaga planetă deplânge moartea Reginei Elisabeta a II-a. Mesajele transmise de Iohannis, Ciucă și Majestatea Sa Margareta a României

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cel mai cunoscut monarh din lume, a murit joi, la vârsta de 96 de ani. Dispariția Suveranei a adus un val impresionant de reacții din întreaga lume.

Lumea întreaga a reacționat după moartea Reginei Elisabeta a II-a

Vestea dispariției Suveranei aflate timp de a întristat întreaga lume.

Actuali și foști șefi de stat sau de guvern, lideri de instituții sau personaje religioase, au transmis mesaje de condoleanțe în care și-au exprimat regretul pentru uriașa pierdere.

Liz Truss, premierul Marii Britanii, ultima mare personalitate politică aflată față în față cu Regina, în urmă cu doar două zile, a avut cuvinte mărețe la adresa fostei suverane.

”Suntem devastați, Regina Elisabeta a II-a a fost o piatră pe care Marea Britanie modernă se construia. Este țara măreață datorită ei. A venit la conducere după al doilea Război Mondial, a fost lidera a 57 de state.

Regina ne-a asigurat stabilitate, a avut spiritul Marii Britanii și acel spirit va dura, a fost cel mai longeviv monarh din istoria țării, a condus cu demnitate timp de 70 de ani. A fost iubită și admirată în Marea Britanie și toată lumea. A fost o inspirație personală pentru mine și pentru britanice.

Săptămâna aceasta a rămas hotărâtă să își continuie datoriile și m-a numit premierul ei. Coroana trece la un nou monarh, la Majestatea Sa, Regele Charles. Suntem alături de familia regală, le oferim devotamentul nostru. Suntem într-o nouă eră în istoria magnifică a țării noastre. Dumnezeu să-l aibă în pază pe Rege!”.

Mesaje de la Paris, Washington și Kiev

La rândul său, fostul premier britanic, Boris Johnson, a reacționat imediat după anunțul decesului.

”În inimile fiecăruia dintre noi există o durere la trecerea în neființă a reginei noastre, un sentiment profund de pierdere, poate mult mai intens decât ne așteptam”, a scris acesta pe Twitter.

Liderul spiritual al Bisericii Anglicane, Arhiepiscopul de Canterbury, a declarat joi într-un comunicat că “rugăciunile sale se îndreaptă către rege şi familia regală” după moartea reginei Elisabeta a II-a.

”Am pierdut persoana a cărei loialitate de neclintit, serviciu şi smerenie ne-au ajutat să dăm un sens la ceea ce suntem în decenii de schimbări extraordinare în lumea, naţiunea şi societatea noastră”, a spus arhiepiscopul de Canterbury.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a scris și el pe Twitter un mesaj:

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)

”Majestatea Sa regina Elisabeta a II-a a întruchipat continuitatea și unitatea națiunii britanice timp de peste 70 de ani. A fost o prietenă a Franței, o regină cu inimă bună”.

De la Washington a venit, de asemenea, un mesaj de condoleanțe. ”Inimile și gândurile noastre se îndreaptă către membrii familiei regale, către poporul Regatului Unit”, se arată într-un comunicat al Casei Albe.

Aflat în plin război cu Rusia, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, extrem de apropiat de Marea Britanie, a transmis, joi seara, condoleanțe familiei regale britanice și întregului regat Unit pentru ”această pierdere ireparabilă”.

”Am aflat cu profundă tristețe despre decesul Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a.

În numele poporului ucrainean, transmitem sincere condoleanțe familiei regale, întregului Regatul Unit și Commonwealth-ului pentru această pierdere ireparabilă. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de voi”, a fost mesajul transmis pe Twitter de Volodimir Zelenski.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the , the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Lideri ai instituțiilor europene și-au exprimat regretul după decesul Reginei

La rândul lor, liderii instituțiilor Europene au deplâns dispariția reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

”Gândurile noastre se îndreaptă acum către familia regală şi către toţi cei care o plâng pe regina Elisabeta a II-a în Marea Britanie şi în întreaga lume.

Cândva numită Elisabeta cea statornică, ea nu a eşuat niciodată să ne arate importanţa valorilor durabile într-o lume modernă prin serviciul şi angajamentul ei”, a spus preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres a scris, pe Twitter: ”Sunt profund întristat de moartea Majestății Sale regina Elisabeta a II-a, admirată în întreaga lume pentru devotamentul ei. A fost o prietenă bună a ONU și o prezență liniștitoare. Devotamentul ei va fi amintit de întreaga lume”.

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a spus că lumea va fi un loc mai trist şi mai sărac fără Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a.

”O viaţă dedicată poporului şi patriei sale. În urma sa lasă o moştenire fără pereche şi va rămâne un model greu de egalat. Gândurile noastre se îndreaptă către Familia Regală şi către toţi cetăţenii Commonwealth-ului. Rest in peace, Your Majesty!”, a scris Geoană, joi seara, pe Facebook.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a spus, într-o conferință de presă:

”Reprezintă (n.r. Regina Elisabeta) istoria Europei, care este casa noastră comună cu prietenii noştri britanici. În toţi aceşti ani, ne-a dat tuturor stabilitate, siguranţă, a dat dovadă de un curaj imens, este o legendă în ochii mei”.

Mesajele transmise de Iohannis, Ciucă și Majestatea Sa Margareta a României

Au venit mesaje și din România după anunțul decesului Reginei Elisabeta a II-a, transmise de actuali lideri politici și de reprezentanți ai Casei Regale.

Klaus Iohannis a spus că Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a modelat istoria modernă şi reprezintă un simbol al loialităţii.

”Sincere condoleanțe la trecerea în neființă a Majestății Sale regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care s-a întins pe parcursul a 7 decenii, a modelat istoria modernă și reprezintă un simbol excepțional al loialității și al angajamentului față de serviciul public”, scrie Klaus Iohannis, pe Twitter.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty’s reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis)

Pe pagina de Facebook a Guvernului României, premierul Nicolae Ciucă a transmis că ”România este alături de poporul britanic și Familia Regală după pierderea Reginei Elisabeta a II-a”.

Casa Regală a României transmite într-un comunicat postat pe că Majestatea Sa Margareta a aflat cu mare durere .

”Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a avut în Regina Elisabeta a II-a, de-a lungul întregii vieți, un inegalabil sprijin, model de cârmuire regală și curaj, un far luminos. Regina Elisabeta a fost mereu prezentă în viața Familiei Regale române și a păstrat o neîntreruptă legătură de familie.

După dispariția Regelui Mihai și a Ducelui de Edinburgh, pentru Majestatea Sa Margareta, Regina Elisabeta a II-a a fost un punct de referință fundamental, un sprijin moral, intelectual, afectiv și instituțional.

Toate generațiile din Familiile Regale română și britanică au fost apropiate, dar pentru generația de astăzi, Regina Elisabeta a II-a și Principele Philip rămân drept modele spirituale și profunde surse de inspirație.

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis o scrisoare Majestății Sale Regelui Charles al III-lea”, se arată în mesaj.