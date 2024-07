Întrebare de baraj pentru Adrian Mutu! „Ai accepta să lucrezi cu Gică Hagi la echipa națională?”. Răspunsul „Briliantului” e surprinzător

Adi Mutu a răspuns la întrebarea „ai accepta să lucrezi cu Gică Hagi la echipa națională?”. „Briliantul” a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA are oferte din SuperLiga și preferă să își continue aventura de principal, chiar dacă prețuiește sfaturile primite din partea „Regelui”.

după plecarea lui Edi Iordănescu, așa cum FANATIK a anunțat. Horia Ivanovici l-a întrebat pe Adi Mutu dacă ar accepta să facă parte din staff-ul „Regelui” la echipa națională, în cazul puțin probabil în care acesta ar accepta oferta.

„Să spunem că Hagi e pus la națională și te sună să lucrați împreună, te-ai băga? Te întreb asta din două motive, e evident că răspunsul este nu, dar motivele sunt următorele: echipa națională și Gică Hagi. Ai lucra cu Gică Hagi la națională sau ești pe drumul tău ca antrenor principal?”, a spus Horia Ivanovici.

Adi Mutu a răspuns imediat și a mărturisit că preferă să își continue cariera de principal. „Briliantul” ar putea colabora cu Gică Hagi la Farul Constanța, formație la care ar putea fi instalat după numirea „Regelui” pe banca naționalei.

„Sunt pe drumul meu, nu am nicio treabă cu toate că îmi place să mă consult cu Gică de câte ori am ocazia. De câte ori ne întâlnim stăm ore întregi și discutăm despre fotbal, dar nu cred că e cazul pentru că are staff-ul lui și nu este ce îmi doresc eu.

Este exclus asta, cu toate că sfaturile lui sunt importante. Îmi place unghiul din care privește anumite lucruri în fotbal, întotdeauna vorbim despre lucruri interesante”, a spus Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu, la Farul Constanța?! Ce spune „Briliantul”

Adi Mutu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre . Emisiunea este live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

„Nu m-a contactat nimeni de la Farul. Eu sunt în discuții cu alte echipe din străinătate. Am oferte și din România, dar nu pot să spun mai multe. E o ofertă din SuperLigă, da. Știu că vi se pare ciudat. Sunt discuții avansate și dacă aș spune da, probabil că mâine aș fi acolo.

În România lumea nu are răbdare, se plictisește repede și schimbă doar de dragul de a schimba. De abia au trecut două etape. Eu aștept în acest moment. Multe campionate nu au început, iar echipele sunt în cantonamente. Al nostru a început și aștept să văd ce se întâmplă. Vreau să fac o alegere corectă și să stau mai mulți ani acolo.

Da, îmi place Farul. Ai condiții foarte bune acolo. Da, o să analizez, nu e prima oară. Am venit și ca fotbalist după Hagi. Dacă Hagi merge la națională, clubul Farul nu poate să stea tot timpul să zică ‘E greu să vii după Hagi’”, a spus Mutu.

