Întrebarea care l-a enervat pe Hagi înainte de România – Suedia: „Nu e scopul meu să comentez ce spune fiecare!”

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Atunci când naționala arată dezastruos în cinci reprize din ultimele șase, lumea încearcă să găsească tot felul de motive pentru care jocul României se prezintă atât de rău. Astfel, au apărut informații cum că unii „tricolori” nu ar înțelege foarte bine detaliile tehnico-tactice pe care Gică Hagi le explică în timpul antrenamentelor. Selecționerul a părut destul de iritat când a fost întrebat despre acest aspect, însă a recunoscut că nu au existat astfel de probleme.

Întrebarea care l-a iritat pe Gică Hagi înainte de Suedia – România

În ultimele zile au apărut informații cum că problema principală la lotul național ar fi una de comunicare și că fotbaliștii nu ar înțelege exact ceea ce își dorește Gheorghe Hagi de la ei. Întrebat despre această presupusă problemă, selecționerul României a explicat că nu vrea să comenteze orice lucru care apare de nicăieri în spațiul public:

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„Au apărut detalii în presă, dar se vede și din jocul echipei naționale. Sunt ceva probleme de comunicare între dumneavoastră și ei? Nu reușiți să le transmiteți ce vă doriți, iar ei nu înțeleg ce trebuie să facă?”, a fost întrebarea jurnalistului de la conferința de presă premergătoare meciului cu Suedia.

„Scopul meu aici nu este să comentez ce zice fiecare. Scopul meu, v-am spus data trecută, este unul singur: să creez o echipă care să joace un fotbal complet, care să-i facă fericiți pe suporterii României. De-asta am venit, de-asta sunt în fața dumneavoastră. Nu vin aici să comentez tot ce se zice.

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Sunt multe comentarii, dar scopul meu este să fac o echipă competitivă. Energia mea vreau s-o folosesc în acest sens. Nu vreau să comentez ce spune unul sau altul. Comentariile există, pentru că suntem la echipa națională (n.r. – A existat un moment cu Darius Olaru?) Cu mine nu. Nu știu despre așa ceva. Suntem la început, iar până ne înțelegem cu toții este nevoie de timp”, a răspuns Gică Hagi.

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Gică Hagi și-a asumat greșelile! Ce se întâmplă după meciul cu Suedia

Dacă rezultatul din meciul cu Suedia va fi unul negativ, situația lui Hagi va deveni una foarte complicată. Totuși, dacă va reuși să depășească mental trecerea de la 12 puncte la nivel declarativ la 0 puncte în realitate,

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printre care convocarea unui lot prea numeros și folosirea la meciul cu Bosnia a unei echipe complet schimbate față de cea din primul meci, contra Suediei. O victorie la București, în fața a 50.000 de suporteri, ar fi o gură de oxigen uriașă pentru România, iar „tricolorii” ar veni cu o încredere mult mai bună pentru meciurile decisive din noiembrie.