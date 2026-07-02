Întrebarea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să explodeze în direct: „Mă durea direct undeva!”

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de fazele optimilor de finală. Din nefericire, perioada de așteptare a suporterilor români s-a prelungit o dată cu această ediție, în condițiile în care România nu a reușit să se califice la turneul final nici de această dată.
Fără doar și poate, Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai reprezentativi „tricolori” din ultimele decenii. Cu o carieră impresionantă, fundașul are în palmares și un turneu final: EURO 2008. La acel moment, România era repartizată în „grupa morții”, alături de Italia, campioana mondială en-titre, Franța, vicecampioana mondială, și Olanda. Parcursul a fost unul bun, cu două remize în fața fostelor finaliste.
Aflat în studioul Antena 1 înainte de meciul Spania – Austria, fostul internațional a fost întrebat despre presiunea de dinaintea jocurilor importante. La auzul acestei întrebări, Gabi Tamaș a răbufnit și a transmis că fotbaliștii români de atunci evoluau la un nivel înalt, astfel că emoțiile nu aveau cum să îi doboare.
„Ce presiune? Nu există așa ceva! Mă durea direct undeva când jucam. Gândiți-vă că în 2008 am jucat la Campionatul European cu vicecampioana mondială și campioana mondială și am făcut egal. Nu ne-a dat nimeni nicio șansă!
Dar toți jucam la un nivel bun: Cristi Chivu la Inter, Mutu la Fiorentina, eu la Auxerre, Contra la Getafe, Lobonț jucase în Italia și urma să semneze cu AS Roma”, a declarat Gabi Tamaș, în direct la Antena 1, înainte de partida dintre Spania și Austria.
Gabi Tamaș a făcut primii pași în fotbal în orașul natal, Brașov, ca mai apoi să facă pasul la Dinamo. Din „groapă” acesta a făcut pasul la Galatasaray, ca ulterior să bifeze următoarele formații: Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watford, FCSB, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna. La nivelul echipei naționale, fostul fundaș a adunat 67 de selecții și trei goluri. În prezent, Tamaș este director sportiv la ASA Târgu Mureș.