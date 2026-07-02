Întrebarea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să explodeze în direct: „Mă durea direct undeva!”

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se apropie de fazele optimilor de finală. Din nefericire, perioada de așteptare a suporterilor români s-a prelungit o dată cu această ediție, în condițiile în care România nu a reușit să se califice la turneul final nici de această dată.

Întrebarea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să explodeze în direct

Fără doar și poate, Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai reprezentativi „tricolori” din ultimele decenii. Cu o carieră impresionantă, fundașul are în palmares și un turneu final: EURO 2008. La acel moment, România era repartizată în „grupa morții”, alături de Italia, campioana mondială en-titre, Franța, vicecampioana mondială, și Olanda. Parcursul a fost unul bun, cu două remize în fața fostelor finaliste.

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Aflat în studioul Antena 1 î , fostul internațional a fost întrebat despre presiunea de dinaintea jocurilor importante. La auzul acestei întrebări, Gabi Tamaș a răbufnit și a transmis că , astfel că emoțiile nu aveau cum să îi doboare.

„Ce presiune? Nu există așa ceva! Mă durea direct undeva când jucam. Gândiți-vă că în 2008 am jucat la Campionatul European cu vicecampioana mondială și campioana mondială și am făcut egal. Nu ne-a dat nimeni nicio șansă!

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Dar toți jucam la un nivel bun: Cristi Chivu la Inter, Mutu la Fiorentina, eu la Auxerre, Contra la Getafe, Lobonț jucase în Italia și urma să semneze cu AS Roma”, a declarat Gabi Tamaș, în direct la , înainte de partida dintre Spania și Austria.

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Cariera impresionantă a lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș a făcut primii pași în fotbal în orașul natal, Brașov, ca mai apoi să facă pasul la Dinamo. Din „groapă” acesta a făcut pasul la Galatasaray, ca ulterior să bifeze următoarele formații: Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, CFR Cluj, Doncaster, Watford, FCSB, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Voluntari, Petrolul și Concordia Chiajna. La nivelul echipei naționale, fostul fundaș a adunat 67 de selecții și trei goluri. În prezent, Tamaș este director sportiv la ASA Târgu Mureș.