Întrebarea care l-a făcut pe Gică Hagi să răbufnească înainte de FCSB – Farul: „Scuzați-mă! Nimeni nu pomenește”. Video

Gică Hagi (58 de ani) a vorbit despre , care se va disputa luni, de la ora 20:00, în etapa a 24-a din SuperLiga. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe FANATIK.RO.

Hagi, despre problemele de la Farul!

„Regele” speră ca echipa sa să prindă locul de play-off la finalul sezonului regulat și să-și continue lupta pentru apărarea titlului câștigat în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

„Am avut un început de an cu meciuri foarte grele, două le-am trecut foarte bine. Am câștigat și am arătat că suntem în formă, pe un drum bun. Vine al treilea meci, cu un adversar la fel de puternic și tehnic. Trebuie să dăm tot ce avem noi mai buni. Trebuie să fim convinși de ce facem, să avem curaj.

În astfel de meciuri trebuie să te duci cu mentalitate de a marca. Va fi un meci cum am fost toate între noi și ei. Suntem conștienți că e un adversar capabil să marcheze. Problemele sunt aceleași. Sîrbu și Băluță continuă refacerea, restul jucătorilor sunt cu noi.

ADVERTISEMENT

Suntem încă departe de cluburile cu tradiție în a câștiga. Mie nu-mi plac cadourile, eu știu că totul se obține în viață prin muncă. Sperăm să fim mai rapizi în tot ce facem”, a spus Gică Hagi într-o .

Gică Hagi s-a enervat în timpul conferinței de presă!

Întrebat ce părere are despre absența lui Darius Olaru de la FCSB, care nu va juca din cauza cumului de cartonașe galbene, Gică Hagi s-a enervat teribil.

ADVERTISEMENT

„Nouă ne lipsește cel mai bun mijlocaș de anul trecut, Băluță, dar nimeni nu pomenește vreo întrebare. Credeți că Băluță, Artean și Nedelcu se înlocuiesc ușor?!

Ei nu joacă la mijloc, scuzați-mă. Mă interesează pe mine cine lipsește la ei? Ei oricum au un lot foarte bun. Lipsește Olaru, l-au luat pe Baba Alhassan, jucător foarte bun de Divizia A. O echipă nu stă într-un jucător”, a spus Hagi pe un ton ironic.

ADVERTISEMENT

Hagi a continuat și a rememorat momentul câștigării campionatului în sezonul trecut: „Tot ce se întâmplă la Constanța în ultimii doi ani este fantastic, mai ales că anul trecut am ieșit campioni. Am ajuns la acest nivel cu banii pe care i-am avut”.