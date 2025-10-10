Întrebarea care l-a făcut pe selecționerul Moldovei să răbufnească după înfrângerea cu România: „Vreți să ne ferim de voi?”

însă suporterii s-ar fi așteptat la un spectacol cu goluri pe Arena Națională. După ce au fost decimați de Israel și Norvegia, (Înfrângeri cu 0-4, respectiv 1-11), moldovenii au părut că sunt mult mai concentrați în această partidă, arătând mai multă agresivitate. Lilian Popescu a răbufnit la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Lilian Popescu despre agresivitatea jucătorilor săi din România – Moldova 2-1

Lilian Popescu s-a enervat la finalul partidei cu România, după ce jurnaliștii l-au întrebat dacă le-a transmis fotbaliștilor săi să practice un joc mai agresiv în seara asta, față de meciurile cu Israel și Norvegia. După ce chiar el a pierdut un fotbalist în timpul partidei de joi seară, noul selecționer al Moldovei a răbufnit: „Credeți că eu le-am spus să-i dea la picioare lui Ianis Hagi? E clar că e fotbal, nu balet. La noi, un jucător s-a accidentat. Eu nu pot spune că domnul Lucescu le-a zis să-l lovească pe Moțpan ca să-l ia cu targa. Nu cred!

E un joc de bărbați, accidentările fac parte din fotbal, nu cred că a fost intenționat. Vreți să ne ferim de voi? Nu cred că au fost momente murdare, cu lovituri în special la cineva. Ne-am străduit să fim organizați și să jucăm cu dăruire, nu pot să o numesc agresivitate. E normal că trebuie să intre în contact, nu este antrenament”, a spus Lilian Popescu.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu Nikita Moțpan

Intrat la pauza meciului cu România, Nikita Moțpan s-a lovit destul de grav în timpul partidei. El a fost scos pe targă de pe gazon și a fost transportat cu ambulanța la spital, după ce ar fi acuzat dureri mari la genunchi, conform

De partea cealaltă, moldovenii au făcut destule faulturi în meci, iar preferatul lor a fost Ianis Hagi. Revenit la națională, Ianis a reușit să înscrie, însă probabil s-a ales și cu destul vânătăi după multiplele lovituri primite în intensitatea jocului.

ADVERTISEMENT

Ce a promis Ianis Hagi fanilor după 2-1 cu Moldova

Șansele la calificarea directă a României sunt infime, însă „tricolorii” pot merge la Campionatul Mondial în urma barajului. Selecționata lui Mircea Lucescu are aceste meciuri de baraj asigurate în urma Ligii Națiunilor, însă locul 2 le-ar aduce o poziție mai bună, jucând primul meci 100% pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, : „Tot noi suntem cei care am bătut Elveția, care am făcut meciuri bune cu echipe de nivel bun. Avem șanse, altfel nu ne mai prezentam aici, ridicam steagul și îi lăsam pe alții. Nu știu cum, dar vom ajunge la Mondiale”, a transmis Ianis Hagi, conform

Clasament și program Moldova

Moldova are o serie negativă de 7 înfrângeri consecutive în toate competițiile. Naționala lui Lilian Popescu ocupă locul 5 în Grupa I din preliminariile Cupei Mondiale, fără niciun punct după 5 etape.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, moldovenii au dat doar 3 goluri în grupă și au primit 25. În ultimele 3 meciuri din 2025, naționala Moldovei le înfruntă pe Estonia, Italia și Israel. Iată cum arată clasamentul acum în Grupa I: