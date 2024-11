Întrebarea care l-a pus în dificultate pe Florentin Petre! „Nu stăteai bine acolo? Nu se mai fac contracte pe capota mașinii”

, iar dinamovistul a fost luat la întrebări de către Dănuț Lupu. „Piticul” s-a ținut însă tare și a parat.

Florentin Petre, întrebat dacă are prime și bonusuri la Dinamo: „Toate echipele din Liga 1 au”

Dănuț Lupu nu s-a purtat deloc cu mănuși cu Florentin Petre: „Aveți prime?”. Antrenorul secund al „câinilor” l-a ironizat pe fostul mare fotbalist: „Nu stăteai bine acolo sau ce? Toate echipele din Liga 1 au”.

Lupu nu e însă de aceeași părere: „FCSB-ul și CFR-ul îți spun eu că nu au. Pe vremea noastră era, dar acuma puține echipe cred că mai au prime”.

Vivi Răchită a intervenit și el în discuție și a exemplificat: „Au ăștia cu salarii mici. Dacă ai 30.000 salariu ce îți mai trebuie prime?”.

Florentin Petre știe foarte bine cum se fac acum contractele: „Prime de punct sau la obiectiv”

Florentin Petre susține că fotbalul românesc a evoluat din acest punct de vedere: „Dacă nu au în regulamentul de ordine interioară, probabil că au individual, în contracte. Prime de punct sau la obiectiv. Cum se fac mai nou contractele. Nu sunt contracte cum erau atunci alea, semnai pe capota mașinii”.

Vivi Răchită și-a adus aminte cum era plătit de către Gigi Becali: „Eu am primit donații ca salariu de la un investitor. Venea cu doi notari și îmi zicea să semnez că mi i-a donat. La Marriott se întâmpla asta. Era totul legal”.

Fostul căpitan al lui Dinamo avea salariu mic și ca jucător: „Mi-e și rușine să recunosc”

: „Mulți dintre ei vor să joace la un nivel mare. Știi cum sunt fotbaliștii, nu prea îi interesează pe unde joacă, pe ei îi interesează să își ia banul. Nu sunt cum eram noi, cu sufletul, să jucăm, să ne bucurăm.

Nu mă gândeam niciodată la bani, la miză, să îmi fac treaba corect, să mă bat pentru fiecare metru pe teren, să domin adversarul. Lucrurile din ziua de astăzi nu mai sunt cum erau. Pe ei nu îi interesează lucrul ăsta.

Sigur vor trage,sunt profesioniști, să își ia miile alea, 10-12-15 mii. Noi nici nu visam la sumele astea. Nici pe an nu luam sumele astea, și eram jucător la Dinamo. Mă fac de ras dacă zic. Am avut de la 18 la 23 de ani, 4-5-6-7-8 mii de dolari pe an. E diferența destul de mare, alte vremuri. Sunt foarte mulți fotbaliști care câștigă bani mulți și dau foarte puțin fotbalistic”.

