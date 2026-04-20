Întrebarea care l-a deranjat pe Gică Hagi la conferință: „Îmi aduceți aminte numai de lucruri din spate!”

Singura întrebare care l-a pus în dificultate pe Gică Hagi la conferința de presă. Ce a declarat noul selecționer al României despre colaborarea cu Răzvan Burleanu.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
20.04.2026 | 14:43
Care a fost întrebarea care l-a pus în dificultate pe Gică Hagi la conferința de presă
Naționala de seniori a României are un nou selecționer. Gică Hagi a fost ales de conducerea FRF drept succesor pentru regretatul Mircea Lucescu. „Regele” a susținut o conferință de presă în care și-a prezentat obiectivele și a fost luat prin surprindere de o întrebare pusă de un jurnalist.

Naționala României are selecționer! Gică Hagi, prezentat oficial!

În urmă cu 12 ani, când Răzvan Burleanu a preluat șefia Federației Române de Fotbal, Gică Hagi, dar și mulți membri din „Generația de Aur”, au fost destul de sceptici. Anii au trecut însă, iar acum „Regele” a fost alesul FRF pentru postul de selecționer al echipei naționale.

Obiectivul declarat al lui Gică Hagi la echipa națională este calificarea la turneele finale. „Tricolorii” au ratat prezența la Campionatul Mondial din această vară, după ce au pierdut cu 0-1 barajul cu Turcia, în luna martie. „Regele” speră să își poată implementa filosofia la reprezentativa de seniori.

Unul dintre reporteri i-a adresat, la conferința de presă, lui Gică Hagi întrebarea: „Ce s-a schimbat în bine în ultimii 12 ani, de când avem o nouă conducere la FRF? Erați destul de sceptic la momentul acela”. „Regele” a părut ușor luat prin surprindere și a oferit un răspuns ezitant, în care a precizat că acum are mai multă experiență.

„Au trecut niște ani și peste mine. Îmi aduceți aminte doar de lucruri din trecut. Mie îmi place să privesc în față. E o provocare mare pentru mine. Eu fac meseria de antrenor și îmi place să fac lucrul ăsta. Am venit aici să îmi fac treaba și să duc România acolo unde își dorește”, a declarat Gică Hagi.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
