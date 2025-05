Întrebarea care l-a pus în dificultate pe Marius Șumudică după Rapid – CFR Cluj 1-4: „Ești băiat deștept! Vrei să-mi ridici tensiunea iar?”

astfel că giuleștenii au pierdut orice sanșă la cupele europene din sezonul viitor. Și, cum acest obiectiv nu a fost realizat,

Marius Șumudică: „Tu ești băiat deștept. Vrei să îmi ridici tensiunea iar?”

În ziua următoare meciului decisiv pierdut de echipa sa, Marius Șumudică a avut o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul, care la , a avut oportunitatea de a răspunde mai multor întrebări:

Horia Ivanovici: Ai vreo explicație pentru jocul de aseară?

Marius Șumudică: Horia, tu ești băiat deștept. Hai să ne oprim cu astfel de comentarii. Vrei să îmi ridici tensiunea iar? Te rog frumos.

Ivanovici:Angelescu a spus că e convins că ai vrut să reușești, că nu are ce să îți reproșeze profesional. Un singur lucru poate să îți reproșeze, că nu ai fost echilibrat.

Șumudică: Probabil. Nu contest ce zice. E părerea domnului Angelescu, i-o respect. Mai departe, va trebui să învăț să fiu mai echilibrat. Și atunci voi deveni un antrenor mai bun decât sunt.

Marius Șumudică: „Nu m-a sunat domnul Șucu”

Ivanovici: Domnul Șucu te-a sunat?

Șumudică: Nu!

Ivanovici: Eu sunt convins că domnul Șucu te-a susținut.

Șumudică: Eu le mulțumesc și le doresc baftă în continuare, cu noul antrenor. Vă mulțumesc și vouă!

Robert Niță: „Te-a sunat, dar ai avut telefonul închis”

În dialogul dintre Horia Ivanovici și Marius Șumudică a intervenit și Robert Niță, prezent în studio. Analistul FANATIK SUPERLIGA i-a atras atenția că patronul a încercat să-l contacteze: „Șumi, domnul Șucu te-a sunat, dar aveai telefonul închis. Toată dimineața te-a sunat”

„Probabil, nu am văzut. Nu mi-a apărut. Nu am resentimente față de domnul Șucu. Este un om deosebit. Eu am avut o relație extraordinară cu toți. Am simțit o căldură deosebită în relația patron-antrenor”, s-a scuzat Marius Șumudică.