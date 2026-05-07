Întrebarea care l-a pus în dificultate pe Zeljko Kopic la jocul „Răspunde rapid!”: „M-ai omorât!”

Zeljko Kopic (48 de ani) a acordat un amplu interviu în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Cu această ocazie, antrenorul „câinilor” a fost supus și unui „tir” de întrebări scurte, referitoare la mai multe aspecte, legate atât de parcursul său profesional, cât și de viața privată. În primul rând, tehnicianul croat a fost întrebat cu cine ar prefera să iasă la cină dintre Jose Mourinho și Pep Guardiola.

Pe cine a ales Zeljko Kopic dintre Jose Mourinho și Pep Guardiola

Kopic a glumit în primă fază și s-a arătat încurcat de această întrebare, dar imediat a redevenit serios și a prezentat motivele pentru care îl preferă pe Bineînțeles fără să conteste meritele lui în dezvoltarea fotbalului contemporan, antrenorul lui Dinamo a explicat că a îmbrățișat mult mai mult de-a lungul carierei sale filosofia lui „The Special One”.

-Avem câteva întrebări scurte, ca un mic quiz, la care trebuie să ne răspundeți pe scurt.

-Trebuie cu da sau nu?

-Veți vedea.

-Ce ați prefera: o cină cu Jose Mourinho sau cu Pep Guardiola?

–M-ai omorât cu asta! Glumesc. Guardiola a făcut lucruri fenomenale în fotbal, a ridicat niște standarde, dar la începuturile mele ca antrenor am învățat multe de la domnul Mourinho. Eu am studiat mult școala portugheză de fotbal. Profesorul Vitor Frade a dezoltat periodizarea tactică în antrenorat, iar domnul Mourinho este un exponent al acestui stil. Am învățat multe de la el pe partea asta de tactică, dar m-a inspirat și mentalitatea lui, modul în care vorbea în conferințe, de exemplu. Cu tot respectul pentru Guardiola, l-aş alege pe Mourinho.

-Cine e cel mai mare jucător de fotbal croat din toate timpurile?

-Luka Modrić. I-am avut pe Zvonimir Boban, Davor Šuker, Prosinečki şi am fost fan al generației care a bătut România la Cupa Mondială în 1998, cu fotbaliști de top, incredibili, dar nivelul la care ajuns Modrić este uimitor.

-De când n-ați mai avut o vacanță relaxantă, fără muncă, fără fotbal?

-Nu mai știu. În România, campionatul începe devreme, pauza de iarnă este scurtă și oricum trebuie să stai să pregăteşti cantonamentul. Oricum, nu cred că este posibil sa mă deconectez total. Klopp spunea într-un interviu că a mers la cinema de patru ori în 25 de ani. Ăsta e jobul, nu e despre vacanțe.

Cum arată meciul ideal pentru Zeljko Kopic

-E vreun oraş sau vreo țară în care nu ați fost niciodată și v-ați dori cel mai mult să mergeți?

-Sunt multe în care nu am fost, dar nu am o dorință anume. Când jucam, am stat un an în Australia și a fost fantastic, dar nu e vreun loc anume în care să vreau să merg. Mi-ar plăcea să merg într-o vacanță, oriunde.

-Cum arată ziua ideală pentru dumneavoastră?

-Ziua perfectă? Este legată de job, cu timpul petrecut la Săftica și aici, la Stejarii, cu prietenii mei, la o cină. Iar dacă vorbim de familie, orice timp petrecut împreună, în livingul casei, să mă joc cu fiul meu pe PlayStation și soția mea să ne facă niște clătite. Când apari la televizor, oamenii au altă percepție despre tine, dar eu sunt un om normal, cu job, prieteni, familie.

-Cum ar fi un meci ideal pentru dumneavoastră?

-Să avem 3-0 din primele 15 minute (râde)! Și să stau relaxat. Sau să câștigăm în prelungiri. Totul este despre victorie! Îmi place să jucăm un fotbal bun, să avem posesie, dar tot ce facem este pentru a câștigă meciurile. Uite, un moment frumos a fost când am bătut FCSB la începutul sezonului: atmosfera perfectă, vremea bună, un adversar excelent, multe goluri, hat-trick-ul lui Danny Amstrong, am bătut cea mai mare rivală a noastră, a fost incredibil.

La fel, când am jucat cu CFR, când eram conduși cu 1-0 până în minutul 91 și am marcat două goluri…Genul ăsta de meciuri au o energie aparte și îți rămân în suflet. Alt moment frumos pentru mine a fost când eram la Dinamo Zagreb și am bătut West Ham, prima victorie a unei echipe croate în Anglia.

Capitolul la care Zeljko Kopic consideră că a evoluat mult în ultimii ani

-Cât timp petreceți zilnic pe telefon sau la telefon?

-Am redus mult timpul. M-am luptat cu mine, pentru că stăteam mult la telefon, să răspund tuturor, să fiu disponibil mereu. Vine și asta cu experiența, să înveți să comunici corect, să mai rezolvi lucruri și doar prin mesaje și doar pe cele importante prin apeluri. Dar dacă e să compar cu anii din urmă, am evoluat mult la acest capitol.