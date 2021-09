Întrebarea care o irită cel mai mult pe Amalia Năstase: “Învârți cuțitul în rană. Doamne ferește!”. Video

După succesul înregistrat, pe Instagram, cu seria “Doamna Amalia”, fosta soție a lui Ilie Năstase este hotărâtă să-și dezvolte brandul personal și a pus bazele unei emisiuni care se numește “S-o luăm personal, cu doamna Amalia”.

Sinceră, jovială și ușor sarcastică, Amalia Năstase și-a anunțat noul proiect cu care speră să dea lovitura în online.

ADVERTISEMENT

“Bună, dragii mei! V-a fost dor de mine? Și mie mi-a fost dor de voi. Am făcut pauza asta de vară în care ne-am gândit cum să vă aducem mai aproape de noi și mi-am făcut emisiune. Pur și simplu. Mi-am făcut o emisiune în care o să vă iau alături de mine, alături de oameni pe care îi cunosc, în ipostaze pe care nu le-ați mai văzut. Va fi o călătorie, vor fi tot timpul niște set-up-uri diferite. Nu vă obișnuiți cu acest set-up. (…) Este acasă la mine, locul de unde îmi iau puterea, de unde îmi iau în fiecare zi energia și am și un prim invitat, cel mai important invitat pe care o să îl am vreodată. Este omul care îmi dă toată încrederea pe care o am în mine, omul care mă iubește necondiționat, omul care mă știe așa cum nu mă știe nimeni. Este Răzvan.” și-a început Amalia Năstase emisiunea online.

Amalia Năstase: “Ar fi puțin stupid să mă smiorcăi”

În cadrul primei ediții, în care l-a avut invitat pe Răzvan Vasilescu, bărbatul cu care s-a căsătorit, în secret, în Las Vegas, Amalia Năstase a adus în discuție numeroase aspecte personale, de la viața de cuplu, la problemele financiare, la hate-ul din online, la sau la piederea persoanelor dragi.

ADVERTISEMENT

“Nu mai întrebați părinții cărora le pleacă copiii la studii sau se mărită: cum e că a plecat? Tu cumva știi că ar trebui să fie rău și învârți cuțitul în rană părintelui. Eu nu mă simt în niciun fel rău că a plecat Alessia de acasă (n.r. fiica Amaliei și alui Ilie Năstase studiază în Franța), pentru că a plecat să îi fie bine și împreună am muncit ca ea să plece de acasă. Ar fi puțin stupid să mă smiorcăi, pentru că a plecat să îi fie bine. Eu sunt foarte apropiată de ea și simt că îi e frică, că nu îi e ușor, dar știu că îi va fi extrem de bine și pentru asta mie îmi crește sufletul și mă gândesc cât de mișto îi va fi și viața și ce va face ea. Deci, nu îmi este în niciun fel, nu plâng… Mi-a trimis cineva o poezie în franceză, Doamne ferește! Pleacă la bine, deci nu vă mai gândiți la mine că îmi e rău, că nu îmi e. Noi, tot timpul, am luat viața așa, nu am luat-o foarte în serios. (…)

“Am luat-o de la început de 100 de ori și nu îmi pare rău”



Eu nu eram așa, cu să ne bucurăm de ce avem. Se întâmpla ceva, la mine totul era dezastru mondial și asta am învățat în ani de zile de terapie cu Răzvan. Am învățat că, și dacă se întâmplă ceva rău, pierzi un business, bani, nu mai ai, nu te descurci, nu mai iese, acum nu trebuie să anulezi tot ce e bun în viața că tu nu ai bani să plătești o factură, sau nu ai bani să mergi într-o vacanță când toată lumea merge. Am învățat multe de la Răzvan și de la copii. Am învățat că trebuie să te bucuri de ce ai. Sănătatea este unul dintre cele mai mari daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu și, dacă ești sănătos, poți să o iei de la capăt. Eu am luat-o de la început de 100 de ori și nu îmi pare rău. Poate că nu aș fi făcut chiar toate greșelile pe care le-am făcut, dar drumul meu în viață tot ăsta ar fi fost.”, a dezvăluit Amalia Năstase în propria emisiune.

În emisiunea “S-o luăm personal, cu doamna Amalia” a fost tratat și unul dintre cele mai dureroase subiecte: pierderea tatălui. În 2019, atât Amalia Năstase, cât și partenerul de viață și-au condus părintele pe ultimul drum, iar momentul despărțirii a fost greu de gestionat.

ADVERTISEMENT

“E greu și nu știu dacă există o rețetă, important e să lași doliul să se întâmple, să se consume. Lucrurile astea nu neapărat trec, important e să consumi acel doliu, să nu te mai împotrivești și să dai liber emoțiilor, altfel nu faci bine nimănui. Cred că a consuma doliul așa cum trebuie e cel mai important. Eu și după 3 ani de zile nu sunt ok cu lucrul ăsta și nu cred că în astfel de drame sau tragedii există vreo soluție. Doliul înseamnă să înveți să trăiești cu asta și eu cred că asta am făcut.”, a povestit soțul Amaliei Năstase.

Amalia Năstase, semn de dincolo de moarte primit de la tatăl ei

Emoționată, fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit cum fiul ei de 6 ani i-a spus că și-a văzut bunicul în curte, la scurt timp după trecerea în neființă a acestuia.

“Oamenii ăstia nu au trăit degeaba și felul în care au avut însemnătate pentru fiecare dintre noi trebuie celebrat prin amintiri frumoase. Cumva ei trăiesc cu noi prin prisma acestor amintiri frumoase și asta pentru mine calmează puțin durerea faptului că nu mai sunt, că nu sunt printre noi și că nu vor mai fi. Cumva, chiar și Toma, într-o zi, a zis că l-a văzut pe tataie prin curte dădea frunze la o parte. Deci ei sunt cu noi tot timpul și vor să ne vadă că ne amintim lucrurile frumoase pe care le-am trăit împreună. Ăsta a fost felul meu de a trece peste și de a nu rămâne blocată în neacceptare. Pierderea oamenilor dragi reprezintă o dramă. Nu este nicio dramă să nu fi la fel de bogat ca prietenii tăi, să nu îți permiți ce își permite toată lumea, dimpotrivă.”, spune Amalia Năstase.

ADVERTISEMENT

Când vine vorba despre mesajele negative primite pe social media, Amalia Năstase spune că este “unsă cu toate alifiile” și nu poate decât să se amuze atunci când le citește.

“Eu mă amuz când citesc. Vă dați seama, la 45 de ani, după ditamai circul din viața mea de la începutul carierei mele publice, mă amuz la toate comentariile. Vă pierdeți timpul cu mine! Mă uit la comentarii non-prietenilor, o dată pe an, când am chef să râd, și sunteți savuroși. Pe mine mă amuză, dar pentru voi nu e chiar ok, nu sunteți cei mai mișto de la petrecerea școlii.”, spune Amalia Năstase.

Dialog spumos între Amalia Năstase și soțul ei: “Ce facem cu sexul? Vorbim despre asta?”

Relațiile intime în cuplu reprezintă unul dintre

ADVERTISEMENT

“La noi este foarte tabu în continuare să vorbești despre sex. Când vorbești despre pasiune, foarte multă lume, în viața intimă, asociază pasiunea cu: ‘bă, dar cât mai vorbesc ăștia despre asta?’ Pasiunea trebuie să existe. Cum faci ca într-o căsătorie și într-o relație lungă să ardă unul după altul?”, și-a întrebat Amalia Năstase soțul.

“Aici discuția se duce între sex versus pasiune. Partea cu sexul în cuplu poate să existe și la nivel de programare. Aia nu are nicio legătură cu pasiunea, primează pasiunea. Pasiunea înseamnă, nu știu, de la a păstra anumite lucruri și de a-l săruta pe ăla când pleca de acasă, fără a-i da un pupic respectuos, până la a scrie poezii unul altuia. Astea sunt niște lucruri care țin de fiecare în parte. (…) De la jocuri până la alte lucruri. În societate nu ai voie, dar acasă ai voie. Deci, jucați-vă! Ca să existe această joacă sau orice altceva care să condimenteze viața sexuală, tot trebuie să existe puținul ăla de pasiune, că altfel degeaba îl faci. Exerciții fizice poate face oricine și nu e neapărat vorba de o viață sexuală sănătoasă. Viața sexuală nu înseamnă doar actul în sine, ține de manifestarea emoțiilor și a lucrurilor care se petrec în actul sexual în sine. Și ăla fără pasiune degeaba îl faci”, i-a răspus Răzvan Vasilescu.

“Păi cum, mă, la 45 de ani să mai faci d-astea? Trageți cortina și faceți jocuri!“,a concluzionat Doamna Amalia.

Vezi aici interviul integral: