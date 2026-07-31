Avea voie șoferul de 83 de ani să facă transport de pasageri? „Există o reglementare medicală fermă!” Întrebarea cheie în cazul tragicului accident în care au fost implicați jucătorii de la Dinamo 2

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Tragicul accident în care au fost implicați jucătorii de la Dinamo 2 readuce în discuție o dezbatere mai veche: până la ce vârstă este în regulă să conduci în România? Nu este primul eveniment rutier grav produs de octogenari în ultimele luni, lucru pentru care e nevoie de o clarificare. După cum se știe, odată cu înaintarea în vârstă, în mod natural ne pierdem anumite abilități. La 83 de ani, corpul nu mai e același ca la 20 sau 30 și nici concentrarea, însă există și cazuri în care persoane vârstnice nu întâmpină probleme pe șosele.

Șoferul care îi ducea pe dinamoviștii de la echipa secundă a clubului la antrenamente avea 83 de ani. Ce spune legea despre condusul la această vârstă

Cu privire la bărbatul care se afla la volanul microbuzului închiriat de Dinamo 2 de la firma Alindo, deținută de un antreprenor local, acesta a fost transportat spre Spitalul Floreasca din Capitală, după ce inițial se credea că ar fi murit pe loc în urma impactului cu un copac de pe strada Petre Zamfirescu din municipiul Câmpulung Muscel. Potrivit comunicatului transmis de Dinamo, șoferul ar fi suferit un infarct în timpul condusului, acesta fiind motivul pentru care ar fi pierdut controlul asupra vehiculului. Clubul a precizat că informația este una preliminară, urmând ca circumstanțele exacte ale accidentului să fie stabilite în urma investigațiilor autorităților.

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„Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului”, se arată în nota celor de la clubul Dinamo.

Legea nu prevede o vârstă maximă până la care poți fi șofer, dar există niște condiții după ce ajungi la 70 de ani

Avocatul Cristian Sârbu a trecut în revistă principala dilemă în cazul acestui accident, în urma căruia a murit maseurul echipei de juniori ai clubului Dinamo. Potrivit legii, după vârsta de 80 de ani, toți șoferii trebuie să treacă prin niște teste din doi în doi ani, altfel rămân fără permis de conducere.

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„Legea română spune în felul următor: ea spune vârsta minimă. Vârsta minimă înseamnă 16 ani pentru mopede, motociclete, iar de la 18 ani începi să conduci mașini. Niciunde nu e specificată vârsta maximă, nu avem o reglementare de vârstă maximă. Cei care se ocupă de asta au introdus acea reglementare medicală, care spune că în funcție de testul pe care îl treci cu privire la abilități, adică dacă mai vezi bine sau te-ai damblagit, nu ai demență, atunci nu mai treci testul. Când nu mai treci testul, nu ți se mai prelungește carnetul”, explică avocatul, pentru FANATIK.

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De la 80 de ani se fac examinări medicale la fiecare 48 de luni

După 70 de ani, validitatea permisului este de 5 ani, iar după 80 de ani, pentru ca șoferii să rămână în posesia carnetului de conducere, aceștia trebuie să treacă de examinarea medicală la fiecare doi ani. „Deja e o vârstă înaintată, la 80 de ani sunt unii care nu se mai țin pe picioare, dar să conducă. Nu trebuie să discriminăm, căci sunt unii care pot să conducă și sunt apți de muncă, e treaba lor, dar trebuie să treacă acele teste”, a adăugat Sârbu, pentru FANATIK.

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Prin urmare, trebuie verificat dacă la 83 de ani, avea acel test făcut și i s-a permis în mod legal permisul. În caz contrar, ne precizează avocatul Cristian Sârbu. „Dacă nu, sunt mai mulți cumuli de factori: cine i-a dat permisul nerespectând chestiile acestea intră la complicitate. Complicitate la ucidere. În acest caz, uciderea din culpă nu mai este din culpă, ci e considerată ucidere și punct, căci dacă tu știi că nu ai avut abilități, nu ai trecut testul, nu e vorba că ai plecat de acasă având permisul valabil, e vorba că ai plecat de acasă știind că nu aveai voie să conduci. Orice act în circulație este cu intenție nu mai este din culpă. Repet: este obligatorie testarea la doi ani. Dacă șoferul nu a făcut această verificare răspunde, obligația e a șoferului”, a punctat acesta.