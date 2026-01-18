Întrebarea cu care Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica înainte de a semna cu FCSB: „Nu am întâlnit un așa jucător!”. Când va fi prezentat oficial israelianul

ADVERTISEMENT

Ofri Arad (27 de ani) va semna cu FCSB la începutul săptămânii viitoare. Oficialul campioanei, Mihai Stoica, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre negocierile purtate cu fotbalistul israelian, care este liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty. Mijlocașul l-a șocat pe Mihai Stoica în timpul discuțiilor, cu o întrebare neașteptată.

Când va semna Ofri Arad cu FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că Ofri Arad va semna contractul cu FCSB luni seară, în cazul în care nu vor apărea probleme la vizita medicală. „Mâine (n.r. duminică) seară va veni la București, luni este programat la vizita medicală. Dacă totul e în regulă, luni seară vom semna și de marți va începe să se antreneze cu echipa.

Se va antrena cu echipa marți, pentru că miercuri echipa pleacă în Croația. Au durat foarte mult nu neapărat negocierile legate de contract, aia am rezolvat rapid, dar tot felul de… Are doi agenți, are avocat, oamenii sunt foarte atenți la detalii. Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional.

Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a șocat Ofri Arad pe Mihai Stoica

Mihai Stoica a dezvăluit că a fost șocat de o întrebare pe care Ofri Arad i-a pus-o în timpul negocierilor. „Diferența de vârstă între primul jucător cu care am lucrat eu în calitate de conducător și cel mai tânăr jucător cu care am lucrat este de 51 de ani. Între Gelu Popescu și Andrei Dăncuș sunt 51 de ani, deci pot să spun că am suficientă experiență, dar nu am întâlnit un jucător care să întrebe exact asta.

‘Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul, intervine un recul și, dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună în vestiar. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate. Cum este atmosfera în vestiar?’. Și eu i-am spus ‘Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă, dar acum e bună’. E bună și după înfrângerea asta de la Mioveni”, a afirmat oficialul campioanei, în exclusivitate pentru FANATIK. .

Cine este Ofri Arad

Crescut în academia clubului Maccabi Haifa, Ofri Arad (27 de ani) a debutat la nivel de seniori pentru Hapoel Ramat Gan, grupare la care a fost împrumutat în 2017. După patru ani la Maccabi Haifa, alături de care a cucerit două titluri, o Cupă și o Supercupă, mijlocașul a fost împrumutat la Kairat, în 2023, grupare la care avea să se transfere definitiv după un an. În acest sezon, fotbalistul a evoluat în UEFA Champions League alături de formația din Kazahstan, reușind chiar să marcheze în duelul cu Inter Milano.

1.2 milioane de euro este cota lui Ofri Arad, conform transfermarkt

10 selecții are mijlocașul la naționala Israelului