Întrebarea la care Nicolae Stanciu a refuzat să răspundă înainte de România – Țara Galilor: ”Nu are legătura cu echipa națională”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a revenit după 25 de ani pe banca tehnică a naționalei României și în amicalul cu Țara Galilor va fi pentru prima dată din nou în fața propriilor suporteri din această postură. Căpitanul Nicolae Stanciu este încrezător că ”tricolorii” vor redeveni o forță sub bagheta noului selecționer.

Ce așteaptă Nicolae Stanciu de la amicalul România – Țara Galilor

Absent la duelul de la Tbilisi cu Georgia, care a însemnat redebutul lui Gică Hagi la cârma primei reprezentative, Nicolae Stanciu , programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua.

ADVERTISEMENT

”Sper ca pe viitor să ne așteptăm doar la lucruri bune. Am fost câțiva băieți care am ajuns mai târziu și am rămas să se antrenăm la Mogoșoaia. Timpul este scurt, dar este nu este o scuză. Suntem onorați să fim antrenați de domnul Hagi. Trebuie să înțelegem cât mai repede ideile lui, ce vrea să jucăm.

Nu e nevoie de motivație când îmbraci tricoul naționalei. Am avut și perioade bune, perioade mai puțin bune, când poate i-am dezamăgit pe suporteri, dar acum a venit alături de noi domnul Hagi. Încercăm să facem lucrurile diferit, să redevenim o forță, cum eram pe vremuri. Avem încredere în dânsul, în ceea ce ne transmite.

ADVERTISEMENT

Sperăm să arătăm asta de la meciul cu Țara Galilor, chiar dacă este un joc amical, pentru că este important pentru moral. Eu îmi doresc să fiu sănătos, asta îmi doresc cel mai mult. Atât eu cât și colegii mei. Europeanul este în 2028, suntem abia în 2026, mai e mult până acolo”, a declarat Stanciu, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Convins că suporterii vor veni în număr mare

Mijlocașul care evoluează la formația chineză Dalian Yingbo este convins că suporterii vor veni în număr mare la întâlnirea cu Țara Galilor, deoarece își doresc să-i fie aproape lui Gică Hagi la primul joc pe teren propriu ca selecționer.

ADVERTISEMENT

”Fanii au fost mereu alături de echipa națională. Dar cred că vin pentru Mister, e primul lui meci acasă, vor să-l vadă. Lumea a văzut că facem tot ceea ce depinde e noi, că lăsăm totul pe teren. Cred că apreciază acest lucru la noi.

E dureros că am ratat acest Mondial. E prima dată când eu și colegii mei am fost atât de aproape în ăștia 10 ani. A fost dureros pentru toți românii, pentru că din 1998 nu am reușit să ne calificăm. Îmi doresc să redevenim o prezență constantă la turneele finale.

ADVERTISEMENT

Nu mi-am imaginat niciodată că domnul Hagi îmi va fi antrenor. Nu îmi imaginam că o să îl am nici pe domnul Iordănescu antrenor, am debutat cu dânsul la echipa națională. Domnul Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, trebuie să fim atenți pentru că avem multe de învățat de la el”, a spus căpitanul ”tricolorilor”.

Stanciu a evitat să vorbească despre viitorul său

Întrebat despre șansele de a reveni în SuperLiga, după ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că , Stanciu a refuzat orice fel de comentariu pe această temă.

”Astea sunt întrebări care nu au legătură cu echipa națională. Sunt la echipa națională și răspund la întrebări despre națională, nu la întrebări despre echipa din China sau zvonuri despre un eventual transfer”, a afirmat Nicolae Stanciu.