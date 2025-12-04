Întrebarea la care Romanchuk nu a vrut să răspundă după Petrolul – U Craiova 0-4 în Cupa României Betano: „Mai bine îl întrebați pe antrenor”

ADVERTISEMENT

Fundașul central ucrainean Oleksandr Romanchuk a deschis scorul în minutul 10 al meciului Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-4 din grupele Cupei României Betano. Celelalte reușite ale oltenilor pe stadionul „Ilie Oană” au fost semnate de Monday Etim în minutele 18 și 57, respectiv Anzor Mekvabishvili în minutul 86.

Oleksandr Romanchuk nu a dorit să comenteze faptul că a fost schimbat de Filipe Coelho la pauza meciului Petrolul – Universitatea Craiova 0-4 din Cupa României Betano

La finalul partidei de la Ploiești, fundașul golgheter de la echipa din Bănie a fost întrebat la un moment dat și despre faptul că a fost înlocuit la pauză de cu Vladimir Screciu. Doar că el nu a dorit să intre prea mult în acest subiect și l-a rugat pe reporter să îi adreseze această întrebare chiar tehnicianului portughez.

ADVERTISEMENT

În rest, ucraineanul a dorit să puncteze că, în ciuda scorului final, acest meci nu a fost deloc unul ușor în viziunea lui pentru el și coechipierii săi. De asemenea, a apreciat că diferența în această partidă a fost făcută în principal de cele două goluri marcate repede de olteni în prima repriză.

Unde crede Romanchuk că s-a făcut diferența în meciul de la Ploiești

Nu în ultimul rând, Romanchuk a transmis că nu există un secret în mod special al golurilor marcate de el în acest sezon și a pus acest lucru mai degrabă pe seama muncii depuse la antrenament și în timpul jocurilor.

ADVERTISEMENT

„Sunt trei puncte foarte importante și continuăm. Un rezultat bun, 4-0, pare că a fost ușor, dar nu a fost, a contat că am marcat repede primul gol, după aceea și pe al doilea. Apoi nu ne-am asumat prea multe riscuri, am jucat inteligent și cred că am meritat victoria. Nu pot să spun că nu a fost primul 11, suntem ca o familie aici, suntem împreună și ne ajutăm reciproc. Au jucat cei mai buni jucători din acest moment. (n.r. Despre înlocuirea sa la pauză) Cred că este mai bine să îl întrebați pe antrenor. Lăsăm asta în vestiar.

ADVERTISEMENT

Nu am un secret, doar muncesc mult, golurile vin, încerc să dau tot ce am mai bun când e un corner sau altă fază, vreau să continui să ajut echipa, să câștigăm, nu contează cine marchează. Nu contează adversarul, încercăm să facem ce am pregătit la fiecare meci și ne concentrăm pe asta. O să încercăm să ne recuperăm rapid și să analizăm viitorul adversar”, a declarat Oleksandr Romanchuk la finalul meciului