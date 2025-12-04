Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Întrebarea la care Romanchuk nu a vrut să răspundă după Petrolul – U Craiova 0-4 în Cupa României Betano: „Mai bine îl întrebați pe antrenor”

Oleksandr Romanchuk, pus într-o situație delicată după ce a marcat și în Petrolul - U Craiova din Cupa României Betano! Ce a spus despre antrenorul Filipe Coelho
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.12.2025 | 23:58
Intrebarea la care Romanchuk nu a vrut sa raspunda dupa Petrolul U Craiova 04 in Cupa Romaniei Betano Mai bine il intrebati pe antrenor
ULTIMA ORĂ
Oleksandr Romanchuk și Filipe Coelho în timpul meciului Petrolul - U Craiova din Cupa României Betano. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Fundașul central ucrainean Oleksandr Romanchuk a deschis scorul în minutul 10 al meciului Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-4 din grupele Cupei României Betano. Celelalte reușite ale oltenilor pe stadionul „Ilie Oană” au fost semnate de Monday Etim în minutele 18 și 57, respectiv Anzor Mekvabishvili în minutul 86.

Oleksandr Romanchuk nu a dorit să comenteze faptul că a fost schimbat de Filipe Coelho la pauza meciului Petrolul – Universitatea Craiova 0-4 din Cupa României Betano

La finalul partidei de la Ploiești, fundașul golgheter de la echipa din Bănie a fost întrebat la un moment dat și despre faptul că a fost înlocuit la pauză de Filipe Coelho cu Vladimir Screciu. Doar că el nu a dorit să intre prea mult în acest subiect și l-a rugat pe reporter să îi adreseze această întrebare chiar tehnicianului portughez.

ADVERTISEMENT

În rest, ucraineanul a dorit să puncteze că, în ciuda scorului final, acest meci nu a fost deloc unul ușor în viziunea lui pentru el și coechipierii săi. De asemenea, a apreciat că diferența în această partidă a fost făcută în principal de cele două goluri marcate repede de olteni în prima repriză.

Unde crede Romanchuk că s-a făcut diferența în meciul de la Ploiești

Nu în ultimul rând, Romanchuk a transmis că nu există un secret în mod special al golurilor marcate de el în acest sezon și a pus acest lucru mai degrabă pe seama muncii depuse la antrenament și în timpul jocurilor.

ADVERTISEMENT
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24.ro
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin

„Sunt trei puncte foarte importante și continuăm. Un rezultat bun, 4-0, pare că a fost ușor, dar nu a fost, a contat că am marcat repede primul gol, după aceea și pe al doilea. Apoi nu ne-am asumat prea multe riscuri, am jucat inteligent și cred că am meritat victoria. Nu pot să spun că nu a fost primul 11, suntem ca o familie aici, suntem împreună și ne ajutăm reciproc. Au jucat cei mai buni jucători din acest moment. (n.r. Despre înlocuirea sa la pauză) Cred că este mai bine să îl întrebați pe antrenor. Lăsăm asta în vestiar.

ADVERTISEMENT
Dezlănțuit! Louis Munteanu a venit la microfon și a
Digisport.ro
Dezlănțuit! Louis Munteanu a venit la microfon și a "dat de pământ" cu propria sa echipă

Nu am un secret, doar muncesc mult, golurile vin, încerc să dau tot ce am mai bun când e un corner sau altă fază, vreau să continui să ajut echipa, să câștigăm, nu contează cine marchează. Nu contează adversarul, încercăm să facem ce am pregătit la fiecare meci și ne concentrăm pe asta. O să încercăm să ne recuperăm rapid și să analizăm viitorul adversar”, a declarat Oleksandr Romanchuk la finalul meciului Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova 0-4 din grupele Cupei României Betano. 

Surpriză! Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB din grupele Cupei României Betano....
Fanatik
Surpriză! Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB din grupele Cupei României Betano. Update
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Spania și Olanda, victorii la...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Spania și Olanda, victorii la pas. Toate rezultatele zilei
Cupa României Betano, etapa 2. Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Victorie clară pentru...
Fanatik
Cupa României Betano, etapa 2. Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Victorie clară pentru olteni. Clasamentul actualizat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști!...
iamsport.ro
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști! E o țață, o spoială de cultură de cea mai joasă speță, un om care nu se pricepe la nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!