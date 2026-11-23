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Gigi Becali (68 de ani) s-a plâns ori de câte ori a avut ocazia, în special în ultimul an, de faptul că echipa sa nu are valoare și jucători cu care să facă performanță în România și în cupele europene. În acest context, Mitică Dragomir (80 de ani) vine și îi pune o întrebare extrem de complicată patronului de la FCSB.

Ce întrebare dificilă îi pune Mitică Dragomir lui Gigi Becali: „Pe cine ai trimis la Campionatul Mondial din Qatar?”

În ultimul an, la FCSB au ajuns mai mulți jucători străini. Majoritatea dintre aceștia au dispărut treptat din echipă, au ajuns rezervă sau abia mai prind câteva minute, în situațiile extreme, în care antrenorii nu au pe cine să bage în teren din cauza accidentărilor sau a suspendărilor. În emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir este de părere că o echipă mare, care se respectă, cum ar trebui să fie FCSB, trebuie să urmărească talentele încă de la vârstele lor fragede.

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Cu această ocazie, Mitică l-a întrebat public pe Gigi Becali dacă clubul pe care îl conduce tratează , acolo unde evoluează foarte multe tinere talente. „Eu l-aș întreba așa pe Gigi Becali: ‘Pe cine ai trimis la Campionatul Mondial din Qatar? Ce antrenori?‘. Eu, dacă eram în locul patronului FCSB, trimiteam 4 antrenori”, afirmă Dragomir.

Cum ar trebui procedat cu un puști de mare viitor: „Dai 7 milioane pe el, îl vinzi cu 27 de milioane”

Mitică a explicat apoi, pas cu pas, . „Fiți atenți. Să zicem că era un tânăr despre care crezi că va rupe norii. De exemplu, să zicem, din Camerun. Ce fac? Mă duc după el, că la vârsta asta de 17 ani îl iei cu până în 5 milioane de euro. Dacă dai 2-3 milioane în Camerun pe unul de 17 ani, îți pupă mâinile. Poți să iei plasă cu el.

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Dar dacă îl vezi cu atenție, te duci la toate meciurile lui. Are constanță? Dacă are constanță, hopa! Trimis după el. Cât costă? 7 milioane. Dați 7 milioane pe el, că îl dau eu cu 27 de milioane după aceea. Ceea ce au făcut ăștia cu Campionatul ăsta Mondial de sub 17 ani este unt pe pâine. Repet, l-aș întreba pe Gigi (Becali) ‘pe cine ai trimis?’ Poate o fi trimis pe cineva, dar nu impresari, că ăia îi iau banii. Antrenorii lui. 4-5 antrenori. Făceam pauză la centru și îi trimiteam pe toți. Apoi, fiecare, individual, trebuia să facă raport. Era imposibil să nu vadă 2-3. Așa a făcut Șahtiorul lui Mircea Lucescu când a luat brazilieni”.

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Ediția din 2026 a Campionatului Mondial U17 este găzduită de Qatar, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie. La această întrecere, care a ajuns la ediția cu numărul 21, participă 48 de țări. Este un turneu care, în istoria sa, a dat fotbaliști uriași în fotbalul internațional. Putem să punem pe această listă nume ca Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Fernando Torres, Toni Kroos, Mario Gotze, Gianluigi Buffon, Cesc Fabregas, Francesco Totti sau Alessandro Del Piero.

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