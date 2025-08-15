News

Întrebarea pe care Vladimir Putin s-a făcut că nu o aude. Ce i-au strigat jurnaliştii pe pista aeroportului

Vladimir Putin a fost luat la întrebări imediat ce a coborât pe pământ american, dar preşedintele rus i-a ignorat pe jurnalişti
Daniel Spătaru
15.08.2025 | 23:11
Intrebarea pe care Vladimir Putin sa facut ca nu o aude Ce iau strigat jurnalistii pe pista aeroportului
Vladimir Putin a fost luat la întrebări imediat ce a coborât din avion Foto: captură video

Presa rusă relatează pe larg despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, menționând că preşedintele rus a călătorit cu limuzina liderului de la Casa Albă, fapt interpretat ca un semn de prietenie și un început bun al întâlnirii celor doi lideri.

ADVERTISEMENT

Presa rusă, încântată de comportamentul lui Trump faţă de Putin

Televiziunea Rusia 24 a interpretat gestul lui Trump de a-l invita pe Putin în limuzina sa ca un semnal clar că discuțiile dintre cei doi lideri începuseră deja chiar înainte de partea oficială a întâlnirii. Un prezentator al canalului Rusia 24 a descris comportamentul președintelui SUA drept „extrem de prietenos față de Putin”.

Totuşi, liderul de la Kremlin a avut parte şi de momente mai puţin plăcute pe pista aeroportului din Anchorage. Jurnaliștii prezenţi i-au strigat lui Putin mai multe întrebări, între care s-au putut distinge: „Veți fi de acord cu un armistițiu?” și „Veți mai omorî civili în Ucraina?”.

ADVERTISEMENT

Vladimir Putin s-a făcut că nu înţelege ce îl întreabă jurnaliştii

Suficient de aproape cât să audă ce i se strigă președintele rus a părut însă că nu înţelege ce i se spune, după care a ridicat din umeri şi a mers mai departe.

Putin i s-a alăturat apoi lui Trump în limuzina prezidențială supranumită „Bestia”, un privilegiu rar pentru oamenii de stat străini, unde a fost văzut zâmbind în timp ce se îndepărtau de jurnalişti.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Înainte ca cei doi lideri să se întâlnească fizic, Donald Trump l-a aplaudat pe Vladimir Putin în timp ce acesta se apropia. A urmat o strângere de mână călduroasă, iar Trump i-a bătut prietenos omologului său rus pe braț. Putin părea să glumească, ambii lideri zâmbind. Împreună, au mers apoi spre o platformă pe care scria „Alaska 2025”.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: tocmai s-au semnat actele de divorț, după un scandal uriaș și acuzații grave

Discuţiile oficiale dintre Donald Trump şi Vladimir Putin au început oficial la ora 22.30, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului estima că ar putea dura şase-şapte ore.

ADVERTISEMENT
Turist dat dispărut, găsit mort într-o râpă, în Sinaia. Nu mai răspundea la...
Fanatik
Turist dat dispărut, găsit mort într-o râpă, în Sinaia. Nu mai răspundea la telefon
Doi indivizi, unul minor, prinși cu cuțite și topoare la un târg din...
Fanatik
Doi indivizi, unul minor, prinși cu cuțite și topoare la un târg din Dâmbovița. Ce au mai găsit jandarmii asupra lor 
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore...
Fanatik
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe...
iamsport.ro
Ianis Hagi dă lovitura: peste 1.000.000 de euro pe an! 'Contractul e pe masă'
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract...
gsp.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Florinel Coman, OUT!
Digisport.ro
Florinel Coman, OUT!
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o...
gsp.ro
Pugilistul Ronald Gavril a reacționat după scenele șocante din Bacău: „Să fie o lecție pentru toți!”
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă...
Libertatea.ro
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!