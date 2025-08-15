Întrebarea pe care Vladimir Putin s-a făcut că nu o aude. Ce i-au strigat jurnaliştii pe pista aeroportului

Presa rusă relatează pe larg despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, menționând că preşedintele rus a călătorit cu limuzina liderului de la Casa Albă, fapt interpretat ca un semn de prietenie și un început bun al întâlnirii celor doi lideri.
Televiziunea Rusia 24 a interpretat gestul lui Trump de a-l invita pe Putin în limuzina sa ca un semnal clar că discuțiile dintre cei doi lideri începuseră deja chiar înainte de partea oficială a întâlnirii. Un prezentator al canalului Rusia 24 a descris comportamentul președintelui SUA drept „extrem de prietenos față de Putin”.
Totuşi, liderul de la Kremlin a avut parte şi de momente mai puţin plăcute pe pista aeroportului din Anchorage. Jurnaliștii prezenţi i-au strigat lui Putin mai multe întrebări, între care s-au putut distinge: „Veți fi de acord cu un armistițiu?” și „Veți mai omorî civili în Ucraina?”.
Suficient de aproape cât să audă ce i se strigă președintele rus a părut însă că nu înţelege ce i se spune, după care a ridicat din umeri şi a mers mai departe.
Putin i s-a alăturat apoi lui Trump în limuzina prezidențială supranumită „Bestia”, un privilegiu rar pentru oamenii de stat străini, unde a fost văzut zâmbind în timp ce se îndepărtau de jurnalişti.
Înainte ca cei doi lideri să se întâlnească fizic, Donald Trump l-a aplaudat pe Vladimir Putin în timp ce acesta se apropia. A urmat o strângere de mână călduroasă, iar Trump i-a bătut prietenos omologului său rus pe braț. Putin părea să glumească, ambii lideri zâmbind. Împreună, au mers apoi spre o platformă pe care scria „Alaska 2025”.
Discuţiile oficiale dintre Donald Trump şi Vladimir Putin au început oficial la ora 22.30, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului estima că ar putea dura şase-şapte ore.