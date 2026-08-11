Sport

Întrebat de situația lui Baciu la FCSB, Meme Stoica nu s-a abținut: „E mai mare presiunea pe mine”. Exclusiv

Meme Stoica spune că pe nimeni din interiorul clubului FCSB nu este presiune mai mare decât pe el. Comparativ, antrenorul Marius Baciu nu are motive de îngrijorare atâta timp cât Gigi Becali îl susține.
Flaviu Popa
11.08.2026 | 21:33
Intrebat de situatia lui Baciu la FCSB Meme Stoica nu sa abtinut E mai mare presiunea pe mine Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Meme Stoica recunoaște că la FCSB e presiune mare, în special pe el
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Meme Stoica a avut, de asemenea, un mesaj pentru suporterii nemulțumiți de rezultatele din această perioadă, cărora le cere respect. Oficialul celor de la FCSB nu crede că presiunea inutilă pusă pe jucători, antrenor sau pe oricine altcineva în club poate să ducă la rezultate bune.

Meme Stoica anunță că pe umerii săi e mai mare presiunea decât pe cei ai antrenorului Marius Baciu

Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, este contestat tot mai des de fani și ironizat de analiștii sportivi, care nu înțeleg ce-l recomandă pe fostul jucător al Stelei să antreneze una dintre forțele din Superliga. Meme Stoica are o altă părere și un mesaj pentru fani.

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„Atâta timp cât va fi respect reciproc, va fi respect total. Am demonstrat-o de atâtea ori”, a explicat Meme Stoica. Mai mult, oficialul celor de la FCSB a mărturisit că pe nimeni în club nu există presiune mai mare decât pe el. Nici măcar pe antrenorul Marius Baciu.

„Ce presiune să suporte (n.r. Baciu?). Nu știu ce-i în sufletul lui. Clar că toți ne întrebăm ce e de făcut. Nu pot să vorbesc cu el să-mi explice cum suportă presiunea. Am problemele mele, s-ar putea să fie pe mine mai mare presiunea ca pe toți la un loc”, a explicat Meme Stoica.

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Horia Ivanovici îi reamintește lui Meme Stoica că s-a pus mereu paratrăsnet în fața contestatarilor

„Tu te-ai pus mereu și paratrăsnet. Nu te-ai ferit așa ca să zic. Chiar m-am mirat așa puțin, apropo de faptul că tu ai devenit mult mai diplomat, a replicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MM la FANATIK.

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Horia Ivanovici a remarcat cum Meme Stoica este genul de conducător care preferă să ia asupra lui toată presiunea, acționând asemeni unui paratrăsnet. Mai ales că între Gigi Becali este un personaj special, pe care doar Meme Stoica știe cum să-l abordeze în momentele dificile.

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Întrebat de situația lui Baciu la FCSB, Meme Stoica nu s-a abținut

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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