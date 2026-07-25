Întrebat despre arbitrajul de la Farul – Corvinul 2-0, Sabău a răspuns sincer: „Asta e singura fază pe care am văzut-o”

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Farul a reușit să obțină primele 3 puncte din noul sezon după 2-0 acasă în etapa a 2-a cu Corvinul. Florin Maxim, antrenorul oaspeților, a contestat vehement arbitrajul. Întrebat la rândul său despre deciziile dictate de „centralul” Vlad Băban, Ovidiu Sabău a avut un răspuns surprinzător.

Ovidiu Sabău a spus totul despre arbitraj după Farul – Corvinul 2-0

Etapa a 2-a din SuperLiga a însemnat pentru Farul prima victorie a noului sezon. „ , după ce, în prima repriză, raportul de forțe a fost egal. Totul s-a decis în actul secund, când au existat din punct de vedere al arbitrajului. Florin Maxim, antrenorul hunedorenilor,

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Ovidiu Sabău a avut o cu totul altă reacție, fiind mai mult fericit de rezultatul obținut. „Aveam nevoie de această victorie. I-am felicitat pentru cum au intrat la încălzire, au fost tensionați și marcați de importanța acestui joc. Aveam mare nevoie de această victorie. Nu am văzut nicio fază, există VAR.

Singura fază am văzut-o la golul lui Goncear, când jucătorul s-a împiedicat de minge. Noi am controlat jocul, nu știu cum ar fi decurs 11 vs. 11, ar fi fost mai greu, am avut curajul să jucăm, nu și-au creat ocazii clare. Am fi putut fi surprinși, dar eu cred că e o victorie meritată”, a declarat Neluțu Sabău, potrivit

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Farul l-a pierdut pe Denis Alibec după doar 15 minute în meciul cu Corvinul

Meciul Farului cu Corvinul a început cu o adevărată lovitură pentru gazde. În apropierea minutului 15, partida. El a ieșit de pe teren și a fost înlocuit cu tânărul Răzvan Tănasă. În aceste condiții, banderola de căpitan a trecut apoi pe brațul lui Eduard Radaslavescu. Denis Alibec a primit îngrijiri medicale din partea staff-ului Farului, însă problemele fizice l-au împiedicat să mai continue jocul.

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