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Întrebat despre arbitrajul de la Farul – Corvinul 2-0, Sabău a răspuns sincer: „Asta e singura fază pe care am văzut-o”

Farul a obținut primele 3 puncte din noul sezon după 2-0 acasă cu Corvinul. Ce a spus Ovidiu Sabău despre arbitraj, după ce Florin Maxim, omologul său, a făcut iureș.
Mihai Dragomir
25.07.2026 | 20:30
Intrebat despre arbitrajul de la Farul Corvinul 20 Sabau a raspuns sincer Asta e singura faza pe care am vazuto
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Ce a spus Ovidiu Sabău după Farul - Corvinul 2-0. Foto: Sport Pictures.
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Farul a reușit să obțină primele 3 puncte din noul sezon după 2-0 acasă în etapa a 2-a cu Corvinul. Florin Maxim, antrenorul oaspeților, a contestat vehement arbitrajul. Întrebat la rândul său despre deciziile dictate de „centralul” Vlad Băban, Ovidiu Sabău a avut un răspuns surprinzător.

Ovidiu Sabău a spus totul despre arbitraj după Farul – Corvinul 2-0

Etapa a 2-a din SuperLiga a însemnat pentru Farul prima victorie a noului sezon. „Marinarii” au câștigat cu 2-0 în fața Corvinului, după ce, în prima repriză, raportul de forțe a fost egal. Totul s-a decis în actul secund, când au existat mai multe momente „fierbinți” din punct de vedere al arbitrajului. Florin Maxim, antrenorul hunedorenilor, a făcut iureș după fluierul final.

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Ovidiu Sabău a avut o cu totul altă reacție, fiind mai mult fericit de rezultatul obținut. „Aveam nevoie de această victorie. I-am felicitat pentru cum au intrat la încălzire, au fost tensionați și marcați de importanța acestui joc. Aveam mare nevoie de această victorie. Nu am văzut nicio fază, există VAR.

Singura fază am văzut-o la golul lui Goncear, când jucătorul s-a împiedicat de minge. Noi am controlat jocul, nu știu cum ar fi decurs 11 vs. 11, ar fi fost mai greu, am avut curajul să jucăm, nu și-au creat ocazii clare. Am fi putut fi surprinși, dar eu cred că e o victorie meritată”, a declarat Neluțu Sabău, potrivit digisport.ro.

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Farul l-a pierdut pe Denis Alibec după doar 15 minute în meciul cu Corvinul

Meciul Farului cu Corvinul a început cu o adevărată lovitură pentru gazde. În apropierea minutului 15, Denis Alibec a acuzat dureri și nu a mai putut continua partida. El a ieșit de pe teren și a fost înlocuit cu tânărul Răzvan Tănasă. În aceste condiții, banderola de căpitan a trecut apoi pe brațul lui Eduard Radaslavescu. Denis Alibec a primit îngrijiri medicale din partea staff-ului Farului, însă problemele fizice l-au împiedicat să mai continue jocul.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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