Întrebat despre Baiaram și Bancu, Filipe Coelho i-a lăsat pe toți „mască” la conferință: „Romanchuk, plus 10”. Video

Universitatea Craiova are șansa să recupereze ce a pierdut la Ovidiu și să-și îmbuneze fanii la meciul de joi cu Oțelul, de la ora 18:00, de pe Stadionul „Ion Oblemenco”. La conferința de presă, antrenorul Filipe Coelho a stârnit multă curiozitate când a fost întrebat despre starea de sănătate a jucătorilor Baiaram și Bancu, răspunsul său fiind unul mai mult decât ambiguu.

Coelho a lăsat presa „mască” cu răspunsul său criptic

Întrebat dacă Baiaram și Bancu vor fi apți pentru meciul de joi, antrenorul portughez a oferit un răspuns neașteptat: „Romanchuk, plus 10”, făcând și un gest cu ochiul, ceea ce a stârnit și mai mult curiozitatea jurnaliștilor. Cel mai probabil, pe lângă faptul că a evitat un răspuns la întrebarea inițială, Coelho se referea la faptul că Romanchuk se va afla în primul „11“ și în acest joc și că ceilalți 10 titulari îi vom afla la ora meciului.

Legat de joc, Coelho a anunțat că Universitatea Craiova este pregătită pentru confruntarea cu Oțelul și să reînceapă seria de victorii.

„Va fi un meci greu, împotriva unei echipe bune, care a jucat bine în meciurile precedente. Trebuie să ne descurcăm mai bine decât în meciul precedent. Vor fi meciuri diferite. Am analizat ultimul meci cu Farul. Sunt lucruri de îmunătățit, iar mâine trebuie să ne reîntoarcem la victorii. A fost o parte din fotbal. Îmi asum responsabilitatea pentru eșec. Jucătorii sunt extraordinari pentru mine, chiar dacă am pierdut un meci. Asta nu înseamnă că gata, nu mai suntem buni.

Oțelul are jucători buni, cărora le place să țină de minge. Suntem pregătiți și vom vedea ce se va întâmpla. Jucăm împotriva unei echipe, nu doar a lui Joao Paulo. Respect opinia oamenilor, nu am văzut lucruri urâte și pe noi nici nu ne interesează comentariile sau alte lucruri de genul. Momentan nu mă gândesc la Dinamo sau la alte echipe, ci doar la Oțelul“, a declarat Filipe Coelho.

Laurențiu Popescu, pregătit să-i ia locul lui Isenko în poarta Universității Craiova: „Vreau să profit!“

Laurențiu Popescu îi va lua locul lui Isenko în poartă la meciul cu Galați, asta după ce . Goolkeeper-ul oltenilor recunoaște că perioada în care nu a jucat a fost dificilă, dar se declară pregătit să profite de șansa oferită.

„E normal să fie o perioadă mai grea când nu joci, dar m-am pregătit bine și vreau să profit de șansa pe care o am. Suntem alături de Isenko, suntem o echipă și greșeli au fost și vor mai fi. La portar se vede o gafă imediat. Nu vreau să pun presiune pe mine, încerc de fiecare dată să dau totul meci de meci. Oțelul este o echipă bună, cu jucători buni, ofensivi , deci clar nu va fi ușor.

Nu putem după un meci să ne gândim sau nu la titlu. Mâine este meciul important, vedem treptat. Dacă stăm să ne gândim la meciul cu Farul, mâine nu vom fi pregătiți, e clar“, a declarat Laurențiu Popescu.

Cât lipseşte Pavlo Isenko după cartonaşul roşu încasat cu Farul Constanţa!

Portarul Universităţii Craiova a comis un fault în postură de ultim apărător în şi a văzut direct cartonaşul roşu, fiind eliminat. Ucraineanul va fi suspendat o singură etapă, în condiţiile în care cartonaşul roşu este văzut pentru fault, nu pentru comportament nesportiv.

Astfel, la meciul dintre Universitatea Craiova şi Oţelul, programat joi, va apăra Laurenţiu Popescu sau Silviu Lung Jr. În schimb, Isenko va putea să revină în derby-ul de săptămâna viitoare cu Dinamo.