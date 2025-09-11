Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Întrebat despre David Miculescu la națională, Șumudică a vorbit despre doi… olteni: „Poate să scrie Meme ce vrea pe Facebook”

Marius Șumudică a comentat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, prezența lui David Miculescu la echipa națională. Ce părere are fostul antrenor de la Rapid despre atacantul FCSB-ului.
Iulian Stoica
11.09.2025 | 22:46
Marius Șumudică, verdict despre prezența lui David Miculescu la echipa națională. Sursă foto: Colaj Fanatik

În ciuda faptului că România a condus cu 2-0 încă din minutul 18, grație golurilor marcate de Drăguș, „tricolorii” nu au reușit să învingă, ciprioții reușind să egaleze prin Loizou (29) și Charalampous (76). David Miculescu l-a înlocuit pe Alex Dobre în minutul 65 al întâlnirii, iar Marius Șumudică a vorbit despre prestația fotbalistului de la FCSB.

David Miculescu a fost convocat și de această dată la echipa națională a României de către Mircea Lucescu. Spre deosebire de Baiaram și Mitriță, atacantul de la FCSB a bifat minute atât cu Canada, cât și în fața reprezentativei din Cipru.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a transmis că nu înțelege cum David Miculescu a jucat, când jucători precum Baraiam sau Mitriță au rămas doar pe bancă. Chiar dacă ar putea atrage vorbe tăioase din partea conducătorilor de la FCSB, în special Mihai Stoica și Gigi Becali, „Șumi” a mărturisit că nu îi pasă, iar președintele Consiliului de Organizație al campioanei poate posta orice pe rețelele de socializare.

„Căderea naționalei nu coincide cu căderea lui Stanciu. Eu nu îmi aduc aminte un meci în care Stanciu să câștige de unul singur și să bage mingea în poartă. Acum, când a căzut Stanciu, de ce nu poate să apară altcineva? Nu are nicio legătură.

„Baiaram și Mitriță sunt mai plăcuți ochiului decât Miculescu”

A tras nea Mircea un semnal de alarmă când a spus că îl ultimele 9 meciuri nu a avut nicio reușită… Când ești căpitanul echipei naționale și nu ai nicio realizare în ultimele 9 partide… E grav dacă antrenorul echipei naționale a ajuns la concluzia asta.

(n.r. – Ți-ar fi plăcut să îi vezi pe Baiaram și pe Mitriță aseară?) Sunt doi jucători mai plăcuți ochiului decât Miculescu, acesta este punctul meu de vedere. (n.r. – Se supără Gigi Becali pe tine) Poate să se supere! Sunt doi jucători care îți pun oricând mai mari probleme decât Miculescu.

(n.r. – Scrie acum MM ceva pe Facebook) Poate să bage orice, acesta e adevărul! Ia să îi întrebați pe MM și pe Gigi, i-ar dori pe Mitriță și pe Baiaram la FCSB?”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, analiză după Cipru - România 2-2

