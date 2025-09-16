Întrebat despre înlocuitorul lui Ciobotariu la Petrolul, Claudiu Tudor a oferit o sumedenie de nume: „La ce valoare are, el ar fi o variantă bună”

Eșecul la scor de neprezentare în fața lui Dinamo i-a fost „fatal” lui Liviu Ciobotariu. Înțelegerea tehnicianului cu Petrolul Ploiești a ajuns la final marți după-amiază, după ce rezultatele echipei nu au fost mulțumitoare în acest debut de sezon.

Claudiu Tudor a oferit numele antrenorilor care l-ar putea înlocui pe Ciobotariu la Petrolul

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, a transmis că î . Oficialul clubului din Ploiești a mărturisit că „Ciobi” simțea presiunea, iar când o echipă nu are rezultate, primul care plătește este antrenorul.

Întrebat despre un posibil înlocuitor, Claudiu Tudor a amintit de Mehmet Topal, Florin Pârvu și, surprinzător, de Marius Șumudică, însă clubul nu a luat încă o decizie. Ei bine .

„A fost de comun acord. Există o frustrare și o supărare din cauza rezultatelor din ambele părți, a antrenorului, a jucătorilor, din partea tuturor. La Farul s-a dat acel penalty de care toată lumea a vorbit că nu este penalty. Cu FCSB am avut ocazii imense, nu am marcat și am primit un gol cu umărul. Din păcate, când nu sunt rezultate trebuie să mișcăm lucrurile și să încercăm să dăm o nouă față echipei. Ciobi a simțit presiunea.

„Șumudică, la ce valoare are, ar fi o variantă bună”

O să anunțăm zilele următoare. Nu avem pe nimeni 100%. Începând din acest moment o să începem să discutăm și să găsim soluții, iar antrenorul are un rol foarte, foarte important. Băieții trebuie să se trezească și să aibă altă atitudine. Să găsească victoria cât mai repede, asta înseamnă duminică, pentru că avem foarte mare nevoie de victorie.

Au fost vehiculate mai multe nume. Topal este bine venit tot timpul aici la fel ca și Florin Pârvu sau alți antrenori care au fost pe la noi și au făcut treabă bună.

Vom vedea zilele următoare, deocamdată nu avem nicio decizie luată, niciun antrenor în birouri care să semneze. Șumudică, la ce valoare are, ar fi o variantă bună. O să discutăm și cu el să vedem ce planuri are.

„Topal sau Pîrvu nu au eșuat la noi”

Suntem ok financiar. În cel mai scurt timp o să primească încă un salariu, suntem ok în acest moment. Cred că și lui Șumi i-ar trebui o echipă care să aibă rezultate. Cred că ar fi un pas înainte după perioadă Rapid.

Dorinel Munteanu este un antrenor cu experiență, dar nu am vorbit nimic cu dânsul. Am rămas prieteni cu Adrian Mutu, cine știe? Vom vedea.

Au început să sune telefoanele. Dacă vedeți câte variante de antrenor avem… am toată America de Sud în telefon în acest moment. Din Argentina, din Columbia. Ne gândim acum.

Cine a eșuat la noi? Topal sau Pîrvu nu au eșuat. Adrian Mutu nu a fost demis, a simțit să facă un pas înapoi. Nici Ciobotariu nu a fost demis. Ambele părți au gândit acest lucru, le-a spus și băieților în vestiar. El așa simțit în acest moment și am decis acest lucru.

Sebastian Tudor de la Tg. Mureș e o variantă. E petrolist și cred că ar face treabă bună. Mie îmi place foarte mult”, a declarat Claudiu Tudor, conform .