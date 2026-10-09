Întrebat despre Mbappe, Jose Mourinho i-a amenințat pe jucătorii Realului: „Promit că vor sta acasă!”

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Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, i-a luat apărarea lui Kylian Mbappe (27 de ani) la conferința de presă premergătoare meciului cu Villarreal. După ce a părăsit cantonamentul echipei naționale din cauza unei accidentări, francezul a fost surprins alături de iubita lui într-un club de noapte din Paris, dar și la o plimbare cu bicicleta în Alpii Elvețieni, însă Mourinho nu a fost deranjat de activitățile atacantului. Totuși, portughezul a lansat un avertisment clar pentru jucătorii care încalcă regulile.

Jose Mourinho i-a luat apărarea lui Kylian Mbappe

Real Madrid va evolua sâmbătă, de la ora 22:00, pe terenul lui Villarreal în etapa 8 din La Liga, iar Jose Mourinho a fost prezent vineri la conferința de presă premergătoare jocului. Întrebat despre scandalul în care este implicat Kylian Mbappe, portughezul i-a criticat pe jurnaliști și a subliniat că atacantul nu a dat dovadă de indisciplină. „În ultimele săptămâni am crezut că există suficiente exemple reale din lumea fotbalului… dar, se pare, nu a fost de ajuns. Nici măcar sau situația dificilă din țara mea dintre

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Atâtea cazuri care ar fi putut alimenta munca voastră, și totuși nu a fost suficient. Madridul rămâne Madrid, iar o poveste trebuie găsită cu orice preț. (n.r. a fost o exagerare?) A fost ridicol. (…) Mbappe a fost aici, a primit un diagnostic și a solicitat o a doua opinie, întrucât are o problemă la genunchi care nu poate fi ignorată. Apoi, în timpul recuperării sale – ale cărei detalii nu e necesar să le cunoașteți – intrăm în zona identificării unor potențiale probleme.

Mai întâi a fost vorba despre acel club de noapte care, în realitate, nu era chiar un club de noapte… ci un local la modă din Paris, unde avea loc un eveniment privat. Apoi a existat incidentul cu bicicleta din Elveția; se afla la un hotel care punea la dispoziție câteva biciclete pentru deplasarea către zona de spa sau spațiile comune, într-un cadru de liniște și relaxare deplină”, a afirmat tehnicianul, conform .

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Jose Mourinho i-a amenințat pe fotbaliștii Realului

Întrebat despre o posibilă reacție a fanilor de pe Bernabeu la adresa lui , Jose Mourinho și-a amenințat elevii, afirmând că fotbaliștii care încalcă regulile nu vor fi incluși nici măcar în lot. „Îi respect pe fanii de pe Bernabeu. Sper că vor putea fi corecți. A fi corect înseamnă a fi inteligent. Să poți citi printre rânduri și să înțelegi dinamica și obiectivele.

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Promit că dacă un jucător de la Real Madrid nu se comportă ca un jucător al Realului și eșuează ca jucător al Realului, dacă nu își îndeplinește obligațiile ca jucător sau ca om, nu îl veți vedea pe bancă. Nu îl veți putea huidui. Va sta acasă. Nu-i voi da oportunitatea de a sta pe bancă. Mbappe va juca, nu va fi pe bancă. Sunt sigur că nu și-a încălcat obligațiile față de Real Madrid”, a spus antrenorul „galacticilor”. După 7 etape, ocupă locul 4 în clasamentul din La Liga, cu 15 puncte, la 6 lungimi în urma liderului Barcelona.