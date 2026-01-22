Întrebat despre plecarea de la FCSB, Dennis Politic a dat un răspuns elegant chiar înainte de meciul cu Dinamo Zagreb: „Sunt pregătit”

ADVERTISEMENT

Dennis Politic a fost doar rezervă la meciul Dinamo Zagreb – FCSB din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League. Cu puțin timp înainte de startul partidei de pe „Maksimir”, fostul jucător de la Dinamo București a fost întrebat despre speculațiile din ultima perioadă, conform cărora ar urma să plece de la campioana României, cel mai probabil la finalul acestui sezon.

Dennis Politic, întrebat despre plecarea de la FCSB înaintea meciului cu Dinamo Zagreb din Europa League: „Încerc să-mi fac partea cât de bine pot”

Fotbalistul crescut de Manchester United s-a rezumat la a da un răspuns diplomat la această întrebare. El a spus că este motivat în continuare să facă tot ce depinde de el pentru a pune umărul la realizarea obiectivelor avute de formația sa în acest sezon. De asemenea, Politic a transmis și că se va bucura foarte mult dacă se va apela la serviciile sale în și că în acest scenariu va intra pe teren motivat să ajute FCSB să obțină un rezultat bun.

„Un meci foarte important, o echipă foarte bună, sunt pe primul loc la ei. Jucăm la ei acasă, sper să avem o motivație în plus după ce s-a întâmplat în meciul cu FC Argeș. Condițiile de acolo nu ne-au ajutat. Am văzut de ce suntem capabili (n.r. în meciul precedent din Europa League, contra lui Feyenoord, 4-3 pentru FCSB) și sper să repetăm acum performanța de atunci.

(n.r. Despre suporterii pătimași ai celor de la Dinamo Zagreb) Nu cred că va fi asta o problemă, mental suntem destul de pregătiți. Fotbalul se joacă pe teren, avem motivația de partea noastră. (n.r. Dacă ar urma să fie trimis pe teren pe parcursul meciului de la Zagreb) Îmi doresc foarte mult, evident, încerc să îmi fac partea cât de bine pot. Dacă vine șansa în seara asta, sunt pregătit”, a spus Dennis Politic pentru înainte de