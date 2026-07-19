Probleme la Dinamo! Dezvăluirea lui Andrei Nicolescu, întrebat despre plecările lui Pop și Karamoko: „Trebuie să înțeleagă”

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Dinamo a cunoscut o creștere importantă în ultimele sezoane, clubul ajungând de la retrogradarea în Liga 2 să se lupte pentru cupele europene. Ei bine, accederea în preliminariile UEFA Conference League a fost oprită chiar de rivala FCSB, astfel că Zeljko Kopic a „plătit” cu demisia.

Întrebat despre plecările lui Pop și Karamoko, Andrei Nicolescu nu s-a ferit de cuvinte

, a fost instalat pe banca tehnică în locul croatului. Cum era de așteptat, noul tehnician va propune noi jucători în lot, astfel că mai mulți fotbaliști se tem de locul lor la Dinamo. În această situație se află și Alexandru Pop, respectiv Mamoudou Karamoko.

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În cea mai recentă apariție publică, Andrei Nicolescu a vorbit despre cei doi atacanți. Oficialul lui Dinamo a transmis că atât Pop, cât și Karamoko trebuie să se integreze în sistemul propus de către Nuno Campos. , același lucru nu se poate spune și despre Karamoko.

„Da, sunt doi jucători care încearcă să se integreze în sistemul nostru. Karamoko are foarte multă calitate, trebuie să înțeleagă conceptul și să se pună în slujba echipei. E o chestiune între Nuno Campos și el.

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Din ce înțeleg, pentru Alex Pop nu există tipul asta de problematică, de discuții, dar acolo se pune problema cât de mult reușește el să se facă util pentru Nuno Campos”, a declarat Andrei Nicolescu în emisiunea difuzată pe Youtube, „Totul pentru Dinamo”.

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Când debutează Dinamo în noul sezon

Dinamo debutează în noul sezon din SuperLiga duminică, 19 iulie, de la ora 19:30. Formația pregătită de Nuno Campos va evolua în deplasare la Ploiești, contra Petrolul. Meciul este extrem de important, în condițiile în care ambițiile echipei au crescut, iar conducătorii își doresc participarea în cupele europene în stagiunea viitoare.