Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”

Gică Mihali a fost întrebat ce crede despre acuzațiile de blat de la meciul Dinamo – FC Argeș 0-1, aruncate în spațiul public în ultimele zile de oameni care susțin că echipa lui Zeljko Kopic s-ar fi dat la o parte din calea piteștenilor pentru a se asigura că aceștia ajung în play-off în defavoarea celor de la FCSB.

Gică Mihali a exclus ferm varianta unui posibil blat la Dinamo – FC Argeș 0-1

Fostul mare fundaș central, inclusiv al echipei naționale a României, a explicat de ce, în viziunea sa, nu se poate pune problema de așa ceva în acest context.

„Nu cred asta niciodată. Nu cred, pentru că mi-e imposibil să cred că poate să se ducă cineva astăzi la jucători, sau la unii jucători, să le spună că trebuie să piardă ca să nu intre FCSB-ul în play-off. Chiar dacă nu suporți FCSB-ul și ai o ură față de ei, nu cred că se poate întâmpla asta.

Nimeni nu și-ar asuma riscul ăsta să meargă să spună așa ceva jucătorilor. Nu cred asta. Eu cred că ei, dacă erau mult mai atenți, pentru că au presat în prima repriză, trebuia să joace, să își vadă interesul și să nu primească gol.

Dar ei au zis că pot, chiar dacă au scăzut puțin ritmul în repriza a doua, au zis că pot să-i bată. Uite că nu s-a putut”, în direct la FANATIK DINAMO.

Rapid, victima preferată a lui Gică Mihali când juca la Dinamo

Cu aceeași ocazie, fostul mare fotbalist al „câinilor” s-a referit și la Astfel, Mihali și-a amintit cu plăcere de partidele foarte bune pe care le-a făcut contra acestei echipe pe vremea când era fotbalist în „Ștefan cel Mare”:

„E frustrant să ai 75 la sută posesie și tu să pierzi meciul, cu Rapidul, 2-1, da. E foarte supărător când mergi în cabină și îți arunci toate alea de pe tine, tricoul, ghetele, și spui că ai avut 75 la sută posesie și ai pierdut meciul.

Mie îmi plăcea foarte mult să joc contra lor când eram jucător. Eu nu prea am marcat goluri așa, dar cele mai multe goluri și decisive le-am marcat cu Rapidul. Am marcat vreo trei goluri, și toate decisive”.