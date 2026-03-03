Sport

Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”

Gică Mihali a dat verdictul despre acuzațiile de blat de la Dinamo - FC Argeș 0-1: „Chiar dacă ai o ură față de FCSB, nu se poate”
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.03.2026 | 16:30
Intrebat in direct despre blat la Dinamo FC Arges Gica Mihali nu sa ferit de cuvinte E frustrant
Gică Mihali, verdict după acuzațiile de blat de la Dinamo - FC Argeș. Foto: colaj Fanatik
Gică Mihali a fost întrebat ce crede despre acuzațiile de blat de la meciul Dinamo – FC Argeș 0-1, aruncate în spațiul public în ultimele zile de oameni care susțin că echipa lui Zeljko Kopic s-ar fi dat la o parte din calea piteștenilor pentru a se asigura că aceștia ajung în play-off în defavoarea celor de la FCSB.

Gică Mihali a exclus ferm varianta unui posibil blat la Dinamo – FC Argeș 0-1

Fostul mare fundaș central, inclusiv al echipei naționale a României, a explicat de ce, în viziunea sa, nu se poate pune problema de așa ceva în acest context.

„Nu cred asta niciodată. Nu cred, pentru că mi-e imposibil să cred că poate să se ducă cineva astăzi la jucători, sau la unii jucători, să le spună că trebuie să piardă ca să nu intre FCSB-ul în play-off. Chiar dacă nu suporți FCSB-ul și ai o ură față de ei, nu cred că se poate întâmpla asta.

Nimeni nu și-ar asuma riscul ăsta să meargă să spună așa ceva jucătorilor. Nu cred asta. Eu cred că ei, dacă erau mult mai atenți, pentru că au presat în prima repriză, trebuia să joace, să își vadă interesul și să nu primească gol.

Dar ei au zis că pot, chiar dacă au scăzut puțin ritmul în repriza a doua, au zis că pot să-i bată. Uite că nu s-a putut”, a spus Gică Mihali în direct la FANATIK DINAMO. 

Rapid, victima preferată a lui Gică Mihali când juca la Dinamo

Cu aceeași ocazie, fostul mare fotbalist al „câinilor” s-a referit și la meciul pierdut recent de aceștia în fața rivalilor din Giulești. Astfel, Mihali și-a amintit cu plăcere de partidele foarte bune pe care le-a făcut contra acestei echipe pe vremea când era fotbalist în „Ștefan cel Mare”:

„E frustrant să ai 75 la sută posesie și tu să pierzi meciul, cu Rapidul, 2-1, da. E foarte supărător când mergi în cabină și îți arunci toate alea de pe tine, tricoul, ghetele, și spui că ai avut 75 la sută posesie și ai pierdut meciul.

Mie îmi plăcea foarte mult să joc contra lor când eram jucător. Eu nu prea am marcat goluri așa, dar cele mai multe goluri și decisive le-am marcat cu Rapidul. Am marcat vreo trei goluri, și toate decisive”. 

Gică Mihali, invitat special la Fanatik Dinamo

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
