Marius Croitoru, discurs dur după FC Botoșani – Oțelul 1-1! Ce a spus despre demisie

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FC Botoșani a remizat cu Oțelul Galați, scor 1-1. Marius Croitoru nu a avut prea multe motive de bucurie, deși echipa sa a marcat la ultima fază a jocului. Antrenorul moldovenilor și-a criticat jucătorii și a spus clar că este nevoie de o schimbare de atitudine. Totodată, tehnicianul a vorbit deschis despre o eventuală demisie.

Botoșani, egal chinuit cu Oțelul în ultimul meci al turului de SuperLiga

ultimul meci al etapei a 15-a din SuperLiga României, după un final dramatic. Moldovenii au început mai bine partida și au avut două ocazii importante în prima repriză, ambele prin Zoran Mitrov. Fotbalistul gazdelor a ratat mai întâi dintr-o poziție excelentă, în minutul 22, iar apoi a trimis puțin pe lângă poartă dintr-o lovitură liberă, în minutul 41. Gălățenii au rezistat presiunii și au dat lovitura în minutul 69, când portughezul Pedro Nuno a deschis scorul cu o lovitură de cap.

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FC Botoșani a aruncat toate forțele în atac, iar Andrei Dumiter a reușit să trimită mingea în poartă, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. Când Oțelul părea că va pleca de la Botoșani cu toate cele trei puncte, Roland Idowu a restabilit egalitatea la ultima fază a întâlnirii, în minutul 90+5. S-a terminat 1-1, rezultat care nu ajută prea mult niciuna dintre formații.

Marius Croitoru a pus piciorul în prag! Mesaj categoric despre viitorul său la FC Botoșani

La finalul partidei, Marius Croitoru a avut un discurs extrem de sincer și nu și-a menajat jucătorii. a recunoscut că echipa sa nu evoluează la nivelul așteptărilor și a tras un semnal de alarmă în privința atitudinii fotbaliștilor. Tehnicianul a avertizat că, dacă lucrurile nu se schimbă rapid, moldovenii riscă să ajungă pe locurile de baraj pentru menținerea în SuperLiga. Întrebat dacă ia în calcul o eventuală demisie, Croitoru a oferit un răspuns categoric și a exclus această variantă.

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„În prima repriză am făcut un joc bun, dar, din păcate, ne-am pierdut concentrarea. Jucătorii vor să marcheze repede. Facem o greșeală pe construcție. Era prea mare riscul acolo. Ne-am dezechilibrat. Problema e că am arătat rău în a doua repriză. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Eu trebuie să văd realitatea. Am arătat rău. Se vede că suferim. Asta este. Suntem într-un moment nu prea bun pentru noi. Trebuie să trecem peste. E bine că măcar nu am pierdut. Evoluția a fost foarte slabă. E vina mea, nu a jucătorilor. Mergem mai departe.

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E foarte prost. Evoluția noastră a lăsat de dorit, deși am jucat acasă. A lipsit și Ongenda. Sebi Mailat nu este încă 100%. Ei sunt jucători care pot rezolva un meci. Se simt lucrurile astea. Nu vreau să mint. Am arătat rău. Puteam să nu greșim și să ducem meciul în siguranță. De dat, dădeam gol până la urmă. Trebuie să ne păstrăm calmul.

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Cum să fie altfel atmosfera? Nu se pune problema. De plecat, nu plec. Nu am nici cea mai mică problemă. Eu știu de ce am venit aici. Nu avem ce face. Alții și-au revenit și după 10 etape. Așa e fotbalul. Suntem conștienți că nu arătăm bine.

Prea puțin. Suntem conștienți că momentul nu e unul bun, dar trebuie să strângem rândurile. Nu avem ce face. Nu putem să cedăm. Deocamdată putem să sperăm și la mai bine, dar trebuie să ne uităm în jos. Diferența e mică și oricând poți ajunge pe locurile de baraj. Urmează două săptămâni în care trebuie să lucrăm mai mult”, a declarat Marius Croitoru la flash-interviu, conform .