„Întrebați-l pe Cristi Chivu!” Cesc Fabregas a dat vina pe antrenorul român după Como – Inter 0-0

ADVERTISEMENT

Como – Inter, din manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei, s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Meciul a fost unul închis, echipa pregătită de Cristi Chivu fiind dominată pe alocuri. Care sunt explicațiile oferite de Cesc Fabregas pentru remiza albă.

Cesc Fabregas a dat vina pe Cristi Chivu după Como – Inter 0-0

I . Nerazzurri nu au trimis niciun șut pe poartă, iar Cristi Chivu a mizat pe un joc defensiv, mult diferit față de cel din Seria A. De menționat este faptul că antrenorul român a trimis în teren mai mulți jucători ce au evoluat mai puțin.

, Cesc Fabregas a dat vina pe antrenorul român pentru rezultatul lipsit de goluri. Tehnicianul de la Como susține că Inter a jucat diferit față de cum arată în campionat, iar aici vinovatul este Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

„Întrebați-l pe Chivu de ce a jucat diferit față de cum a făcut-o în campionat. Băieții mei chiar au făcut un meci bun. A fost cum a fost. Puteam marca o dată, dar a fost un meci foarte tactic. Am întâlnit cea mai dominantă echipă din Serie A și tot am jucat exact cum am vrut.

ADVERTISEMENT

Inter a fost foarte compactă și a avut doar trei ocazii. În ultimii patru-cinci ani a dominat Italia, dar acum a avut un singur șut. E un rezultat care te mulțumește, dar un joc care îți lasă un gust amar. Am fi meritat să batem cu 1-0. (n.r. – Te răzbuni acum pentru unele declarații?) Nu, astea sunt pentru fraieri. Oamenii inteligenți, dornici să învețe, rămân modești și deschiși să audă părerile tuturor.

ADVERTISEMENT

Singurul lucru pe care îl știu e că noi suntem Como și ei sunt Inter. Două echipe cu mentalități diferite. Acum doi ani n-ar fi zis nimeni că meritam să jucăm finala Cupei Italiei. Din păcate, mai e mult până la meciul retur (n.r. – 22 aprilie) și mai sunt multe meciuri de campionat până atunci”, a declarat Cesc Fabregas, conform .

Cristi Chivu, față în față cu un nou derby

Inter se pregătește de derby-ul cu AC Milan, din etapa a 28-a din Seria A. Acest duel are o importanță aparte, formațiile rivale ocupând primele două poziții pe podium.

ADVERTISEMENT

Dacă elevii lui Cristi Chivu se vor impune, diferența de puncte ar ajunge la borna 13, iar titlul în Italia ar fi ca și asigurat. Inter a acumulat 67 de puncte în Seria A, cu 10 mai mult decât AC Milan și 14 peste campioana Napoli.