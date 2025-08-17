Intrus pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB! Pe cine a căutat și pe unde a fost scos din Arenă. Foto

este capul de afiș al etapei a șasea din SuperLiga României. , iar unicul moment important a fost însuși golul marcat de Mihai Lixandru.

Un copil a pătruns pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB

FCSB a făcut o primă repriză excelentă contra celor de la Rapid, iar în minutul 7, în urma unei lovituri de colț.

La pauza duelului dintre cele două rivale, un copil a pătruns pe suprafața de joc și a încercat să ajungă la Daniel Bîrligea, cel mai probabil, pentru a se fotografia alături de el.

Atacantul celor de la FCSB a intrat rapid la inimile suporterilor campioanei României, fiind modest și oferind fanilor clipe de neuitat la meciurile din sezonul trecut.

Micuțul fan a fost scos de oamenii de ordine direct pe la tunelul către vestiare, cel mai probabil pentru a-l scoate din stadion. Intervenția acestora a fost rapidă și precisă.

Spectacol făcut de cele două galerii la Rapid – FCSB

Peste 25.000 de fani sunt prezenți pe Arena Națională la derby-ul etapei a șasea din SuperLiga, dintre Rapid și FCSB. Suporterii celor două echipe au făcut spectacol încă din startul jocului.

Cele două galerii au afișat bannere, au scandat împotriva rivalilor și au întreținut fondul sonor de pe cel mai mare stadion al țării la meciul de duminică.