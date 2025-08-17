Sport

Intrus pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB! Pe cine a căutat și pe unde a fost scos din Arenă. Foto

La pauza meciului dintre Rapid și FCSB, un copil și-a făcut apariția pe gazon, în încercarea de a face o poză cu jucătorul favorit.
Daniel Işvanca
17.08.2025 | 22:57
ULTIMA ORĂ
Moment inedit la pauza meciului dintre Rapid și FCSB. A intrat pe teren pentru a face poză cu atacantul roș-albaștrilor FOTO: Fanatik

Rapid – FCSB este capul de afiș al etapei a șasea din SuperLiga României. Atmosfera de pe Arena Națională este întreținută de cele două galerii, iar unicul moment important a fost însuși golul marcat de Mihai Lixandru.

Un copil a pătruns pe gazon la pauza meciului dintre Rapid și FCSB

FCSB a făcut o primă repriză excelentă pe Arena Națională contra celor de la Rapid, iar Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 7, în urma unei lovituri de colț.

La pauza duelului dintre cele două rivale, un copil a pătruns pe suprafața de joc și a încercat să ajungă la Daniel Bîrligea, cel mai probabil, pentru a se fotografia alături de el.

Atacantul celor de la FCSB a intrat rapid la inimile suporterilor campioanei României, fiind modest și oferind fanilor clipe de neuitat la meciurile din sezonul trecut.

Micuțul fan a fost scos de oamenii de ordine direct pe la tunelul către vestiare, cel mai probabil pentru a-l scoate din stadion. Intervenția acestora a fost rapidă și precisă.

Puștiul care a pătruns pe Arena Națională la Rapid - FCSB
Puștiul care a pătruns pe Arena Națională la Rapid – FCSB FOTO: Fanatik

 

Spectacol făcut de cele două galerii la Rapid – FCSB

Peste 25.000 de fani sunt prezenți pe Arena Națională la derby-ul etapei a șasea din SuperLiga, dintre Rapid și FCSB. Suporterii celor două echipe au făcut spectacol încă din startul jocului.

Cele două galerii au afișat bannere, au scandat împotriva rivalilor și au întreținut fondul sonor de pe cel mai mare stadion al țării la meciul de duminică.

Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
