Inundații catastrofale în China. Cele mai abundente ploi din ultimii 1.000 de ani: 16 decese și mii de evacuați. Video

Inundațiile din ultimele zile fac ravagii în China. În urma celor mai intense ploi din ultimii 1.000 de ani, zone extinse din provincia Henan, situată în centrul țării, au fost acoperite de apă.

Cea mai afectată este capitala Zhengzhou. Numai aici, 12 oameni au murit și mulți sunt dați dispăruți. Victime s-au consemnat și în alte zone ale statului asiatic.

În urma precipitațiilor abundente, alte 100.000 de persoane au fost evacuate din fața viiturilor. Metroul din oraș a fost acoperit de ape.

Într-o serie de filmări apărute pe site-urile de socializare se observă cum apa ajunge în interiorul unor vagoane de metrou.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them.

