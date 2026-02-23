Sport

Inundații la lojă înainte de FCSB – Metaloglobus! Imagini incredibile de la Arena Națională. Video

Probleme mari pe Arena Națională înainte de meciul dintre FCSB și Metaloglobus, din runda cu numărul 28 a SuperLigii României, din cauza condițiilor meteo.
Cristian Măciucă, Mihai Alecu
23.02.2026 | 20:09
Inundatii la loja inainte de FCSB Metaloglobus Imagini incredibile de la Arena Nationala Video
Probleme mari înainte de FCSB - Metaloglobus
Ultimele zile din București au adus ninsori abundente, iar cel mai mare stadion al țării a fost afectat de condițiile meteo, atât la partida dintre Rapid și Dinamo, cât și la meciul pe care FCSB l-a jucat contra celor de la Metaloglobus.

Vremea din București a fost înșelătoare în ultimele zile, iar problemele în ceea ce privește Arena Națională nu au întârziat să apară. După ce duelul dintre Rapid și Dinamo s-a desfășurat în condiții speciale, cu zăpadă rămasă în zona tribunelor, fapt ce a dus la momente neplăcute pentru jucători, nici meciul dintre FCSB și Metaloglobus nu a fost unul care să fie lipsit de dificultăți.

Înainte de startul confruntării, scaunele din zona lojilor de pe cel mai mare stadion al țării erau pline cu apă, iar din acoperișul arenei continua să curgă apă. Ba chiar mai multe, toată zona este inundată și cel mai probabil va face ca experiența celor care aleg să vadă duelul din zona VIP să fie una neplăcută de-a dreptul.

Asistență redusă pentru meciul dintre FCSB și Metaloglobus

Confruntarea dintre FCSB și Metaloglobus nu va aduce mulți oameni pe Arena Națională. Cauzele sunt multiple, probabil vremea urâtă de afară, plus rezultatele care nu au convins, îi determină pe suporterii bucureșteni să stea acasă și să aleagă confortul propriului televizor.

Estimările nu sunt deloc pozitive pentru campioana României, care așteaptă să fie susținută de cel mult 5000 de oameni. De altfel, nici la partidele trecute lumea nu s-a înghesuit pe stadion și asistența tot în jurul acestui număr s-a aflat.

Arena Națională tribune
Cum arată stadionul de pe Arena Națională la FCSB – Metaloglobus. Foto: Fanatik.

FCSB, obligată să învingă dacă mai vrea în play-off

Etapa cu numărul 28 nu a fost una cu rezultate bune pentru FCSB. Trupa bucureșteană a văzut cum rivalele pentru locurile de play-off, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș, au obținut toate câte 3 puncte și astfel fac ca misiunea pentru echipa lui Elias Charalambous să fie aproape imposibilă.

Ultima speranță e legată în primul rând de un parcurs perfect până la finalul sezonului regulat, adică 3 victorii din 3 posibile, inclusiv în duelul cu Metaloglobus. În tur, formația nou-promovată a învins-o pe FCSB, 2-1, rezultat ce a fost unul extrem de surprinzător.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
