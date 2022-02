Inundații catastrofale în Brazilia. 18 persoane au murit luate de șuvoaiele care au târât cu ele case și mașini. VIDEO

Primăria orașului Petropolis, situat imediat la nord de Rio de Janeiro, a fost nevoită să declare „stare de calamitate” după ploile torențiale ce au lovit marți localitatea și au dus la decesul a cel puțin 18 persoane. Autoritățile au anunțat că într-o perioadă de doar trei ore cantitatea de precipitații înregistrată a fost egala cu totalul înregistrat în toate cele 30 de zile anterioare.

Din imaginile postate pe rețelele de socializare se poate observa cum șuvoaiele de apă formate pe străzile orașului au târât cu ele zeci de mașini, copaci dar și construcții prăbușite în urma alunecărilor de teren provocate tot de ploile torențiale.

Cel puțin 18 persoane decedate

Autoritățile braziliene au anunțat că bilanțul acestor inundații se ridică la cel puțin 18 victime, fiind posibil ca numărul deceselor să crească în zilele următoare. Nu a fost comunicat un număr oficial al persoanelor rănite.

„Până în prezent, au fost confirmate 18 decese cauzate de alunecări de teren şi inundaţii. Au fost trimise echipe specializate de căutare şi salvare pentru a asista operaţiunile de salvare, cu sprijinul vehiculelor 4×4 şi ambarcaţiunilor”, a transmis departamentul de pompieri din Rio de Janeiro, care a precizat că a intervenit cu circa 180 de oameni la fața locului.

Într-un comunicat, primăria Petropolis a declarat că ploile severe au provocat „un număr mare de incidente și victime” și că operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare, existând temerile că numărul persoanelor decedate ar putea crește duce ce echipele de salvare vor termina căutările printre ruinele lăsate în urmă de potop.

Scene de groază în oraș

Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe înregistrări în care sunt surprinse alunecări masive de teren, revărsări puternic ale șuvoaielor de apă pe străzile orașului cu zeci de mașini târâte de apă dar și mai multe magazine inundate complet.

Rosilene Virgilio, în vârstă de 49 de ani, și-a amintit de cererile de ajutor de la o femeie pe care nu a putut-o salva. „Ieri a fost o femeie care țipa „Ajutor! Scoate-mă de aici!’ Dar nu am putut face nimic, apa țâșnea, noroiul țâșnea. Din păcate, orașul nostru este terminat”, a declarat ea .

„Vecinii au coborât în fugă și am putut să le ofer adăpost”, a declarat și Emerson Torre, proprietarul unui bar din Petropolis, pentru The Associated Press.

Acesta a precizat însă că sub torenți de apă, acoperișul barului său s-a prăbușit. El a reușit să-și scoată mama și alte trei persoane din bar la timp, dar un vecin și fiica acestuia nu au reușit să scape.

„A fost ca o avalanșă, a căzut dintr-o dată. Nu am văzut niciodată așa ceva. Fiecare vecin a pierdut o persoană iubită, a pierdut doi, trei membri ai aceleiași familii, copii”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

, aflat într-o călătorie în Rusia, a scris pe Twitter că le-a cerut miniștrilor săi să ofere sprijin imediat tuturor celor afectați.

„Fie ca Dumnezeu să ofere alinare membrilor familiilor victimelor”, a scris el.

Pe 30 ianuarie, alunecările de teren și inundațiile cauzate de ploile puternice au ucis aproape 19 persoane în cel mai populat stat al Braziliei, Sao Paulo. De asemenea, nivelul ridicat al inundațiilor a forțat aproape 500.000 de locuitori să-și abandoneze casele.

De asemenea, la începutul lunii ianuarie, inundațiile severe și alunecările de teren au devastat statul Minas Gerais din Brazilia. Cel puțin 24 de persoane au murit atunci din cauza alunecărilor de teren și a inundațiilor provocate de ploile torențiale.