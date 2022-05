Inundații și alunecări de teren catastrofale în Brazilia: cel puțin 84 de morți și 56 de dispăruți. Video

Peste 80 de oameni au murit, în Brazilia, în inundațiile și alunecările de teren care s-au produs după ploi abundente căzute în partea de nord-est a statului sud-american.

Peste 80 de morți și zeci de dispăruți din cauza inundaților și a alunecărilor de teren în Brazilia

Recife, Capitala statului Pernambuco din nord-estul Braziliei este lovită de inundații și .

ADVERTISEMENT

De la începutul săptămânii trecute, furtuni puternice au lovit nord-estul statului sud-american. Căderile masive de precipitații au provocat dauna materiale imense, lăsând în urmă și sute de victime.

Conform presei internaționale, numărul morților în urma alunecărilor de teren și a inundațiilor cauzate de ploile abundente a ajuns, luni, la 84 în regiunea metropolitană Recife.

ADVERTISEMENT

:

84 De@d and more than 50 residents went missing during Landslides and heavy rain in Pernambuco

RIP — Melawan (@melawanshwa)

”Inundațiile și alunecările de teren declanșate de ploile abundente au ucis 84 de persoane și au dus la evacuare altor câteva sute”, a declarat guvernatorul statului brazilian, Paulo Camara, într-o conferință de presă, notează .

De asemenea, numărul persoanelor dispărute a ajuns la un total de 56. Numărul ar putea fi însă mult mai mare. În prezent, eforturile de căutare și salvare sunt în desfășurare pentru a ajunge la aceste persoane.

ADVERTISEMENT

The death toll from the landslides and floods caused by heavy rains rose to 84 in the metropolitan region of Recife, the capital of northeastern Pernambuco state of Brazil — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency)

”Știm că aceste prime ore de căutări sunt extrem importante. M-am întâlnit cu toți primarii pentru a pregăti un plan de lucru”, a spus Camara.

▶️ Drone footage shows destroyed houses streets and a mountain hit by a landslide after heavy rainfall caused deadly flooding in northeastern Brazil over the weekend. (Reuters) — Voice of America (@VOANews)

Autoritățile din nord-estul Braziliei mai spun că aproape 4.000 de persoane au rămas fără locuințe în urma inundațiilor și alunecărilor de teren.

ADVERTISEMENT

Stare de urgență în 14 localități din statul Recife

Din cauza din statul Pernambuco, încă din 23 mai a fost declarată stare de urgență în 14 provincii ale acestei zone.

ADVERTISEMENT

Guvernatorul statului brazilian a mai adăugat că 100 de milioane de reali brazilieni (n.r. circa 21 de milioane de dolari) au fost alocați pentru eforturile de căutare și salvare, precum și pentru lucrările de infrastructură.

Landslides and floods have wreaked havoc in northeast where more than 760 people have been forced to leave their homes in Pernambuco. — Mirror Now (@MirrorNow)

Numai în weekend, precipitaţiile au ajuns la 236 de milimetri în unele zone din capitala Pernambuco, potrivit autorităților. Aceasta reprezintă peste 70% din precipitaţiile prognozate pentru întreaga lună mai în oraş.