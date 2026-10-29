Inundațiile devastatoare și tragedia feroviară l-au prins pe Ioan Andone în Spania: „E groaznic aici! Ei vorbesc despre o conspirație a Marocului”

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Ioan Andone a urmărit îndeaproape evenimentele tragice petrecute în Spania, unde . Fostul internațional român a vorbit despre atmosfera din țara iberică, despre siguranța transportului feroviar și despre reacția autorităților, într-o intervenție la FANATIK SuperLiga.

Ioan Andone, marcat de tragedia feroviară din Spania: „Lumea plânge. Nu se găsesc oamenii”

Aflat în sudul Spaniei, Ioan Andone a explicat că variante pentru deplasările între marile orașe. Fostul antrenor a oferit exemplul rutei Malaga – Madrid, pe care călătorii o pot parcurge în condiții de confort, și s-a declarat șocat de amploarea tragediei.

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„Groaznic în Spania. Am stat pe știrile spaniole. Groaznic! Un tren să stea și un altul să intre în el. Bine, lumea își pierde încrederea. Era cea mai bună variantă. De aici, nu-ți convine să mergi cu avionul până la Madrid. Mergi cu trenul, în două ore și jumătate ești acolo. Sunt trenuri directe, Malaga-Madrid. Sunt 600 și un pic de kilometri. Ce confort… Îți bei cafeaua, nu cade. Zici că ești în avion.

A ieșit regele pe televiziune. Nu știu, eroare umană. În zilele de azi, să mergi cu 280-290 km și să mergi pe linia aia unde este oprit un tren? Tragedie. Lumea plânge. Nu se găsesc oamenii. Să știi că democrația în Spanai este foarte puternic. Nu e ca la noi. Lumea are ceva de spus. Lucrurile astea în Spania sunt foarte puternice. Au un simțămând național extraordinar, mai ales pentru dreptate. Hai că a fost o dată, în ianuarie, dar acum nu se poate! O să vezi ce se întâmplă. Vor crește prețurile la biletele de avion și nu vor mai merge oamenii cu trenul. Sunt convins că va fi zi de doliu (n.r. – Trei zile de doliu s-au decretat). 68 de morți? Ultima oară erau 64. Doamne ferește-ne de așa ceva! A apărut regele, le-a cerut scuze familiilor îndoliate”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SuperLiga.

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Ioan Andone, despre inundațiile din Spania și teoriile conspirației care circulă printre localnici

Pe lângă tragedia feroviară, Ioan Andone a vorbit și despre inundațiile care au afectat regiunea Valencia. Fostul internațional a susținut că, în rândul unor spanioli, circulă o teorie potrivit căreia Marocul ar putea influența fenomenele meteorologice prin intermediul unor stații speciale. Andone a relatat această teorie în contextul discuțiilor despre fenomenele meteorologice extreme.

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„Da, și la Valencia cu inundațiile. Au spaniolii o conspirației, că Marocul are stații meteo și pornește ploile, că la ei e secetă și din acest motiv… Și aici a plouat la Malaga, la Marbella, dar nu se fac inundațiile astea. La Valencia sunt normale, de trei-patru ori pe an”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SuperLiga.