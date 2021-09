Învăţământul simultan, fenomen îngrijorător în România. Peste o sută de mii de elevi vor învaţa “la grămadă” şi în acest an şcolar

are parte de probleme serioase și proiectul „România educată” pare mai degrabă o utopie. Concret, țara noastră traversează o adevărată criză în domeniu și are nevoie de investiții masive atât financiare, cât și de personal bine instruit pentru a rămâne pe o linie de plutire în perioada imediat următoare. Școala online a scos la iveală mai multe hibe ale sistemului, doar că liniștea de peste vara acestui an nu a adus și rezolvări.

FANATIK a scris despre situația unităților de învățământ care funcționează cu toalete în fundul curții. Nu aici se opresc problemele – învățătorii din mediul rural continuă să ridice din umeri și să predea la adăpostul înțelegerilor politice în mii de clase simultane.

România, claie peste grămadă, nu educată

Mai exact, discutăm despre opt mii de clase în care se petrec astfel de cursuri. Anul trecut, an pandemic, Ministerul Educației a transmis că există nu mai puțin de, atenție mare, 122.691 de elevi care învață simultan. A fost un haos total în cazul școlii online, învățătorii recunoscând că au jonglat cu imposibilul și au închis nu o dată ochii atunci când a fost vorba de note sau calificative.

Există și o veste bună – în România anului 2021 nu avem nicio clasă de liceu în care să se desfășoare cursuri pentru mai mulți ani. Acestea sunt organizate strict în învățământul primar și gimnazial, acolo unde aproape că au generat o nouă regulă. Și reprezentanții ministerului știu de existența lor, dar spun că, deocamdată, nu au vreo soluție.

Trebuie să știți că învățământul simultan se întâmplă atunci când o școală nu reușește să aibă 12 elevi într-o generație. Da, citiți bine. În acest moment, mii de clase din România nu sunt formate din cel puțin 12 copii. De altfel, FANATIK ți-a relatat cazul unui sat din Buzău în care nu s-a mai născut niciun copil în ultimii ani de zile. La Gonțești, uitarea, bătrânețea și neîntoarcerile au luat locul oamenilor.

Ca să nu tragă obloanele, directorii de școli își dau acceptul ca profesorii să unească anii de învățământ. În acest fel, vor exista într-o clasă mai mult de 12 copii, deși aceștia învață în ani separați. Recomandările ministerului sunt ferme, dar mai de fiecare dată încălcate.

Ce înseamnă învățământ simultan

Astfel, forul a solicitat ca învățământul simultan să fie împărțit. Clasa pregătitoare cu clasa I și clasa a II-a și, respectiv, clasa a III-a cu clasa a IV-a. Atât și nimic mai mult. La gimnaziu, formula este una ușor ambilicată pentru că cei din clasa a V-a vor face pereche cu clasa a VII-a, iar clasa a VI-a este grupată cu a VIII-a.

Ușor de spus, mult mai dificil de pus în practică în condițiile în care sate întregi abia adună 12 copii pentru toți cei opt ani de școală generală. Așa că, directorii de școli iau acceptul Inspectoratelor și încearcă să mențină vie unitatea. Dacă s-ar afla că școala nu are numărul suficient de elevi atunci aceasta ar urma să fie desființată imediat.

Lucrul acesta ar însemna pierderea locului de muncă pentru cadrele didactice, dar și pentru personalul auxiliar. De asemenea, primăria în cauză ar avea mai puține facilități la împărțirea bugetului.

Ministerul a întins, totuși, o mână de ajutor și a vrut să se asigure că metodologia permite organizarea unei singure formațiuni de studiu pentru toate clasele de la învățământul gimnazial. Așa că, în cele din urmă, s-a găsit o portiță legală prin care se poate întâmpla lucrul acesta, în situația în care numărul total de elevi este sub 12.

Cum s-a desfășurat școala online în regim simultan

Învățământul simultan a venit cu numeroase probleme în privința școlii online. Nu s-au schimbat prea multe, în ciuda trecerii timpului. Astfel, dacă se va ajunge la șase cazuri de coronavirus la o mie de locuitori, unitățile de învățământ ar urma să se reîntoarcă la laptopuri, tablete și carte făcută acasă.

„Legat de învățământul simultan, atunci da, este o situație mai complicată. Dar, atenție, efortul este mai mare din partea profesorului. Elevul trebuie doar să vrea.

Însă ca profesor este o muncă mai mare, un efort mai mare. Pentru că el trebuie să se logheze de fiecare dată, pentru diferiți elevi. Înainte îi avea în față, discuta cu cei din clasa a doua, ca exemplu, apoi trecea la clasa a 3-a.

Acum, lucrul acesta este imposibil în online. Ar ieși o bulibășeală și un haos total. Profesorul trebuie să se logheze pentru fiecare an în parte”, a spus exclusiv pentru FANATIK, Mirel Pristavu, președinte Sindicatul Învățământ Spiru Haret Iași

Ce spune ministrul educației despre învățământul simultan

Interesant este că a catalogat învăţământul în sistem simultan drept ”o nenorocire”. Sorin Cîmpeanu a susținut că tipul acesta de școală trebuie să dispară cât mai repede posibil.

”Învăţământul simultan este o nenorocire, dar este o problemă cronică a învăţământului românesc. Nu ştiu de situaţii în care, în vremuri de criză, să se facă reforme care să vină într-un cadru propice. Şi, totuşi, trebuie să se facă lucrul acesta. Învăţământul simultan trebuie să dispară, o spun cu toată răspunderea”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, ministrul s-a arătat sceptic cu privire la calitatea învăţământului în online acolo unde elevii nu au acces la mijloace informatice, dar şi în situațiile în care un copil este nevoit să împartă spaţiul cu fraţii sau părinţii în timpul şcolii online. Sorin Cîmpeanu a mai afirmat că ”este foarte greu şi ca profesor să predai unei clase, unui ecran negru, este demotivant”.

Cîmpeanu a mai transmis că învățământul simultan este specific școlilor din mediul rural, unde multe clase de învățământ primar sunt cu predare simultană, fie că vorbim de Simultan II, adică două clase simultane, Simultan III sau chiar Simultan IV. În ultima categorie învățătorul are în structura clasei elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a.

În România, organizarea acestui tip de învăţământ este reglementată prin Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi Ordinul MECTS 3062/19.01.2012 și are parte de o metodologie specifică pentru acest tip de predare.

Cum a ajuns la pământ raportul profesori – elevi, în România

Potrivit Comisiei Europene, în 2019, în statele membre ale UE erau înregistrați nu mai puțin de două milioane de profesori, 85% fiind femei, 15% bărbați. De asemenea, în aceeaşi perioadă erau şi 24,5 milioane de elevi la nivelul învățământului primar.

Vorbim despre un număr mediu de elevi pe profesor la nivelul primar aflat într-o scădere uşoară. Cel mai bine stau Grecia (8,7), Luxemburg (9,0) și Polonia (9,6) la acest capitol. Este haos însă în România, ţară care s-a menţinut pe ultima poziție cu cel mai mare raport elevi-profesori, (19,4).