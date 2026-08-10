Invazia antrenorilor portughezi în SuperLiga nu e văzută cu ochi buni: ”La ce să mă aștept în viitor? Antrenor din Congo?”

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Antrenorii portughezi sunt la mare căutare în SuperLiga, dar invazia lusitană nu este văzută cu ochi buni de toată lumea. Sunt voci care consideră că tehnicienii români ar merita mai multe șanse de la cluburile din primul eșalon.

Tot mai multe critici pentru antrenorii portughezi din SuperLiga

Fostul fotbalist Eugen Trică (50 de ani) nu este deloc impresionat de antrenorii portughezi care au ajuns în România și chiar a glumit spunând că pe viitor se așteaptă ca în SuperLiga să ajungă și un tehnician din Congo.

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”De ce nu mizăm pe antrenorii noștri români, care sunt foarte buni, din punctul meu de vedere? Ce ar trebui acum, la ce să mă aștept? Terminăm cu portughezii, aducem un antrenor din Congo, că poate ne gândim să prindem UCL sau Europa League?

(n.r. – despre echipele românești în Europa) Hai să nu zic dezastru, puțin rușinos ce s-a întâmplat în momentul de față. Întrebarea mea e: ok, ne batem în campionatul intern să prindem play-off, mai departe să prindem o cupă europeană.

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Dacă în cupele europene nu faci ceva, să aduci rezultate și să te califici în Europa, pentru ce e lupta asta în campionatul nostru intern? Pentru asta e play-off-ul, să te duci mai departe și să-ți măsori forțele cu echipele puternice din Europa”, a declarat Trică, la .

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Folha demis de la CFR Cluj, Coelho în corzi la Craiova

Universitatea Craiova a făcut eventul în sezonul trecut cu Filipe Coelho pe banca tehnică. În speranța că vor da lovitura cu un tehnician portughez, Dinamo l-a adus pe Nuno Campos, CFR Cluj pe Antonio Folha, iar Petrolul pe Ricardo Sousa.

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Între timp, gruparea din Gruia s-a despărțit deja de Antonio Folha după înfrângerea usturătoare cu Tromso, scor 0-5, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. Neluțu Varga nu a putut trece peste această rușine și , așa cum a anunțat în exclusivitate Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Deși a reușit o performanță extraordinară la Craiova, Filipe Coelho nu este scutit nici el de critici în acest start de sezon. Lusitanul a avut o și .