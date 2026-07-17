Invazie alb-albastră la Sofia! Câte bilete primesc fanii Universității Craiova pentru cea mai scurtă deplasare europeană din istorie

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Universitatea Craiova se pregătește pentru un nou examen european, iar de această dată echipa lui Filipe Coelho nu va fi singură. Mii de suporteri alb-albaștri și-au făcut deja planurile pentru deplasarea din Bulgaria, acolo unde Știința va întâlni săptămâna viitoare Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Va fi cea mai scurtă deplasare europeană din istoria clubului, iar apropierea dintre cele două orașe le oferă oltenilor șansa de a transforme arena bulgarilor într-o adevărată „peluză” a Craiovei.

Oltenii au aproximativ 900 de bilete pentru meciul din Bulgaria! Drumul până la Sofia se face în mai puțin de cinci ore

Conform regulamentului UEFA, clubul gazdă este obligat să pună la dispoziția suporterilor echipei oaspete 5% din capacitatea stadionului. Cum arena „Georgi Asparuhov” din Sofia are o capacitate de aproximativ 17.600 de locuri, Universitatea Craiova va primi în jur de 880-900 de bilete pentru galeria care va face deplasarea în Bulgaria.

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Interesul este unul uriaș în rândul fanilor olteni, mai ales că este vorba despre cea mai accesibilă deplasare europeană din istoria Universității Craiova. Din Bănie până în capitala Bulgariei sunt aproximativ 300 de kilometri, iar traseul poate fi parcurs cu mașina în circa patru ore și jumătate, în funcție de trafic și timpul petrecut la trecerea frontierei.

900 de bilet e au la dispoziție fanii Universității Craiova în deplasarea din Bulgaria

e au la dispoziție fanii Universității Craiova în deplasarea din Bulgaria 17.600 de locuri are stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia

are stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia 4 ore și jumătate este timpul de parcurs cu mașina până la Sofia

Cât costă deplasarea la Sofia

Cei mai mulți suporteri vor merge, cel mai probabil, pe ruta Craiova – Calafat – Vidin – Montana – Sofia, traseu considerat cel mai rapid, dar și cel mai accesibil.

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În ceea ce privește costurile, pentru un autoturism cu un consum mediu de 7 litri la 100 de kilometri, drumul dus-întors presupune aproximativ 600 de kilometri, ceea ce înseamnă un necesar de aproximativ 42 de litri de carburant. La prețurile actuale, cheltuiala pentru benzină sau motorină se ridică la aproximativ 300-350 de lei, la care se adaugă taxa de trecere a podului Calafat–Vidin și vigneta obligatorie pentru circulația pe drumurile din Bulgaria.

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Când sunt programate duelurile dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, este programată miercuri, 22 iulie, pe stadionul „Georgi Asparuhov” din Sofia, arena pe care formația bulgară își dispută meciurile de pe teren propriu.

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Returul este programat o săptămână mai târziu, miercuri, 29 iulie, pe stadionul „Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova ar urma să dispute un nou meci european în fața propriilor suporteri.

22 iulie este data meciului tur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, joc ce se va disputa în Bulgaria

este data meciului tur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, joc ce se va disputa în Bulgaria 29 iulie este data meciului retur dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, pe „Ion Oblemenco“

UEFA, decizie şoc pentru Universitatea Craiova – Levski Sofia, după ce ultraşii bulgari au făcut ravagii în Bosnia

. UEFA a decis să înterzică ultraşii bulgari la meciul din Bănie dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia, după incidentele provocate de aceștia la partida disputată în Bosnia, cu Borac.

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„Comisia de Apel (AB) a UEFA a luat următoarea decizie: Să dispună executarea măsurii disciplinare cu suspendare, impusă de Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA prin decizia sa din 10 septembrie 2025, și anume interzicerea clubului PFC Levski Sofia de a vinde bilete suporterilor săi în deplasare pentru următorul un (1) meci dintr-o competiție de club UEFA, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi, în conformitate cu Articolul 26(3) din Regulamentul Disciplinar al UEFA.

Să amendeze PFC Levski Sofia cu 15.000 € și să interzică PFC Levski Sofia să vândă bilete suporterilor săi în deplasare pentru încă un (1) meci dintr-o competiție de club UEFA, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Interdicția menționată privind vânzarea de bilete către suporterii în deplasare este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

*Notă: Măsurile disciplinare aflate sub o perioadă de probă nu produc efecte imediat, ci pot fi executate dacă „o nouă abatere de natură similară este comisă în timpul perioadei de probă” (Articolul 26(3) DR).”

Levski are antecedente în competițiile europene

Nu ar fi pentru prima dată când Levski Sofia intră în vizorul UEFA din cauza comportamentului fanilor. De-a lungul ultimilor ani, clubul bulgar a fost sancționat în repetate rânduri pentru incidente provocate de suporteri, de la utilizarea materialelor pirotehnice și aruncarea de obiecte în teren până la comportamente discriminatorii. În trecut, UEFA a dictat inclusiv sancțiuni cu suspendarea vânzării biletelor pentru deplasările europene, unele fiind aplicate cu suspendare. Clubul bulgar a mai fost amendat de UEFA pentru huliganism și comportament rasist al galeriei la meciurile europene cu FK Sarajevo (2013) și NK Maribor (2014).

Cine e Levski Sofia, viitoarea adversară a Craiovei din turul 2 UEFA Champions League

Levski Sofia, echipa cu care U Craiova se va lupta pentru un loc în turul 3 preliminar, . Are în palmares nu mai puțin de 27 de titluri de campioană, 26 de Cupe ale Bulgariei și 3 Supercupe. Totuși, până la reușita din sezonul 2025-2026, Levski Sofia nu mai câștigase titlul de campioană de la finalul stagiunii 2008-2009. Cu un lot evaluat de transfermarkt.com la 36,98 milioane de euro, Levski Sofia nu este departe de Universitatea Craiova, al cărui lot valorează 38,60 milioane de euro. Cei mai scumpi fotbaliști din echipa pregătită de Julio Velázquez sunt doi fundași, stoperul Christian Makoun și fundașul stânga Macion, fiecare câte 3,5 milioane de euro.